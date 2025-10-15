Tα φτερά επιμένουν! Η bubble φουστίτσα της Νάταλι Πόρτμαν και όχι μόνο

Το celebrity style των τελευταίων ημερών υποκλίνεται στο καθιερωμένο και θεαματικό feather trend
Eρωτας που διαρκεί τα φτερά στο fashion προσκήνιο.
Χαρίζουν glam και παιχνιδιάρικη κίνηση σε κάθε look, οπότε έχουν εγκατασταθεί για τα καλά στην γκαρνταρόμπα. Οι Εβδομάδες Μόδας τα δείχνουν να πρωταγωνιστούν για δυο ακόμα σαιζόν τουλάχιστον. Οι διασημότητες τα έχουν λατρέψει, αλλά δεν λένε όχι και οι καθημερινές γυναίκες που αγαπούν τη μόδα. Παρακολουθώντας το celebrity style των τελευταίων ημερών, εντοπίσαμε υπέροχα looks οπότε ξαναψάξαμε για φτερά στην ντουλάπα μας.
Η 44χρονη Νάταλι Πόρτμαν, η γεννημένη στην Ιερουσαλήμ, Αμερικανίδα ηθοποιός και κάτοχος Οσκαρ, έκανε την πιο φρέσκια και trendy εμφάνιση με φτερά. Ηταν καταρχήν ένα outfit ιδανικό για την κοριτσίστικη φιγούρα της. Συγκεκριμένα, τίμησε την προβολή του ψυχολογικού θρίλερ «Black Swan» στη Λυών της Γαλλίας. Με αφορμή εκείνο, τον κορυφαίο της ρόλο ως αυτοκαταστροφική μπαλαρίνα, φόρεσε μια «feather tutu», μια κοντή φουστίτσα σε bubble, σφαιρική γραμμή. Σε συνδυασμό με μαύρο πουκάμισο, εκπροσώπησε τη νέα εποχή στον οίκο Dior δια χειρός Jonathan Anderson.
Η Πόρτμαν είναι άλλωστε πρέσβειρα του γαλλικού label και ειδικότερα του αρώματος Miss Dior εδώ και χρόνια. Η φούστα της ήταν στολισμένη με φτερά σε παστέλ τόνους- σομόν, γαλάζιο, πράσινο- και με έναν φιόγκο στη μέση. Τη συνδύασε με ψηλοτάκουνα «μπαλαρινάκια» και αόρατο, φυσικό μακιγιάζ. Τα περιοδικά έσπευσαν να επισημάνουν πως πέτυχε την πιο μοντέρνα εκδοχή γυναικείας εικόνας με φτερά.
Όμως και άλλες star τίμησαν την τάση. Τα φτερά μαζί με τα τρισδιάστατα λουλούδια και τα κρόσσια είναι ακλόνητα στοιχεία σε ιδιαίτερες couture δημιουργίες.
Ετσι, η Αμάλ Κλούνει που αρέσκεται σε πιο χολιγουντιανό ύφος, συνόδεψε το σύζυγό της Τζορτζ Κλούνει στο London Film Festival με αστραφτερή ροζ τουαλέτα που κατέληγε σε κρόσσια Tamara Ralph και ασορτί εσάρπα με φτερά. Στην ίδια περίσταση, η ηθοποιός Τζέσι Μπάκλει εμφανίστηκε με φόρεμα Roksanda διακοσμημένο με γραμμική τριχρωμία φτερών στο στρίφωμα.
