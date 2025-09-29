Έλλη Τρίγγου: Ο ρόλος της στα «Φαντάσματα» και οι εξελίξεις

Στην κάμερα της εκπομπής «Το ‘χουμε» μίλησε η Πατρινή ηθοποιός, Έλλη Τρίγγου, όπου μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στο νέο της κωμικό ρόλο στη σειρά «Τα φαντάσματα».

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το απόσπασμα που προβλήθηκε σήμερα στην εκπομπή, Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου, η Έλλη Τρίγγου, δεν κρύβει την χαρά της για το νέο της εγχείρημα σε μια κωμική σειρά, ενώ μεταξύ άλλων ανέφερε πως ήταν η πιο «εύκολη απόφαση» να πει το «ναι».

Ο ρόλος της στα «Φαντάσματα» και η άποψή της για τις εξελίξεις

Μιλώντας λοιπόν στο δημοσιογράφο της εκπομπής η Έλλη Τρίγγου, ανέφερε αρχικά: «Η ψυχή μου είναι ευτυχισμένη γι’ αυτή τη συγκυρία», ανέφερε αρχικά και συνέχισε: «Εύχομαι να φτάσει και σε εσάς η χαρά μου».

Αναφορικά με την σειρά και τα όσα λαμβάνουν χώρα σε αυτή, η ηθοποιός δήλωσε: «Στη σειρά παρακολουθούμε ένα ζευγάρι που είναι πολύ ερωτευμένο. Έχει μια πολύ γλυκιά, τρυφερή σχέση. Έχει κάποια οικονομικά προβλήματα, δηλαδή, δεν ζει εύκολα, και του τυχαίνει ένα λαχείο. Κληρονομούν ένα σπίτι από το πουθενά. Μέσα στην πολλή χαρά πάνε να ζήσουν εκεί, ελπίζοντας πως η ζωή τους θα αλλάξει και όντως αλλάζει. Καθώς, μετά από ένα ατύχημα, κυρίως η ηρωίδα που ενσαρκώνω, έρχονται αντιμέτωποι με τα φαντάσματα που ήδη κατοικούν μέσα στο σπίτι».

Παράλληλα, η ηθοποιός, δεν απέκρυψε, πως η απόφαση να συμμετάσχει σε μια κωμική σειρά, ήρθε εύκολα, καθώς τα τελευταία χρόνια η ίδια, είχε ταυτιστεί με τις δραματικές παραγωγές: «Το πιο εύκολο «ναι» που έχω πει», δήλωσε χαρακτηριστικά και συνέχισε: «Πάρα πολύ το είχα ανάγκη. Πανεύκολο (για τη μετάβαση από το δράμα στην κωμωδία). Αν και σοβαρά, η κωμωδία, θέλει και αυτή την τεχνική της, το ρυθμό της, θέλει συνέπεια. Εννοώ δεν είναι κάτι που έγινε τελείως εύκολα, αλλά το ήθελα τόσο πολύ».

Η Έλλη Τρίγγου, αναφορικά με τη δικαιοσύνη και το αν έχει πρόβλημα με όσα άτομα εκτός χώρου, λαμβάνουν πρωταγωνιστικούς ρόλους στην τηλεόραση και το θέατρο. Η ηθοποιός, πάνω σε αυτό, τοποθετήθηκε ως εξής: «Μια χαρά υπάρχει δικαιοσύνη στη δουλειά μας. Γενικά ο κόσμος έχει μια θέση για όλους. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με ανθρώπους που μπαίνουν σε δουλειές, είτε έχουν σπουδάσει είτε όχι».