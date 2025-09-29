Ουίλιαμ: «Η ζωή μάς στέλνει δοκιμασίες, το να τις ξεπερνάμε μας διαμορφώνει»

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ παραχώρησε μία από τις σπάνιες τηλεοπτικές του εμφανίσεις, μιλώντας ανοιχτά για τη δυσκολότερη χρονιά που βίωσε η οικογένειά του.

Ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου συμμετείχε σε ειδικό επεισόδιο της σειράς του Γιουτζίν Λεβί «The Reluctant Traveler», με τίτλο «Living the Royal Life in the UK» («Ζώντας τη βασιλική ζωή στο Ηνωμένο Βασίλειο»).

Σε ένα απόσπασμα από το επεισόδιο, ο 78χρονος παρουσιαστής φαίνεται να φτάνει στο Ηνωμένο Βασίλειο, να κάνει τουρισμό στο Λονδίνο με διώροφο λεωφορείο, ενώ ταυτόχρονα λαμβάνει βασιλική πρόσκληση από τον ίδιο τον πρίγκιπα Ουίλιαμ για να τον επισκεφθεί στο κάστρο του Ουίνδσορ.

«Προσφέρουμε αυτή την υπηρεσία σε όλους. Κάνουμε εξατομικευμένες ξεναγήσεις παντού», αναφέρει αστειευόμενος στο απόσπασμα ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, καθώς ξεναγεί τον Λεβί στο κάστρο.

Οι δυο τους διακρίνονται στο βίντεο να κάνουν βόλτα στους κήπους, με τον παρουσιαστή να ρωτά τον διάδοχο του θρόνου τι κάνει στον ελεύθερο χρόνο του στο σπίτι.

«Ύπνος. Όταν έχεις τρία μικρά παιδιά, ο ύπνος είναι πολύ σημαντικό κομμάτι της ζωής μου», απαντά χαμογελώντας ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου.

Σε άλλη σκηνή του επεισοδίου, οι δυο τους κάθονται για μια μπύρα σε τοπική παμπ, όπου ο πρίγκιπας Ουίλιαμ μιλά για τις δυσκολίες των τελευταίων ετών, όταν η Κέιτ Μίντλετον και ο πατέρας του, διαγνώστηκαν με καρκίνο.