Αχαΐα - Αιτωλοακαρνανία: Σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο λόγω χιονόπτωσης, παγετού και κατολισθήσεων

Σημαντικά προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων καταγράφονται σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές της Αχαΐας και της Αιτωλοακαρνανίας, εξαιτίας της έντονης χιονόπτωσης, των χαμηλών θερμοκρασιών, των κατολισθήσεων και των πλημμυρικών φαινομένων.

Στην περιοχή των Καλαβρύτων, η κυκλοφορία διεξάγεται με δυσχέρεια και αποκλειστικά με τη χρήση αντιολισθητικών μέσων (αλυσίδες ή κουβέρτες) στις εξής εθνικές οδούς:

Καλαβρύτων – Διακοπτού

Καλαβρύτων – Αιγίου (μέσω Πτέρης)

Καλαβρύτων – Πατρών (μέσω Χαλανδρίτσας)

Καλαβρύτων – Κλειτορίας (μέσω Πριολίθου)

Καλαβρύτων – Κλειτορίας (μέσω Λουσών)

Παράλληλα, δυσχέρεια στην κυκλοφορία παρατηρείται στην παραλιακή δημοτική οδό της Τ.Κ. Ποροβίτσας Ακράτας Αιγιαλείας, στο ύψος καταστήματος με την επωνυμία «Σκαραβαίος», λόγω φερτών υλικών στο οδόστρωμα.

Με αντιολισθητικές αλυσίδες κινούνται τα οχήματα και στην επαρχιακή οδό που συνδέει τη Δημοτική Κοινότητα Περιστέρας Ακράτας με το Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων, καθώς και στο υπόλοιπο ορεινό οδικό δίκτυο και εντός των Τοπικών Κοινοτήτων Περιστέρας και Ζαρούχλας, όπου κατά τόπους επικρατεί παγετός.

Στην Αιτωλοακαρνανία, σοβαρό περιστατικό κατολίσθησης σημειώθηκε στη γέφυρα Βέργας – Αλευράδα Βάλτου, με υποχώρηση τμήματος του οδοστρώματος στο ρεύμα προς γέφυρα Τατάρνας. Για λόγους ασφαλείας αποφασίστηκε η πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα της επαρχιακής οδού Γέφυρας Βέργας – Γέφυρας Τατάρνας, στο τμήμα Αλευράδα – διασταύρωση Τρικλίνου. Η κυκλοφορία διεξάγεται μέσω παρακαμπτήριας οδού, ενώ από το Α.Τ. Εμπεσού έχει τοποθετηθεί η απαραίτητη σήμανση.

Επιπλέον, στο 6ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Θέρμο – Διάσελο Θέρμου, λόγω έντονης βροχόπτωσης και υπερχείλισης παρακείμενου αρδευτικού καναλιού, το οδόστρωμα έχει καλυφθεί από ύδατα, καθιστώντας αδύνατη τη διέλευση οχημάτων και πεζών. Η κίνηση πραγματοποιείται από παράπλευρη χωμάτινη οδό, ενώ το σημείο έχει αποκλειστεί με σήμανση.

Τέλος, στην επαρχιακή οδό Καλλιθέας – Προυσού, από το 12ο έως το 18ο χιλιόμετρο (από την Τ.Κ. Λαμπιρίου έως τη θέση Αραποκέφαλα, στα όρια του Νομού Αιτωλοακαρνανίας), η κυκλοφορία γίνεται μόνο με τη χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων λόγω χιονόπτωσης και παγετού.

Για όλα τα παραπάνω περιστατικά έχει ενημερωθεί η Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, ενώ οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις υποδείξεις της Τροχαίας.