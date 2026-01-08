Τίτλοι τέλους για Τζένη Μπότση και Αλέξανδρο Μιχαλά

Η Τζένη Μπότση και ο επιχειρηματίας Αλέξανδρος Μιχαλάς πήραν την απόφαση να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους, βάζοντας τέλος στη σχέση τους ύστερα από 12 χρόνια κοινής πορείας.

Το πρώην ζευγάρι έχει αποκτήσει μια κόρη, ηλικίας 6 ετών. Σύμφωνα με πληροφορίες, το διαζύγιο προέκυψε κατόπιν κοινής συναίνεσης, έπειτα από ώριμες συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν σε ήρεμο και πολιτισμένο κλίμα.

Την Τέταρτη (07/01/2026) η Τζένη Μπότση είχε την ονομαστική της γιορτή για την οποία όπως είδαμε μέσα από ανάρτησή της έκανε ένα πάρτι έχοντας ως στιλίστρια την κόρη της, Αλίκη. «Ένα ακόμα πάρτι, η γιορτή μου. Ακόμα δεν πιστεύω ότι με τη μικρή μου Αλίκη φτάσαμε στο σημείο να αδειάζουμε τις ντουλάπες και να διαλέγουμε ρούχα.

Έχω την καλύτερη αμπιγέζ! Βέβαια για τον εαυτό της διαλέγει πάντα τα πιο glamorous (χάντρα-πούλια)», έγραψε η Τζένη Μπότση μεταξύ άλλων στη λεζάντα των εικόνων που δημοσιοποίησε. Σε αυτές φαινόταν χαμογελαστή και ανανεωμένη.