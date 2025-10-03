Christmas make up από τη Σελίν Ντιόν, έγινε πρέσβειρα της Charlotte Tilbury

Aπό τις διασημότερες make up artists στον κόσμο, η Λονδρέζα Charlotte Tilbury – του ομώνυμου label μακιγιάζ- διατυμπανίζει από νωρίς την αστραφτερή χριστουγεννιάτικη καμπάνια της.

Γιατί άλλωστε να το καθυστερήσει με μούσα την μοναδική Σελίν Ντιόν;

H 57χρονη Καναδή super star (κάτοχος 5 βραβείων Γκράμι και με διεθνείς πωλήσεις 50 εκατομμυρίων άλμπουμ) εμφανίζεται να ακτινοβολεί ως το νέο πρόσωπο της εταιρείας. Είναι ντυμένη με φτερά και κρύσταλλα, χορεύει και καθρεφτίζεται, προβάλλοντας το προφίλ της show woman «που δεν το βάζει κάτω».

Ως αξεπέραστη φωνή του «Τιτανικού» και των Ολυμπιακών του Παρισιού, συνεχίζει τον αγώνα κατά της σπάνιας νευρολογικής διαταρραχής μυών. Παραμένει όμως μια γοητευτική γυναίκα που λατρεύει να δείχνει όμορφη. Τις φετινές γιορτές αντιπροσωπεύει το μήνυμα «Αll will be release tomorrow».

Στο βίντεο που συνοδεύει τον νέο εορταστικό οδηγό δώρων της Tilbury, τη βλέπουμε μαζί με τα μοντέλα και influencers Jourdan Dunn και Quentin Blackwell. Eρμηνεύει δυναμικά (και συμβολικά) τo ανεξάντλητο hit «I’m Alive» κάτω από μια λαμπερή ντισκομπάλα.