Μaria Grazia Chiuri: Γύρισε στη Ρώμη και επιστρέφει θριαμβεύτρια στον Fendi

Επιβεβαιώνονται οι φήμες από τη στιγμή που επέστρεψε στη γενέτειρά της, τη Ρώμη, εγκαταλείποντας το Παρίσι:

Η Maria Grazia Chiuri χρίστηκε καλλιτεχνική διευθύντρια του εμβληματικού, οικογενειακού οίκου της αιώνιας πόλης, Fendi. Σήμερα, το διάσημο label έκανε τη σχετική ανακοίνωση γνωστοποιώντας πως η πρώτη της collection για Φθινόπωρο/Χειμώνα 2026 θα παρουσιαστεί στην Εβδομάδα Μόδα του Μιλάνου τον ερχόμενο Φεβρουάριο.

Ο διορισμός της έρχεται 6 μήνες μετά την αποχώρησή της από την αντίστοιχη θέση στον Dior. Mέσα σε 9 χρόνια πέτυχε μοναδικά κατορθώματα, με πολιτισμική και φεμινιστική, δημιουργική ταυτότητα. Με την υπογραφή της έγινε και το πολύκροτο Dior show στο Καλλιμάρμαρο της Αθήνας.

Πάντως, στον Fendi έκανε τα πρώτα της βήματα. Για 10 χρόνια ήταν σχεδιάστρια αξεσουάρ (1989- 1999), εποχή που καθιερώθηκε η iconic τσάντα Baguette .