Tεγιάνα Τέιλορ: Ντόρος και με τα διαμάντια της, το απίθανο κολιέ Tiffany & Co

Κάθε εμφάνιση της 35χρονης celebrity μόνο «ήσυχη» δεν μπορεί να χαρακτηριστεί
Η νέα super star του Χόλιγουντ Τεγιάνα Τέιλορ έχει ύψος μόλις 1.63 αλλά επιβάλει αμέσως την παρουσία της όπου κι αν βρεθεί.
Η 35χρονη πολυτάλαντη ηθοποιός, τραγουδοποιός και χορογράφος από το Μανχάταν έγινε το επίκεντρο της προσοχής και στην απονομή των Οσκαρ.
Ηταν σε όλα της «έντονη»- σαν παρουσία και σαν συμπεριφορά. Μπήκε στη λίστα των πιο καλοντυμένων, με ασπρόμαυρο Chanel maxi dress γεμάτο φτερά που «κολλούσε» στο άκρως γυμνασμένο σώμα της. Πανηγύρισε τρελά με τους θαυμαστές της στο κόκκινο χαλί, αλλά και με τα λογίδρια των συναδέλφων, χόρευε με τα μουσικά μέρη στο show και έκανε χειρονομίες νίκης για το φιλμ «Η μια μάχη μετά την άλλη» (το οποίο αναδείχθηκε το καλύτερο και της χάρισε υποψηφιότητα β γυναικείου ρόλου). Επιπλέον, δεν δίστασε να αντιδράσει όταν ένιωσε πίεση πάνω της από τον φρουρό ασφαλείας του event, προκαλώντας μεγάλο σούσουρο και αυτόνομα δημοσιεύματα.
Τα fashion media μαγεύτηκαν όμως και από τα… διαμάντια της. Ο κολοσσός των κοσμημάτων Tiffany & Co. της παραχώρησε ένα συλλεκτικό κολιέ με 1000 πετράδια, που ξεπέρασε σε εντυπώσεις εκείνα των Αν Χάθαγουέι και Ελ Φάνινγκ.
Το συγκεκριμένο κομμάτι προέρχεται από την ειδική σειρά Blue Book 2024: Tiffany Céleste collection, με τη σφραγίδα του θρυλικού Γάλλου designer Jean Schlumberger (Ζαν Σλυμπερζέ). Ονομάζεται «Shooting Star» και εφαρμόζει κυκλικά στο κάτω μέρος του λαιμού με βάση την πλατίνα. Αποτελείται από κάθετες σειρές με 857 μπριγιάν (!) που φθάνουν τα 60 καράτια. Στο κέντρο του λάμπουν ένα πετράδι 18 καρατίων σε κοπή emerald-cut (που μπορεί να αποσπαστεί ως δαχτυλίδι) και 140 διαμάντια baguette.
Ο οίκος Tiffany & Co την έχρισε πάντως μούσα του και στις «Χρυσές Σφαίρες» με σκουλαρίκια σε vintage style ενώ πρόσφατα και στο Παρίσι μαγνήτισε τα φλας με στέμμα στο Schiaparelli show.
