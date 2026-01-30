Celia Kritharioti, Παρίσι: Iconic glamour και διάσημες παρουσίες (ανάμεσά τους και Πατρινοί)

Kάρλα Μπρούνι, Κίμπερλι Γκιλφόιλ αλλά και συμπατριώτες μας στο εντυπωσιακό ντεμπούτο της Celia Kritharioti στο επίσημο πρόγραμμα της Paris Couture Week. Η Ελληνίδα σχεδιάστρια εισέπραξε θερμά συγχαρητήρια περιστοιχισμένη από την οικογένειά της, προσωπικούς φίλους και εκπροσώπους των media- οι οποίοι ταξίδεψαν στη γαλλική πρωτεύουσα από την Αθήνα.

Εκεί ήταν ο Αχαιός μετρ των δημοσίων σχέσεων Γιώργος Ντάβλας, οι κοσμικογράφοι- δημοσιογράφοι Χριστίνα Πολίτη και Μαρία Λεμονιά, η Ελενα Μακρή- Λυμπέρη και η super stylish Αλεξάνδρα Νίκα. Παρόντες επίσης το Πατρινό μοντέλο και influencer Πλάτωνας Παπαγιαννόπουλος και η ασκούμενη στην Unesco Κωνστάντια Μέξα, ενώ ο επ΄ίσης συμπολίτης μας δημοσιογράφος- συγγραφέας Δημήτρης Παπαδόπουλος παρευρέθηκε ως υπεύθυνος επικοινωνίας, οργάνωσης και social media του οίκου.

Στην πασαρέλα μέσα στο ονομαστό Pavillon Cambon Capucines ξεχωρίσαμε βέβαια την περιζήτητη διεθνώς Εληνίδα καλλονή, Ανθή Φακιδάρη που παρέλασε με λαμπερό mini dress και μαντό από φτερά.