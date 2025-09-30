Νικόλ Κίντμαν και Κιθ Έρμπαν χώρισαν μετά από 19 χρόνια γάμου

Διαφορετικούς δρόμους τραβούν η Νικόλ Κίντμαν και ο Κιθ Έρμπαν.

Το ζευγάρι αποφάσισε να βάλει τέλος στον γάμο του μετά από 19 ολόκληρα χρόνια, μεταδίδουν αμερικανικά μέσα.

Μαζί είχαν αποκτήσει και 2 κόρες, την 17χρονη Σάντεϊ Ρόουζ και τη 14χρονη Φέιθ Μάργκαρετ.

Οι φήμες περί χωρισμού τους είχαν ξεκινήσει να διαδίδονται εδώ και αρκετές ημέρες.

Το ΤΜΖ αναφέρει πως Νικόλ Κίντμαν και Κιθ Έρμπαν ξεκίνησαν να ζουν χωριστά από τις αρχές του καλοκαιριού. Ο μουσικός έχει ήδη αποκτήσει το δικό του σπίτι.

Ο λόγος που η 58χρονη ηθοποιός και ο 57χρονος μουσικός αποφάσισαν να φτιάξουν χωριστά, τη ζωή τους από το μηδέν, παραμένει άγνωστος.

«Όλη η οικογένεια Κίντμαν έχει ενωθεί για την στηρίξει. Πάλευε για να σώσει τον γάμο της», σχολίασε πηγή μιλώντας στο People.

Τον Ιούνιο, η Νικόλ Κίντμαν είχε ανεβάσει μία κοινή φωτογραφία τους στο Instagram με αφορμή την επέτειο του γάμου τους.