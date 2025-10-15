«Warmer Together»! Αλ Πατσίνο και Ρόμπερτ ντε Νίρο φόρεσαν Moncler και το καταχάρηκαν

Μια «ουρανοκατέβατη» είδηση ήταν η φωτογράφιση των ειδώλων του παγκόσμιου σινεμά Αλ Πατσίνο και Ρόμπερτ ντε Νίρο στην καινούρια καμπάνια της Moncler. Με λίγα λόγια «σείστηκε» το διαδίκτυο.

Οι δυο ζωντανοί μύθοι της υποκριτικής δεν μας έχουν συνηθίσει σε εκστρατείες μόδας και μάλιστα μαζί. Ο super stylish Ιταλικός οίκος που έχει συνδεθεί με τα υπερπολυτελή, φουσκωτά μπουφάν, αναφέρει ότι «γιορτάζει τη ζεστασιά και την αγάπη» μέσα από την πρώτη - ever- κοινή καμπάνια των stars.

Η συνάντησή τους συμβολίζει βέβαια το διαχρονικό design της Moncler. H collection αντέχει στο χρόνο, όπως το καλλιτεχνικό status και η φιλία του διάσημου ντουέτου.