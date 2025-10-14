Μaria Grazia Chiuri: Γύρισε στη Ρώμη και επιστρέφει θριαμβεύτρια στον Fendi

Η ανακοίνωση για τα καθήκοντα της creative director που αναμενόταν εδώ και καιρό
Επιβεβαιώνονται οι φήμες από τη στιγμή που επέστρεψε στη γενέτειρά της, τη Ρώμη, εγκαταλείποντας το Παρίσι:
Η Maria Grazia Chiuri χρίστηκε καλλιτεχνική διευθύντρια του εμβληματικού, οικογενειακού οίκου της αιώνιας πόλης, Fendi. Σήμερα, το διάσημο label έκανε τη σχετική ανακοίνωση γνωστοποιώντας πως η πρώτη της collection για Φθινόπωρο/Χειμώνα 2026 θα παρουσιαστεί στην Εβδομάδα Μόδα του Μιλάνου τον ερχόμενο Φεβρουάριο.
Ο διορισμός της έρχεται 6 μήνες μετά την αποχώρησή της από την αντίστοιχη θέση στον Dior. Mέσα σε 9 χρόνια πέτυχε μοναδικά κατορθώματα, με πολιτισμική και φεμινιστική, δημιουργική ταυτότητα. Με την υπογραφή της έγινε και το πολύκροτο Dior show στο Καλλιμάρμαρο της Αθήνας.
Πάντως, στον Fendi έκανε τα πρώτα της βήματα. Για 10 χρόνια ήταν σχεδιάστρια αξεσουάρ (1989- 1999), εποχή που καθιερώθηκε η iconic τσάντα Baguette .
«Η Maria Grazia Chiuri είναι ένα από τα μεγαλύτερα δημιουργικά ταλέντα της μόδας σήμερα και είμαι πολύ χαρούμενος που επέλεξε να επιστρέψει στη Fendi για να συνεχίσει να εκφράζει τη δημιουργικότητά της εντός του ομίλου LVMH. Περιτριγυρισμένη από τις ομάδες της Fendi και σε μια πόλη που της είναι αγαπητή, είμαι πεπεισμένος πως θα συμβάλει στην καλλιτεχνική ανανέωση και τη μελλοντική επιτυχία του οίκου, διατηρώντας παράλληλα τη μοναδική κληρονομιά του» δήλωσε ο Bernard Arnault, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου LVMH.
Υπενθυμίζουμε ότι στις 29 Σεπτεμβρίου, η Silvia Venturini Fendi προήχθη από τα καθήκοντά της ως επικεφαλής σχεδιάστρια στο ρόλο της επίτιμης προέδρου αφήνοντας το πεδίο ελεύθερο για την 61χρονη Chiuri. Η τελευταία μάλιστα, ώσπου να επισημοποιηθεί το νέο της πόστο, ανακαίνισε το ιστορικό Teatro Della Cometa, σηματοδοτώντας την αναγέννησή του.
«Επιστρέφω στη Fendi με τιμή και χαρά, έχοντας το προνόμιο να ξεκινήσω την καριέρα μου υπό την καθοδήγηση των ιδρυτριών του οίκου, των πέντε αδελφών. Είμαι ευγνώμων στον κ. Arnault που μου ανέθεσε το καθήκον να συμβάλω στη συγγραφή ενός νέου κεφαλαίου στην ιστορία αυτής της εξαιρετικής εταιρείας που ιδρύθηκε από γυναίκες» έγραψε η Chiuri στο διαδίκτυο.
«Μάθημα» styling με το περιζήτητο super model Mona Tougaard, θα το τολμήσουμε;
Bridgerton 4 μετά τις γιορτές, ήρθε η σειρά του Μπένεντικτ να ερωτευτεί
Lady Gaga: Με ακραία Louboutin για να παίξει στο «Τhe Devil wears Prada»
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr