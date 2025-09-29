Δημογλίδου: Δεν βρέθηκε καμία κλήση στο 100 από τον Βασίλη Μπισμπίκη

Στο τροχαίο που προκάλεσε ο Βασίλης Μπισμπίκης στη Φιλοθέη αναφέρθηκε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, η οποία ξεκαθάρισε ότι δεν έγινε κλήση στην Άμεση Δράση από τον ηθοποιό.

«Είναι κάτι που αναζητήσαμε κατά τη διάρκεια της προανάκρισης και δεν βρέθηκε καμία κλήση στο 100», είπε η κυρία Δημογλίδου στον ΣΚΑΙ.

Υπενθυμίζεται πως ο Βασίλης Μπισμπίκης κατά την έξοδό του από τα δικαστήρια της Ευελπίδων, μετά την αναβολή του Αυτοφώρου για τις 8 Οκτωβρίου δήλωσε: «Δεν εγκατέλειψα, δεν κρύφτηκα, δεν άφησα κανέναν. Πήγα πήρα τηλέφωνο την ασφαλιστική και ενημέρωσα τις Αρχές. Αυτή είναι η αλήθεια. Το μόνο που με νοιάζει ηθικά είναι να καταλάβετε ότι δεν εγκατέλειψα», δήλωσε χαρακτηριστικά λίγη ώρα αφότου αφέθηκε ελεύθερος. Στη συνέχεια, την ώρα που έμπαινε σε αυτοκίνητο για να φύγει, εκνευρισμένος και ειρωνικός υπέδειξε στους δημοσιογράφους «με τον ίδιο ζήλο να ασχοληθούν με τον πολιτισμό και το θέατρο».

Η κυρία Δημογλίδου ανέφερε πως σέβεται «απόλυτα κάθε κατηγορούμενο ο οποίος έχει δικαίωμα να υποστηρίξει οτιδήποτε θεωρεί σωστό για να στηρίξει τη θέση και τον εαυτό του».

«Εγώ θέλω να πω κάτι. Προφανώς και όταν ένας πολίτης απευθύνεται σε ένα αστυνομικό τμήμα, απευθύνεται στην αστυνομία, είτε είναι η τροχαία, είτε η ασφάλεια, είτε το τμήμα. Θα μπορούσε -αν υποθέσουμε ότι έχει γίνει αυτή η επικοινωνία- να πω πως ο νόμος είναι ξεκάθαρος και λέει ότι ο υπαίτιος παραμένει στο σημείο και ενημερώνει ο ίδιος τις Αρχές και παρέχει κάθε δυνατή συνδρομή στους αστυνομικούς εκτός αν έχει συμβεί κάτι άλλο, αν υπάρχει τραυματισμός. Εδώ κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να ισχύει. Υπάρχουν πολλοί λόγοι που ο οδηγός μπορεί να μην είναι σε θέση, εδώ δεν φαίνεται να συνέβη κάτι τέτοιο. Εσείς αναφέρατε πως εμφανίστηκε σε τηλεοπτική εκπομπή μετά από κάποιες ώρες, άρα προφανώς ήταν σε θέση να επικοινωνήσει με την ΕΛΑΣ», σημείωσε.

«Αν δεχτούμε ότι κάποιος τρίτος επικοινωνεί με την ΕΛΑΣ, εξαρτάται τι παρουσιάζει. Αν αυτός ο άνθρωπος ανέφερε στον αστυνομικό -είναι κάτι που εξετάζεται αυτή τη στιγμή δεν έχει διαπιστωθεί αν ισχύει- υπάρχει ένα τροχαίο με υλικές ζημιές και εμπλέκεται κάποιος άλλος, προφανώς ο αστυνομικός τον καθοδήγησε πως πρέπει να ενημερωθεί η τροχαία για να γίνει καταγραφή. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι απευθύνεται κάποιος σε κάποια αστυνομική υπηρεσία και αναφέρει ότι εγκατέλειψε τον τόπο του τροχαίου την προηγούμενη ημέρα και ο αστυνομικός δεν ζητά τα στοιχεία του. Το θεωρώ αδιανόητο, ξεκαθαρίζω πως είναι κάτι που διερευνάται. Εξαρτάται σε αυτή την τηλεφωνική επικοινωνία τι στοιχεία δόθηκαν στον αστυνομικό του τμήματος», είπε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ.