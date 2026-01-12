Στο εδώλιο ξανά η Ρούλα Πισπιρίγκου – Σήμερα η δίκη στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο

Σήμερα, Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026, επαναλαμβάνεται στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο Αθηνών η δίκη της Ρούλας Πισπιρίγκου, η οποία κατηγορείται για ανθρωποκτονία, τετελεσμένη και σε απόπειρα, σε βάρος της πρωτότοκης κόρης της, Τζωρτζίνας Δασκαλάκη.

Η υπόθεση είχε οδηγηθεί σε αναβολή το προηγούμενο διάστημα, λόγω κωλύματος της συνηγόρου υπεράσπισης, Βάσως Πανταζή.

Υπενθυμίζεται ότι η κατηγορούμενη έχει ήδη καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη σε πρώτο βαθμό για τον θάνατο της Τζωρτζίνας, ενώ επιπλέον της έχουν επιβληθεί δύο φορές ισόβια σε πρωτόδικη απόφαση για τους θανάτους των άλλων δύο παιδιών της, Μαλένας και Ίριδας.

Η σημερινή διαδικασία χαρακτηρίζεται κομβικής σημασίας, καθώς αφορά την υπόθεση του πρώτου παιδιού που έχασε η οικογένεια και η οποία, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, αποτέλεσε βασικό κρίκο στην αποκάλυψη μίας από τις πλέον πολύκροτες ποινικές υποθέσεις των τελευταίων ετών.

Η Ρούλα Πισπιρίγκου, η οποία κρατείται στις φυλακές Θήβας, συνεχίζει να δηλώνει αθώα, παρά τις καταδικαστικές αποφάσεις που έχουν ήδη εκδοθεί σε βάρος της. Ερωτηματικό παραμένει μέχρι την έναρξη της διαδικασίας ποιος δικηγόρος θα αναλάβει τελικά την εκπροσώπησή της στη δίκη για τη δολοφονία της 9χρονης Τζωρτζίνας.