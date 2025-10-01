Η Vogue Italia υμνεί το μιλανέζικο Da Giacomo ως το «σαλόνι της ευγενικής επανάστασης»

Ένα brand name που εμπνέεται από την ιστορία του- Εξαπλώθηκε στο Μιλάνο και τώρα πήγε Τοσκάνη- Κόμο
Αδιαμφισβήτητο must see της ιταλικής μητρόπολης της μόδας, το Da Giacomo διαθέτει χώρους που πρωτίστως ανασύρουν μνήμες. Σύμφωνα με την Vogue Italia, εδώ η ουσιαστική πρωτοπορία επιτυγχάνεται με ταπεινότητα.
«Η αρχιτεκτονική του Renzo Mongiardino, τα signature πιάτα, οι παλιές φιάλες, συνθέτουν μια συναισθηματική γεωγραφία. Και μέσα από το παρελθόν έρχεται η αναγέννηση…». Στην οδό Sottocorno, ο χρόνος μοιάζει να έχει σταματήσει στο 1958. «Ενώ το Da Giacomo αποτελεί κλασικό παράδειγμα καθημερινής κομψότητας, πλέον μεσουρανεί ως το πιο cool στέκι της Ιταλίας» όπως διαβάζουμε. Η φαμίλια Rovati επέλεξε να διασώσει την ψυχή της επιχείρησης διατηρώντας την αναλλοίωτη ώστε σήμερα να διανύει μια περίοδο δεύτερης νεότητας.
Ηταν το μέρος που σύχναζε η iconic διευθύντρια της Vogue Italia Franca Sozzani που «έφυγε» νωρίς. Αυτό που προτιμούν οι άνθρωποι της μόδας για το διάλειμμά τους από τα fashion shows.
Σήμερα διαθέτει πολυσύχναστους ομώνυμους χώρους- το διάσημο εστιατόριο με το ονομαστό μενού, το μπιστρό, το καπνοπωλείο- (tabaccheria), τη Rosticceria με την κουζίνα της νοικοκυράς, το ζαχαροπλαστείο. Οι παστέλ τόνοι, η χειροποίητη διακόσμηση, τα νοσταλγικά σκαλίσματα και τα φολκόρ πλακάκια αποτελούν σήμα κατατεθέν.
Η οικογένεια διαχειρίζεται ακόμα το Caffè Letterario στο Palazzo Reale και το Da Giacomo Arengario, που «βλέπει» στο Duomo. Η νέα εποχή οδήγησε στα καταστήματα Salviatino στην πόλη Fiesole, της Τοσκάνης και μέσα στο Grand Hotel Tremezzo της Λίμνης Κόμο. Επίσης σε υπαίθριο κήπο της Pietrasanta καθώς και στο Forte dei Marmi (επίσης στην Τοσκάνη).
H εσωτερική διακόσμηση βασίζεται γενικότερα στα πρώτα χρόνια και στο design του Mongiardino από το 1989. Ουδέποτε δεν παρασύρθηκε από φευγαλέα αισθητικά trends.
Αν βρεθείτε στο Μιλάνο επιλέξτε για πρώτη επίσκεψη το εστιατόριο. Οι συνταγές granseola alla veneziana, tortelli cacio e pepe με γάμπαρες και «la bomba» κάνουν θραύση.
