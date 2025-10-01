Harper’s Bazaar: Ζωντανό μπουκέτο και οπτασία η Αμάλ στην πρεμιέρα του «Jay Kelly»

Κι άλλη αξιομνημόνευτη εμφάνιση της Αμάλ Κλούνεϊ μετά τη Βενετία.

Η εντυπωσιακή μεγαλοδικηγόρος, πάντα στο πλευρό του super star συζύγου της Τζορτζ Κλούνεϊ, προκάλεσε καταιγιστικά φλας στο καθιερωμένο σινε- φεστιβάλ της Νέας Υόρκης. Διάλεξε ξανά επώνυμη δημιουργία που προκαλεί αυτόματα την προσοχή. Το κόστος της ξεπερνάει τα 10.000 δολάρια.

Συγκεκριμένα, σαγήνευσε με balloon mini dress σε έντονο κόκκινο, του οποίου η φούστα στολιζόταν από μεγάλες τρισδιάστατες παπαρούνες. Το επάνω μέρος ήταν στράπλες και βελουδένιο. H 47χρονη δεν ασπάζεται ευλαβικά τις τάσεις της μόδας καθώς αγαπάει τα θηλυκά φορέματα με τον glam διάκοσμο, τα οποία αναδεικνύουν το σώμα της και τα πόδια της. Το ρούχο αυτό ανήκει στην collection Oscar de la Renta Fall/Winter 2025 και ακολουθεί το 3D trend- το οποίο ήρθε για να μείνει.