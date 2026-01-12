Back to Top
Πάτρα: Τελευταίο αντίο στην 19χρονη Χριστίνα Κρητικού που σκοτώθηκε σε τροχαίο στην Κόρινθο

Συγγενείς και φίλοι αποχαιρετούν τη νεαρή κοπέλα που έχασε τη ζωή της σε θανατηφόρο τροχαίο στα Εξαμίλια Κορινθίας

Βαρύ είναι το κλίμα σήμερα στην Πάτρα, όπου οικογένεια, συγγενείς και φίλοι θα πουν το τελευταίο αντίο στη Χριστίνα Κρητικού, μόλις 19 ετών, η οποία έχασε τη ζωή της μαζί με τον σύντροφό της σε σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα στα Εξαμίλια Κορινθίας.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026, στις 10:00 το πρωί, στον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά στο Β΄ Κοιμητήριο Πατρών.

Η είδηση του τραγικού χαμού της νεαρής κοπέλας έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία, με δεκάδες ανθρώπους να εκφράζουν τη θλίψη και τη συμπαράστασή τους στην οικογένεια.

Τη Χριστίνα αποχαιρετούν οι γονείς της, Δημήτρης και Ακριβή, καθώς και τα αδέλφια της Διονυσία, Γεώργιος, Αναστάσης, Ανδριάνα και Ελένη, σε μια τελετή γεμάτη οδύνη και σιωπηλό πένθος.

Ειδήσεις