Γκάρι Ολντμαν: «Ωχριά το Οσκαρ συγκριτικά με τον τίτλο του Ιππότη»

Ο διάσημος Λονδρέζος ηθοποιός θα αποκαλείται πλέον «Σερ» καθώς τον τίμησε ο πρίγκιπας Ουίλιαμ
Στο Κάστρο Windsor παρέλαβε τον τίτλο του Ιππότη από τον πρίγκιπα Ουίλιαμ, ο 67χρονος Λονδρέζος ηθοποιός Γκάρι Ολντμαν. Ο βραβευμένος με Όσκαρ και BAFTA star τιμήθηκε σε επίσημη απονομή, που περιλαμβάνει το καθιερωμένο τελετουργικό με το σπαθί στον ώμο.
Τώρα το όνομά του θα συνοδεύεται από τον χαρακτηρισμό ευγενείας Σερ και δήλωσε «πολύ συγκινημένος» για το γεγονός. «Ήταν συγκινητικό. Πολύ συγκινητικό. Μιλήσαμε για ένα λεπτό, αλλά σχεδόν δεν έβρισκα τη φωνή μου», είπε ο διάσημος καλλιτέχνης.
«Αισθάνομαι ιδιαίτερη τιμή, σεβασμό και κολακευμένος, όλα σε ίσο βαθμό. Δεν συγκρίνεται με τίποτα άλλο. Είναι ένα μοναδικό γεγονός. Νόμιζα ότι το Όσκαρ ήταν κάτι σπουδαίο. Χωρίς να θέλω να μειώσω την Ακαδημία, αυτό ωχριά μπροστά σε αυτήν την τιμή. Ήταν πραγματικά υπέροχο», τόνισε. Οσον αφορά στον διάλογό του με τον πρίγκιπα, ανέφερε σύμφωνα με το βρετανικό Ηello!: «Είπε ότι χάρηκε πολύ που ήταν αυτός που μου απένειμε τον τίτλο. Είναι θαυμαστής του «Slow Horses».
Θυμίζουμε πως ο Ολντμαν έχει υποδυθεί τον Ουίνστον Τσόρτσιλ στην ταινία «Η πιο σκοτεινή ώρα» που του χάρισε Όσκαρ και έχει λάβει μέρος σε 3 ταινίες Batman. Επιπλέον, είναι ο ευφυής και οξύθυμος πράκτορας της MI5 στο δημοφιλές σήριαλ «Slow Horses» του Apple TV.
Η διαδρομή του μέσα σε τέσσερις δεκαετίες, περιλαμβάνει το ρόλο του Lee Harvey Oswald στην ταινία JFK (1991) του Όλιβερ Στόουν και τον Δράκουλα στην ταινία «Bram Stoker’s Dracula» (1992) του Φράνσις Φορντ Κόπολα. Ο Όλντμαν έκανε επίσης το σκηνοθετικό του ντεμπούτο με το έργο «Nil By Mouth» το 1997 μια ημι-αυτοβιογραφική ταινία που βασίζεται στη δική του τραυματική παιδική ηλικία και κέρδισε δύο BAFTA το 1998.
Μεταξύ των προσωπικοτήτων που τιμήθηκαν πάντως από τον πρίγκιπα της Ουαλίας ήταν επίσης η βραβευμένη με Bafta ηθοποιός Σαμάνθα Μόρτον και η Ρέιτσελ Ντέιλι, μέλος της εθνικής ομάδας της Αγγλίας (Lionesses), που κατέκτησε το Euro 2022.
Welcome to Up 2025: Το Expanded Piano II του Σταύρου Γασπαράτου για πρώτη φορά στην Πάτρα
Dior: Ο Jonathan Anderson «προσγείωσε» το New Look και η Σαρλίζ Θερόν ήταν εκεί
Η Vogue Italia υμνεί το μιλανέζικο Da Giacomo ως το «σαλόνι της ευγενικής επανάστασης»
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr