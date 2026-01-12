Τεγιάνα Τέιλορ, Golden Globes: Βραβεύτηκε και συγκίνησε με αναφορά στις "αδελφές της"

Με super sexy τουαλέτα Schiaparelli ξεχώρισε και με τα λόγια της στην απονομή
Η Teyana Taylor είχε μια συγκινητική στιγμή στη σκηνή στις Χρυσές Σφαίρες 2026, την ώρα που παρελάμβανε το πρώτο βραβείο της βραδιάς!
Η 35χρονη ηθοποιός και τραγουδίστρια κέρδισε το βραβείο Καλύτερης Β' Γυναικείου Ρόλου στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 11 Ιανουαρίου στο Beverly Hilton στο Μπέβερλι Χιλς της Καλιφόρνια.
Η Taylor εκφώνησε μια συγκινητική ομιλία.
"Θεέ μου, παραλίγο να μην γράψω καν ομιλία γιατί δεν πίστευα ότι θα το έπαιρνα το βραβείο", είπε με φωνή σπασμένη από συγκίνηση. "Ω, μωρά μου! Τα μωρά μου είναι πάνω και με παρακολουθούν, καλύτερα να μην έχετε πλέον αυτά τα καταραμένα τηλέφωνα και να με παρακολουθείτε".
Η ηθοποιός συνέχισε να ευχαριστεί τον Θεό για "κάθε μάθημα, κάθε δοκιμασία και κάθε ευλογία", την οικογένειά της και τον σκηνοθέτη, συγγραφέα και συμπαραγωγό του One Battle After Another, Paul Thomas Anderson. "Στον Paul 'Let 'Em Cook' Thomas Anderson, σε ευχαριστώ για το όραμά σου, την εμπιστοσύνη και την ευφυΐα σου. Η ευγνωμοσύνη μου είναι ατελείωτη. Σε αγαπώ και ευχαριστούμε πολύ που αφιερώνετε χώρο σε εμένα και σε ολόκληρο το καστ μας".
Επίσης, η Teyana Taylor απέτισε φόρο τιμής στους συμπρωταγωνιστές της, Leonardo DiCaprio, Sean Penn και "κάθε άτομο που έχει αγγίξει αυτό το έργο" στην πορεία. "Τίποτα από αυτά δεν το παίρνουμε αψήφιστα και τίποτα από αυτά δεν θεωρείται δεδομένο", είπε, προτού λογοκριθεί καθώς συνέχισε, "Θεέ μου, αυτό το σ... είναι βαρύ".
Τέλος σημείωσε συγκινημένη: "Για τις καστανόξανθες αδερφές μου και τα μικρά καστανόξανθα κορίτσια που παρακολουθούν απόψε, η τρυφερότητά μας δεν αποτελεί μειονέκτημα", είπε η Teyana για να τελειώσει την ομιλία της. "Το βάθος μας δεν είναι υπερβολικό. Το φως μας δεν χρειάζεται άδεια για να λάμψει. Ανήκουμε σε κάθε δωμάτιο που μπαίνουμε. Οι φωνές μας έχουν σημασία και τα όνειρά μας αξίζουν χώρο".
