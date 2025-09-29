Στο δικαστήριο Κεφαλογιάννη – Μάτσας για την επιμέλεια των παιδιών τους: Τι κατέθεσαν τα αδέρφια τους

Η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, και ο εν διαστάσει σύζυγός της, Μίνως Μάτσας, συναντήθηκαν ξανά σήμερα στα δικαστήρια, χωρίς όμως να ανταλλάξουν ούτε ένα βλέμμα.

Το πρώην ζευγάρι παραβρέθηκε στο Μονομελές Δικαστήριο της Αθήνας, όπου συζητήθηκαν από κοινού οι αγωγές που έχουν καταθέσει σχετικά με την επιμέλεια των δύο ανήλικων παιδιών τους, καθώς και η υπόθεση του διαζυγίου τους.

Συγκεκριμένα, η κυρία Κεφαλογιάννη με την αγωγή της ζήτησε την οριστική επιμέλεια των δίδυμων τέκνων που έχει αποκτήσει με τον συνθέτη και την οριστική μετοίκησή τους στο σπίτι της ενώ ο κ. Μάτσας με το δικό του δικόγραφο ζήτησε συνεπιμέλεια και ρύθμιση της επικοινωνίας των παιδιών του μαζί του.

Πριν την έναρξη της συζήτηση της υπόθεσης ο πρόεδρος του δικαστηρίου κάλεσε τους αντιδίκους να καταβάλλουν προσπάθεια μήπως καταφέρουν να βρουν μια λύση εξωδικαστικά.

Πρόεδρος: Δεν μπορείτε να κάνετε μια προσπάθεια να βρείτε μια λύση εξωδικαστικά, Τουλάχιστον ένα πλαίσιο;

Μ. Μάτσας: Προσπάθησα πριν φτάσουμε εδώ να τα βρούμε φιλικά και μου είπε «ή μου δίνεις αποκλειστική επιμέλεια ή πάμε στα δικαστήρια». Αν έχει αλλάξει κάτι…..

Όλγα Κεφαλογιάννη: Η διάσταση ξεκίνησε λόγω της εξωσυζυγικής του σχέσης…

Μ. Μάτσας: Αυτά είναι στη φαντασία της κυρίας Κεφαλογιάννη….

Πρόεδρος: Μήπως χρειάζεστε πέντε λεπτά να το συζητήσετε;

Όλγα Κεφαλογιάννη: Όχι.

Στη συνέχεια το λόγο έλαβαν οι συνήγοροι των δυο πλευρών με τη νομική προστάτρια της κυρίας Κεφαλογιάννη να αναφέρει ότι η διάσταση οφείλεται αποκλειστικά στον Μ. Μάτσα και τη πλευρά του συνθέτη να απαντά ότι δεν υπήρξε εξωσυζυγική του σχέση

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης πρώτη στο βήμα ανέβηκε και κατάθεσε από την πλευρά της Όλγας Κεφαλογιάννη η αδελφή της, Χριστίνα Κεφαλογιάννη. Από την πλευρά του συνθέτη και στιχουργού κατέθεσε η αδελφή του, Μαργαρίτα Μάτσα.

Κατά τη διάρκεια της κατάθεσής της η αδελφή της υπουργού Τουρισμού μίλησε ευθέως στο δικαστήριο για εξωσυζυγική σχέση του Μ. Μάτσα, η οποία μάλιστα, όπως είπε, ήταν γνωστή σε ανθρώπους του κύκλου της οικογένειας της Όλγας Κεφαλογιάννη. Αντίθετα, η αδελφή του Μίνωα Μάτσα υποστήριξε ότι τέτοια σχέση από την πλευρά του αδελφού της δεν υπήρξε.

Ειδικότερα, στην κατάθεση της η κ. Χριστίνα Κεφαλογιάννη αντέκρουσε τον ισχυρισμό του Μ. Μάτσα ότι η αδελφή της ήταν κακοποιητική μαζί του και ακόμη υποστήριξε πως τα δυο ανίψια της δεν δείχνουν ευχαριστημένα όταν επιστρέφου από τον πατέρα τους.

«Ο κ. Μάτσας έδειχνε στην αρχή πως ήθελε να έχει χρόνο μόνο με την αδελφή μου και τα παιδιά τους. Ήταν αυτοκόλλητοι. Όλους μας εξέπληξε η καταγγελία του ότι η αδελφή μου τον καταπίεζε» ανέφερε μεταξύ άλλων η μάρτυρας στην κατάθεση της και λίγο αργότερα συμπλήρωσε: «Τα παιδιά έχουν αρνητική διάθεση στο να διανυκτερεύσουν με τον πατέρα τους. Ο κύριος Μάτσας βγάζει μεγάλη ένταση απέναντι στην αδελφή μου».

Πρόεδρος: Ποια είναι τα θέματα που δεν επιτρέπουν την εναλλασσόμενη διαμονή των παιδιών στα σπίτια και των δύο γονέων;

Χρ. Κεφαλογιαννη: Φαίνεται ότι τα άτομα που είναι στο σπίτι του κυρίου Μάτσα δεν είναι κατάλληλα για την σωστή ανατροφή των παιδιών. Τα παιδιά μας έχουν πει ότι η κυρία που τα προσέχει τους φωνάζει πολύ. Υπάρχουν πολλές επιθετικές συμπεριφορές προς την αδελφή μου από τον κύριο Μάτσα. Έχει πολύ αρνητική διάθεση απέναντι στην αδελφή μου.

Πρόεδρος: Πως φτάσαμε στον κλονισμό του γάμου;

Χρ. Κεφαλογιοάννη: Ο κύριος Μάτσας στην αρχή έδειχνε σαν να είναι όλος του ο κόσμος η αδελφή μου. Στην πορεία κάνανε και τα παιδιά. Όμως τον Φεβρουάριο του 2024 άρχισε να υπάρχει μια απομάκρυνση εκ μέρους του κ. Μάτσα.

Η μάρτυρας στο σημείο αυτό ανέφερε πως ο αντίδικος της αδελφής της διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση με νεαρή γυναίκα με την οποία μάλιστα – όπως είπε - «εμφανίζονταν δημοσίως», αναφέρει το protothema.gr

Πρόεδρος: Ο κύριος Μάτσας ισχυρίζεται ότι προϋπήρχε η ένταση και υπήρχε συμπεριφορά της κυρίας Κεφαλογιαννη ότι τον καταπίεζε και τον δυνάστευε…

Χρ. Κεφαλογιάννη: Δεν υπήρχε κάτι τέτοιο, εμείς τα μάθαμε όλα αυτά από τα δικόγραφα. Ήταν μεγάλη έκπληξη….

Τέλος, η ίδια μάρτυρας εξέφρασε την άποψη ότι το εν διαστάσει ζεύγος δεν μπορεί να συνεννοηθεί και ότι οι επικοινωνίες τους σχετικά με αποφάσεις που αφορούν στα παιδιά γίνονται είτε μέσω δικηγόρων είτε μέσω μηνυμάτων.

Από την πλευρά της η αδελφή του Μίνωα Μάτσα, Μαργαρίτα Μάτσα, περιέγραψε τον αδελφό της ως ένα τρυφερό πατέρα, ο οποίος φροντίζει να διατηρεί την επαφή του με τα παιδιά του και σίγουρα, όπως ανέφερε, διαθέτει περισσότερο χρόνο για εκείνα από τη μητέρα τους.

«Ο αδελφός μου πριν από ένα χρόνο κλαίγοντας μου είπε πως πρέπει να χωρίσει αλλά φοβάται. Δεν ξέρω να σας πω για τη σχέση τους. Όμως έβλεπα ότι τα δυο τελευταία χρόνια ο αδελφός μου δεν ήταν αυτό που ξέρω εγώ. Είχε γίνει το απόλυτο σκυλάκι της, πώς να το πω; Αν δεν της έκανε τα χατίρια όλα θα γίνονταν καβγάς» ανέφερε η μάρτυρας.

Και συνέχισε: «Τα τελευταία δύο χρόνια άρχισα να βλέπω ότι κάτι δεν πάει καλά. Απ' ότι μου είπε ο ίδιος ο αδελφός μου όλα άρχισαν όταν γεννήθηκαν τα παιδιά …».

Η κυρία Μάτσα διέψευσε τον ισχυρισμό της πλευράς Κεφαλογιάννη για εξωσυζυγική σχέση του αδελφού της. «Δεν γνωρίζω ο αδελφός μου να έχει εξωσυζυγική σχέση. Αυτή που λένε είναι μια κοπέλα που δουλεύει για τον αδελφό μου πάνω από 2,5 χρόνια και δεν έχουν καμία σχέση. Όταν η κοπέλα αυτή έγινε πρωτοσέλιδο προσπάθησα να τη στηρίξω σε ανθρώπινο επίπεδο. Αν ο αδελφός μου είχε σχέση με αυτή την κοπέλα, θα το είχαμε δει ένα χρόνο τώρα», τόνισε ακόμη η μάρτυρας.

Η απόφαση του δικαστηρίου αναμένεται να το επόμενο διάστημα.