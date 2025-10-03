Η Κέιτ Μίντλετον φόρεσε δυο φορές το ίδιο καρό κοστούμι, γέμισαν και οι «αλυσίδες»

«Χαμός» με τα καρό κοστούμια!

Οσο κι αν το tartan αποτελεί διαχρονική αξία στη γυναικεία ντουλάπα, φέτος λες και «έπεσε σύνθημα» πιο επιδραστικό από ποτέ.

Καταρχήν η δούκισσα της Ουαλίας Κέιτ Μίντλετον, πιστή οπαδός του tailoring, φόρεσε το ίδιο check suit της εταιρείας Bella Freud με έδρα το Λονδίνο, δυο φορές, σε κοντινή χρονική απόσταση. Ηταν σε γκρι- μαυρο- λευκό τόνο, σε κλασικό print και με διαχρονικό πατρόν. Όλα τα δημοσιεύματα σχολίασαν πως πρόκειται για τη μεγάλη αγάπη και πρώτη επιλογή του φετινού φθινοπώρου.