Tεγιάνα Τέιλορ: Ντόρος και με τα διαμάντια της, το απίθανο κολιέ Tiffany & Co

Η νέα super star του Χόλιγουντ Τεγιάνα Τέιλορ έχει ύψος μόλις 1.63 αλλά επιβάλει αμέσως την παρουσία της όπου κι αν βρεθεί.

Η 35χρονη πολυτάλαντη ηθοποιός, τραγουδοποιός και χορογράφος από το Μανχάταν έγινε το επίκεντρο της προσοχής και στην απονομή των Οσκαρ.

Ηταν σε όλα της «έντονη»- σαν παρουσία και σαν συμπεριφορά. Μπήκε στη λίστα των πιο καλοντυμένων, με ασπρόμαυρο Chanel maxi dress γεμάτο φτερά που «κολλούσε» στο άκρως γυμνασμένο σώμα της. Πανηγύρισε τρελά με τους θαυμαστές της στο κόκκινο χαλί, αλλά και με τα λογίδρια των συναδέλφων, χόρευε με τα μουσικά μέρη στο show και έκανε χειρονομίες νίκης για το φιλμ «Η μια μάχη μετά την άλλη» (το οποίο αναδείχθηκε το καλύτερο και της χάρισε υποψηφιότητα β γυναικείου ρόλου). Επιπλέον, δεν δίστασε να αντιδράσει όταν ένιωσε πίεση πάνω της από τον φρουρό ασφαλείας του event, προκαλώντας μεγάλο σούσουρο και αυτόνομα δημοσιεύματα.

Τα fashion media μαγεύτηκαν όμως και από τα… διαμάντια της. Ο κολοσσός των κοσμημάτων Tiffany & Co. της παραχώρησε ένα συλλεκτικό κολιέ με 1000 πετράδια, που ξεπέρασε σε εντυπώσεις εκείνα των Αν Χάθαγουέι και Ελ Φάνινγκ.