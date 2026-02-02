Kέβιν Κόστνερ: Μετά το «Yellowstone», το αλπικό υπερθέαμα της Moncler στο Ασπεν

H παρουσία του 71χρονου Αμερικανού star Κέβιν Κόστνερ πρωταγωνίστησε στο show -υπερπαραγωγή της Moncler στο Ασπεν.

Ψηλός, αχέρωγος, λαμπερός ήταν στο επίκεντρο της προσοχής καθώς αυτό το διάστημα έχει ανανεώσει τη δημοτικότητά του λόγω της επιτυχημένης τηλεοπτικής σειράς «Yellowstone».

Κάτοχος 2 Οσκαρ και γεννημένος καρδιοκατακτητής, ο Κόστνερ ντύθηκε με πλεκτό ζιβάγκο, καμηλό πανωφόρι και ιδιαίτερες μπότες après-ski. Ο ρόλος του ως μεγαλοκτηματία ταίριαξε «γάντι» με την εν λόγω επίδειξη που υμνεί την ύπαιθρο. Η Moncler, μετά το Σεν Μόριτζ και την Κουρσεβέλ, ταξίδεψε σε έναν ακόμα luxury προορισμό των σκιέρ. Η συλλογή the fall/winter 2026 Moncler Grenoble, ήταν εμπνευσμένη από το western style της Αμερικής. Γήινοι τόνοι των ορεινών τοπίων και στοιχεία της γκαρνταρόμπας των cowboys, αποτέλεσαν βασική έμπνευση του design team.