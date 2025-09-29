Βασίλης Μπισμπίκης: Πήρε αναβολή για τις 8 Οκτωβρίου - "Δεν εγκατέλειψα"

Αναβολή για τις 8 Οκτωβρίου πήρε η εκδίκαση της υπόθεσης του ηθοποιού Βασίλη Μπισμπίκη, ο οποίος είχε παραπεμφθεί στο αυτόφωρο.

Στο μεταξύ αφέθηκε ελεύθερος.

Το δικαστήριο ανέβαλε για «κρείσσονες αποδείξεις», προκειμένου να προσέλθουν μάρτυρες της υπόθεσης και ήρε την κράτηση του ηθοποιού, ο οποίος μέχρι τη δίκη είναι ελεύθερος.

«Δεν εγκατέλειψα, δεν κρύφτηκα δεν άφησα κανέναν. Πήγα, πήρα τηλέφωνο την ασφαλιστική και ενημέρωσα και τις αρχές. Έχω ακούσε από εχθές, μόνο ακούω. Είναι η αλήθεια. Το μόνο που με νοιάζει ηθικά είναι να καταλάβετε ότι δεν εγκατέλειψα. Και στην αστυνομία πήρε τηλέφωνο και στις αρχές»

Βασίλης Μπισμπίκης: Δεν είχα πιει -Πήρα τη στροφή και μου έφυγε το αυτοκίνητο

Μιλώντας στο Mega, ο ηθοποιός ανέφερε ότι έπραξε τα νόμιμα μετά το συμβάν, υποστηρίζοντας ότι στη στροφή του ξέφυγε το τιμόνι.

«Δεν εγκατέλειψα το σημείο. Συνεργάτιδά μου κάλεσε το τμήμα Φιλοθέης γύρω στις 2:00 το μεσημέρι του Σαββάτου και μετά το συμβάν, και εγώ ο ίδιος κάλεσα την ασφαλιστική μου για να ενημερώσω. Έκανα τα νόμιμα, όπως ορίζει ο νόμος, εντός 24ωρου, ενημέρωσα. Δεν είχα πιει. Πήρα τη στροφή και μου έφυγε το αυτοκίνητο», είπε.

Το μεσημέρι της Δευτέρας, ο Βασίλης Μπισμπίκης πέρασε την πόρτα της Εισαγγελίας, φορώντας χειροπέδες. Εις βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για για το αδίκημα της μη συμμόρφωσης οδηγού σε υποχρεώσεις άρθρου 47 ΚΟΚ (εγκατάλειψη οχημάτων).