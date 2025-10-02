Γκάρι Ολντμαν: «Ωχριά το Οσκαρ συγκριτικά με τον τίτλο του Ιππότη»

Στο Κάστρο Windsor παρέλαβε τον τίτλο του Ιππότη από τον πρίγκιπα Ουίλιαμ, ο 67χρονος Λονδρέζος ηθοποιός Γκάρι Ολντμαν. Ο βραβευμένος με Όσκαρ και BAFTA star τιμήθηκε σε επίσημη απονομή, που περιλαμβάνει το καθιερωμένο τελετουργικό με το σπαθί στον ώμο.

Τώρα το όνομά του θα συνοδεύεται από τον χαρακτηρισμό ευγενείας Σερ και δήλωσε «πολύ συγκινημένος» για το γεγονός. «Ήταν συγκινητικό. Πολύ συγκινητικό. Μιλήσαμε για ένα λεπτό, αλλά σχεδόν δεν έβρισκα τη φωνή μου», είπε ο διάσημος καλλιτέχνης.

«Αισθάνομαι ιδιαίτερη τιμή, σεβασμό και κολακευμένος, όλα σε ίσο βαθμό. Δεν συγκρίνεται με τίποτα άλλο. Είναι ένα μοναδικό γεγονός. Νόμιζα ότι το Όσκαρ ήταν κάτι σπουδαίο. Χωρίς να θέλω να μειώσω την Ακαδημία, αυτό ωχριά μπροστά σε αυτήν την τιμή. Ήταν πραγματικά υπέροχο», τόνισε. Οσον αφορά στον διάλογό του με τον πρίγκιπα, ανέφερε σύμφωνα με το βρετανικό Ηello!: «Είπε ότι χάρηκε πολύ που ήταν αυτός που μου απένειμε τον τίτλο. Είναι θαυμαστής του «Slow Horses».