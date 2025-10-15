«Warmer Together»! Αλ Πατσίνο και Ρόμπερτ ντε Νίρο φόρεσαν Moncler και το καταχάρηκαν

Tα δυο «ιερά τέρατα» του Χολιγουντ στην πρώτη τους κοινή καμπάνια, που αναστάτωσε το Instagram
Μια «ουρανοκατέβατη» είδηση ήταν η φωτογράφιση των ειδώλων του παγκόσμιου σινεμά Αλ Πατσίνο και Ρόμπερτ ντε Νίρο στην καινούρια καμπάνια της Moncler. Με λίγα λόγια «σείστηκε» το διαδίκτυο.
Οι δυο ζωντανοί μύθοι της υποκριτικής δεν μας έχουν συνηθίσει σε εκστρατείες μόδας και μάλιστα μαζί. Ο super stylish Ιταλικός οίκος που έχει συνδεθεί με τα υπερπολυτελή, φουσκωτά μπουφάν, αναφέρει ότι «γιορτάζει τη ζεστασιά και την αγάπη» μέσα από την πρώτη - ever- κοινή καμπάνια των stars.
Η συνάντησή τους συμβολίζει βέβαια το διαχρονικό design της Moncler. H collection αντέχει στο χρόνο, όπως το καλλιτεχνικό status και η φιλία του διάσημου ντουέτου.
Για τον πανίσχυρο Remo Ruffini, πρόεδρο και CEO της Moncler, η καμπάνια αναφέρεται σε κάτι βαθύτερο από τις περιστασιακές τάσεις της μόδας, δηλαδή στην ανθρώπινη επαφή. «Για δεκαετίες, η Moncler συνδέεται με τον χειμώνα και τα puffer jackets, αλλά πάντα πίστευα πως υπάρχει κάτι βαθύτερο. Ο οίκος Moncler έχει να κάνει με την αγάπη και την αίσθηση του ανήκειν. Αυτές οι αξίες έχουν διαμορφώσει τα πάντα για εμάς εδώ και πάνω από 70 χρόνια»», δήλωσε.
Το σχετικό φιλμάκι και οι φωτογραφίες του Platon είναι σε άσπρο- μαύρο.
Η ανακοίνωση της Moncler λέει: «Η ζεστασιά γεννιέται στις βόλτες και στις συζητήσεις, στο να τραβήξεις μια καρέκλα και να κάτσεις δίπλα στον άλλον. Η αληθινή ζεστασιά ζει στις στιγμές που μοιραζόμαστε». Και ο 85 χρονος Πατσίνο με τον 62χρονο ντε Νίρο δείχνουν να απολαμβάνουν το όλο αφήγημα.
