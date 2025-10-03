Η Κέιτ Μίντλετον φόρεσε δυο φορές το ίδιο καρό κοστούμι, γέμισαν και οι «αλυσίδες»

Tartan suits, η τάση που «σκίζει» το φετινό φθινόπωρο στα καταστήματα και στο διεθνές street style
«Χαμός» με τα καρό κοστούμια!
Οσο κι αν το tartan αποτελεί διαχρονική αξία στη γυναικεία ντουλάπα, φέτος λες και «έπεσε σύνθημα» πιο επιδραστικό από ποτέ.
Καταρχήν η δούκισσα της Ουαλίας Κέιτ Μίντλετον, πιστή οπαδός του tailoring, φόρεσε το ίδιο check suit της εταιρείας Bella Freud με έδρα το Λονδίνο, δυο φορές, σε κοντινή χρονική απόσταση. Ηταν σε γκρι- μαυρο- λευκό τόνο, σε κλασικό print και με διαχρονικό πατρόν. Όλα τα δημοσιεύματα σχολίασαν πως πρόκειται για τη μεγάλη αγάπη και πρώτη επιλογή του φετινού φθινοπώρου.
Αυτή την περίοδο και οι πολυσύχναστες «αλυσίδες» προσιτής κατανάλωσης έχουν γεμίσει καρό. Πουκάμισα, φούστες, πανωφόρια, σακάκια προβάλλονται σε διάφορα τυπώματα αλλά το total look του κοστουμιού θεωρείται το κυριότερο must-have. Στο πρόσφατο street style των fashion weeks, είδαμε πάντως τις πιο δημιουργικές παρουσίες να «μπλέκουν» ακόμα και διαφορετικά καρό.
Στα λεγόμενα office ασορτί σύνολα η γήινη παλέτα είναι εξαιρετικά δημοφιλής. Παραμένει στο προσκήνιο η παλέτα των κλασικών σκοτσέζικων καρό, η οποία όμως είναι λιγότερο διακριτική.
Zara
Mango
Mango
Massimo Dutti
