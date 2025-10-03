Christmas make up από τη Σελίν Ντιόν, έγινε πρέσβειρα της Charlotte Tilbury

Πρώιμο άρωμα Χριστουγέννων και μήνυμα δύναμης για ζωή από τη ντίβα του «Τιτανικού» και των Ολυμπιακών του Παρισιού
Aπό τις διασημότερες make up artists στον κόσμο, η Λονδρέζα Charlotte Tilbury – του ομώνυμου label μακιγιάζ- διατυμπανίζει από νωρίς την αστραφτερή χριστουγεννιάτικη καμπάνια της.
Γιατί άλλωστε να το καθυστερήσει με μούσα την μοναδική Σελίν Ντιόν;
H 57χρονη Καναδή super star (κάτοχος 5 βραβείων Γκράμι και με διεθνείς πωλήσεις 50 εκατομμυρίων άλμπουμ) εμφανίζεται να ακτινοβολεί ως το νέο πρόσωπο της εταιρείας. Είναι ντυμένη με φτερά και κρύσταλλα, χορεύει και καθρεφτίζεται, προβάλλοντας το προφίλ της show woman «που δεν το βάζει κάτω».
Ως αξεπέραστη φωνή του «Τιτανικού» και των Ολυμπιακών του Παρισιού, συνεχίζει τον αγώνα κατά της σπάνιας νευρολογικής διαταρραχής μυών. Παραμένει όμως μια γοητευτική γυναίκα που λατρεύει να δείχνει όμορφη. Τις φετινές γιορτές αντιπροσωπεύει το μήνυμα «Αll will be release tomorrow».
Στο βίντεο που συνοδεύει τον νέο εορταστικό οδηγό δώρων της Tilbury, τη βλέπουμε μαζί με τα μοντέλα και influencers Jourdan Dunn και Quentin Blackwell. Eρμηνεύει δυναμικά (και συμβολικά) τo ανεξάντλητο hit «I’m Alive» κάτω από μια λαμπερή ντισκομπάλα.
Ο οδηγός δώρων έχει τίτλο Charlotte’s Magic Gifting Universe, και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τη νέα παλέτα προσώπου Hollywood Instant Look in a Palette.
«Λατρεύω το έντονο, λαμπερό μακιγιάζ ματιών για τις γιορτές. Και η παλέτα Hollywood Instant Look in a Palette της Charlotte έγινε γρήγορα αγαπημένη μου. Οι πολυχρηστικές αποχρώσεις της φωτίζουν άμεσα το», αναφέρει η τραγουδίστρια.
Διαθέσιμη σε δύο τόνους, μία που ταιριάζει με ροζ κραγιόν και μία με το κλασικό κόκκινο, η παλέτα περιλαμβάνει τρεις σκιές ματιών και τέσσερις αποχρώσεις για πρόσωπο και ζυγωματικά, όλα ιδανικά για party make up. Η ίδια η Tilbury τη χαρακτηρίζει ως «το πεντάλεπτο μακιγιάζ σου, σε μια παλέτα».
Στην glam καμπάνια βλέπουμε τη Ντιόν με ροδαλά contour στα ζυγωματικά και highlighter στη ράχη της μύτης. Τα μάτια της πρωταγωνιστούν με glitter στα βλέφαρα. Το look ολοκληρώνουν μακριές βλεφαρίδες, έντονο περίγραμμα ματιών και ροζ, γυαλιστερά χείλη. Τα ξανθά μαλλιά της είναι ελαφρώς στο πλάι και έχουν πλούσιες, κυματιστές μπούκλες.
Επιπλέον, η ντίβα λανσάρει το καινούριο άρωμα «Star Confidence». Βασίζεται σε ευωδιές από μαύρο φραγκοστάφυλο, βρύα δρυός και πατσουλί, μέσα σε ένα λαμπερό, χρυσό μπουκάλι.
Οι δυο κυρίες συνεργάζονται πάντως εδώ και μια δεκαετία, μάλιστα το label υπέγραψε την beauty εικόνα της τραγουδίστριας για την έναρξη των Ολυμπιακών.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr