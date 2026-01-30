Celia Kritharioti, Παρίσι: Iconic glamour και διάσημες παρουσίες (ανάμεσά τους και Πατρινοί)

Κάρλα Μπρούνι και Κίμπερλι Γκιλφόιλ ήταν εκεί ως front row stars, δείτε πολλές φωτογραφίες
Kάρλα Μπρούνι, Κίμπερλι Γκιλφόιλ αλλά και συμπατριώτες μας στο εντυπωσιακό ντεμπούτο της Celia Kritharioti στο επίσημο πρόγραμμα της Paris Couture Week. Η Ελληνίδα σχεδιάστρια εισέπραξε θερμά συγχαρητήρια περιστοιχισμένη από την οικογένειά της, προσωπικούς φίλους και εκπροσώπους των media- οι οποίοι ταξίδεψαν στη γαλλική πρωτεύουσα από την Αθήνα.
Εκεί ήταν ο Αχαιός μετρ των δημοσίων σχέσεων Γιώργος Ντάβλας, οι κοσμικογράφοι- δημοσιογράφοι Χριστίνα Πολίτη και Μαρία Λεμονιά, η Ελενα Μακρή- Λυμπέρη και η super stylish Αλεξάνδρα Νίκα. Παρόντες επίσης το Πατρινό μοντέλο και influencer Πλάτωνας Παπαγιαννόπουλος και η ασκούμενη στην Unesco Κωνστάντια Μέξα, ενώ ο επ΄ίσης συμπολίτης μας δημοσιογράφος- συγγραφέας Δημήτρης Παπαδόπουλος παρευρέθηκε ως υπεύθυνος επικοινωνίας, οργάνωσης και social media του οίκου.
Στην πασαρέλα μέσα στο ονομαστό Pavillon Cambon Capucines ξεχωρίσαμε βέβαια την περιζήτητη διεθνώς Εληνίδα καλλονή, Ανθή Φακιδάρη που παρέλασε με λαμπερό mini dress και μαντό από φτερά.
Η collection για το φετινό καλοκαίρι είχε θέμα old Hollywood και αντικατόπτριζε αριστοτεχνικά το DNA του label. Το iconic glamour Celia Kritharioti αποδόθηκε από πολύ θηλυκά και διαχρονικά φορέματα, που κολακεύουν τη σιλουέτα. Bubble όγκοι, εκτυφλωτικά πετράδια, ντραπαρίσματα, φιόγκοι, ανοίγματα cut off ήταν πάλι εδώ. Ασημί, λευκό, γαλάζιο, βεραμάν, μαύρο, ροζ αλλά και έντονο κίτρινο μαγνήτισαν τα βλέμματα.
Θεαματικές πινελιές (και αγαπημένα των φωτογράφων) τα couture head pieces αλλά και ειδικές κατασκευές όπως μια 3D «ανθισμένη» φούστα. Στο φινάλε η νύφη ήταν υπερθέαμα με ογκώδη φούστα κρινολίνο και ρομαντικό bustier από διαφάνεια και δαντέλα, ενώ στο κεφάλι της το πέπλο στεκόταν σε αστραφτερό, φουτουριστικό «στέμμα».
Καινοτόμο το ιριδίζον μακιγιάζ της Val Garland και μοντερνιστικά βαμπ τα sleek μαλλιά, με την υπογραφή του Eugene Souleiman. Eννοείται αυτόματα το Instagram «πήρε φωτιά»… Ακολούθησε dinner party στο αρχοντικό Baronne με τις vintage σάλες και το δημοφιλές μπαρ.
To όνομα Celia Kritharioti απέδειξε γιατί ταιριάζει τόσο σε επίσημα red carpet events και έχει αγαπηθεί από stars παγκόσμιας ακτινοβολίας. Στην φετινή couture week μπήκε στο ίδιο πρόγραμμα υψηλής ραπτικής με τους Dior, Chanel, Valentino, Elie Saab κ.α. Μην ξεχνάτε, στις τελευταίες fans συγκαταλέγονται Τέιλορ Σουίφτ και Τζένιφερ Λόπεζ!
