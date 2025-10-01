Harper’s Bazaar: Ζωντανό μπουκέτο και οπτασία η Αμάλ στην πρεμιέρα του «Jay Kelly»

Φόρεσε τρισδιάστατες παπαρούνες Oscar de la Renta και συνόδεψε τον Τζορτζ Κλούνεϊ στο New York Film Festival
Κι άλλη αξιομνημόνευτη εμφάνιση της Αμάλ Κλούνεϊ μετά τη Βενετία.
Η εντυπωσιακή μεγαλοδικηγόρος, πάντα στο πλευρό του super star συζύγου της Τζορτζ Κλούνεϊ, προκάλεσε καταιγιστικά φλας στο καθιερωμένο σινε- φεστιβάλ της Νέας Υόρκης. Διάλεξε ξανά επώνυμη δημιουργία που προκαλεί αυτόματα την προσοχή. Το κόστος της ξεπερνάει τα 10.000 δολάρια.
Συγκεκριμένα, σαγήνευσε με balloon mini dress σε έντονο κόκκινο, του οποίου η φούστα στολιζόταν από μεγάλες τρισδιάστατες παπαρούνες. Το επάνω μέρος ήταν στράπλες και βελουδένιο. H 47χρονη δεν ασπάζεται ευλαβικά τις τάσεις της μόδας καθώς αγαπάει τα θηλυκά φορέματα με τον glam διάκοσμο, τα οποία αναδεικνύουν το σώμα της και τα πόδια της. Το ρούχο αυτό ανήκει στην collection Oscar de la Renta Fall/Winter 2025 και ακολουθεί το 3D trend- το οποίο ήρθε για να μείνει.
Η Αμάλ το συνδύασε με γόβες σε χρυσό και διαφάνεια, ρολόι Cartier και κόκκινο βελούδινο τσαντάκι. Τα μαλλιά της έχουν πια έντονες ξανθές ανταύγειες και ήταν χτενισμένα στα waves που αγαπάει. Εντύπωση έκανε πως έδειχνε πολύ μαυρισμένη από την κορυφή ως τα νύχια. Το πρόσωπό της ήταν μακιγιαρισμένο με λαμπερό highlighter και smoky eyes σε καφέ.
Με τέτοιο look, το ζεύγος έκανε βέβαια την πλέον θεαματική είσοδο. Τα media τους αποκάλεσαν και πάλι super couple και a- list couple. Για την Αμάλ το Harper’s Bazaar ήταν αποθεωτικό αποκαλώντας την «ζωντανό μπουκέτο λουλουδιών και οπτασία», με φόρεμα «αριστούργημα».
Και η Daily Mail έγραψε «Ουάου» για το συγκεκριμένο outfit έστω κι αν ειρωνεύτηκε πρικρόχολα τον Τζορτζ. Ο ηθοποιός συνεχίζει να υπογραμμίζει στους ανταποκριτές την κανονικότητα της οικογενειακής του ζωής και πως κάθε πρωί πηγαίνει τα 8χρονα δίδυμα παιδιά του στο σχολείο ενώ η περιουσία του υπολογίζεται στα 550 εκατομύρια δολάρια και οι επαύλεις του σε Νέα Υόρκη, Λίμνη Κόμο, Βρετανία και Νότια Γαλλία ζαλίζουν….
*Η ταινία του Jay Kelly αναμένεται πάντως στο Netflix και έχει γραφτεί ειδικά για αυτόν.
