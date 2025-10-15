Tα φτερά επιμένουν! Η bubble φουστίτσα της Νάταλι Πόρτμαν και όχι μόνο

Eρωτας που διαρκεί τα φτερά στο fashion προσκήνιο.

Χαρίζουν glam και παιχνιδιάρικη κίνηση σε κάθε look, οπότε έχουν εγκατασταθεί για τα καλά στην γκαρνταρόμπα. Οι Εβδομάδες Μόδας τα δείχνουν να πρωταγωνιστούν για δυο ακόμα σαιζόν τουλάχιστον. Οι διασημότητες τα έχουν λατρέψει, αλλά δεν λένε όχι και οι καθημερινές γυναίκες που αγαπούν τη μόδα. Παρακολουθώντας το celebrity style των τελευταίων ημερών, εντοπίσαμε υπέροχα looks οπότε ξαναψάξαμε για φτερά στην ντουλάπα μας.

Η 44χρονη Νάταλι Πόρτμαν, η γεννημένη στην Ιερουσαλήμ, Αμερικανίδα ηθοποιός και κάτοχος Οσκαρ, έκανε την πιο φρέσκια και trendy εμφάνιση με φτερά. Ηταν καταρχήν ένα outfit ιδανικό για την κοριτσίστικη φιγούρα της. Συγκεκριμένα, τίμησε την προβολή του ψυχολογικού θρίλερ «Black Swan» στη Λυών της Γαλλίας. Με αφορμή εκείνο, τον κορυφαίο της ρόλο ως αυτοκαταστροφική μπαλαρίνα, φόρεσε μια «feather tutu», μια κοντή φουστίτσα σε bubble, σφαιρική γραμμή. Σε συνδυασμό με μαύρο πουκάμισο, εκπροσώπησε τη νέα εποχή στον οίκο Dior δια χειρός Jonathan Anderson.