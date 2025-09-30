Saint Laurent: Φιόγκοι, ορτανσίες και το σορτσάκι της Χέιλι Μπίμπερ στο Τροκαντερό

H Eβδομάδα Μόδας του Παρισιού μόλις ξεκίνησε.

Xέιλι Μπίμπερ, Ζόε Κράβιτζ, Κέιτ και Λίλα Μος, Μαντόνα, Σαρλότ Γκενσμπούργκ, Αλέξα Τσανγκ, Τεγιάνα Τέιλορ, Αμέλια Γκρέι, καθώς και ο Jean-Paul Gaultier χειροκρότησαν μεταξύ άλλων το Saint Laurent show Spring/Summer 2026.

Ο εμβληματικός οίκος αφιέρωσε τη συλλογή του «στις ξεπεσμένες αριστοκράτισσες και στις παριζιάνικες νύχτες» σχηματίζοντας το σήμα του από λευκές ορτανσίες στο Τροκαντερό. Το όλο στήσιμο στη σκιά του Πύργου του Αιφελ ήταν απίστευτα θεαματικό από ψηλά!

Τα looks αναπολούσαν seventies και eighties, τις αξεπέραστες εικόνες του Helmut Newton και την … άσωτη φινέτσα της γαλλικής πρωτεύουσας. Ο creative director Anthony Vaccarello τίμησε την περίοδο που το brand ήταν στο απόγειό του και ο ιδρυτής Yves Saint Laurent ήταν το πρωτοποριακό πνεύμα στην ένδυση.