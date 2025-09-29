Μπισμπίκης: Η στιγμή που «παίρνει σβάρνα» τα ΙΧ- ΦΩΤΟ

H στιγμή που ο γνωστός ηθοποιός Βασίλης Μπισμπίκης εγκαταλείπει το σημείο στο οποίο έχει χτυπήσει σταθμευμένα οχήματα καθώς και μάντρα σπιτιού, απεικονίζεται σε φωτογραφικά στιγμιότυπα τα οποία προέρχονται από κάμερα ασφαλείας.

Στις φωτογραφίες φαίνεται το πολυτελές όχημα που οδηγούσε να φεύγει από την οδό Δοϊράνης στην οποία συνέβη το περιστατικό το οποίο αναστάτωσε μία ολόκληρη γειτονιά.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο γνωστός ηθοποιός ανέφερε στους αστυνομικούς της τροχαίας Κηφισιάς πως ήταν σε ένα πανηγύρι και πως δεν θυμάται ποια αυτοκίνητα χτύπησέ όταν πέρασε από το σημείο.

Όπως λένε πληροφορημένες πηγές στο ethnos.gr, είναι άγνωστο αν ο γνωστός ηθοποιός ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ, καθώς κάτι τέτοιο δεν μπορεί να διαπιστωθεί σχεδόν 24 ώρες μετά το συμβάν.