Kέβιν Κόστνερ: Μετά το «Yellowstone», το αλπικό υπερθέαμα της Moncler στο Ασπεν

Stars και super models καταχειροκρότησαν πάνω στο χιόνι υπερπολυτελές outwear με western στοιχεία
H παρουσία του 71χρονου Αμερικανού star Κέβιν Κόστνερ πρωταγωνίστησε στο show -υπερπαραγωγή της Moncler στο Ασπεν.
Ψηλός, αχέρωγος, λαμπερός ήταν στο επίκεντρο της προσοχής καθώς αυτό το διάστημα έχει ανανεώσει τη δημοτικότητά του λόγω της επιτυχημένης τηλεοπτικής σειράς «Yellowstone».
Κάτοχος 2 Οσκαρ και γεννημένος καρδιοκατακτητής, ο Κόστνερ ντύθηκε με πλεκτό ζιβάγκο, καμηλό πανωφόρι και ιδιαίτερες μπότες après-ski. Ο ρόλος του ως μεγαλοκτηματία ταίριαξε «γάντι» με την εν λόγω επίδειξη που υμνεί την ύπαιθρο. Η Moncler, μετά το Σεν Μόριτζ και την Κουρσεβέλ, ταξίδεψε σε έναν ακόμα luxury προορισμό των σκιέρ. Η συλλογή the fall/winter 2026 Moncler Grenoble, ήταν εμπνευσμένη από το western style της Αμερικής. Γήινοι τόνοι των ορεινών τοπίων και στοιχεία της γκαρνταρόμπας των cowboys, αποτέλεσαν βασική έμπνευση του design team.
Στα 80 looks κρόσσια, καρό, καπέλα, μαντήλια, κάπες- κουβέρτες, το φύλλο της λεύκας προκάλεσαν το χειροκρότημα των 350 καλεσμένων σε ύψος 2.400 μέτρων. Αλλωστε δεν μιλάμε για μια συνηθισμένη επίδειξη αλλά για μια iconic performance που «άνοιξε» με το super model Τζίτζι Χαντίντ.
Ανάμεσα στους παρευρισκομένους οι ηθοποιοί Αντριεν Μπρόντι, Βεσνάν Κασέλ, Ορλάντο Μπλουμ, Μπεν Μπατζλει, Aλεσάντρο Μπόργκι, τα μοντέλα Εμιλι Ραταζκόβσκι, Μπιάνκα Μπάλτι, Αλεσάντρα Αμπρόζιο, Ιζαμπέλ Γλουλάρντ, η πρώην πρωταθλήτρια Μαρία Σαράποβα, διεθνείς editors και πελάτες. Η Moncler δεν μνημόνευσε μόνο την ομορφιά και την ιστορία της περιοχής αλλά και το δικό της παρελθόν, καθώς ξεκίνησε το 1952 με εξοπλισμό εργατών και εξερευνητών βουνού. Στο φινάλε, μετά τους σχηματισμούς και τα φωτεινά εφέ πάνω στο χιόνι, ήχησε το «Take Me Home, Country Roads» του John Denver, ξεσηκώνοντας άπαντες.
