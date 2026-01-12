Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Τα μαχαίρια «πρόδωσαν» τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο στην κοπή της πίτας των ομογενών της Κωνσταντινούπολης

Τα μαχαίρια «πρόδωσαν» τον Πατριάρχη Βαρ...

Έσπασε το πρώτο μαχαίρι, στράβωσε το δεύτερο – «Κακός οιωνός», σχολίασε ο Οικουμενικός Πατριάρχης

Από αναποδιές σημαδεύτηκε η κοπή της πίτας των ομογενειακών ενώσεων της Κωνσταντινούπολης παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου.

Όπως περιέγραψε ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Τουρκία, Μανώλης Κωστίδης, η τελετή είχε «τρία κακά».

Το πρώτο ήταν ότι με το που ξεκίνησε η τελετή σημειώθηκε διακοπή ρεύματος. Το δεύτερο ήταν πως όταν ο κ. Βαρθολομαίος ξεκίνησε να κόβει την πρωτοχρονιάτικη πίτα, το μαχαίρι που του είχαν δώσει, έσπασε και χρειάστηκε να του φέρουν νέο. Όμως και το δεύτερο μαχαίρι αποδείχθηκε ελαττωματικό, καθώς στράβωσε.

«Κακός οιωνός» σχολίασε ο Οικουμενικός Πατριάρχης πριν να ολοκληρώσει την κοπή της πίτας.

 

Ειδήσεις Τώρα

Καιρός: Χιόνια και πολικές θερμοκρασίες τις επόμενες ημέρες- Τσουχτερό κρύο στη δυτική Ελλάδα

Ιράν: Ο τραγικός θάνατος της 23χρονης διαδηλώτριας Ρουμπίνα Αμινιάν

Πάτρα: Αγωνία για την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας -Ενδείξεις ότι βρίσκεται στην Αθήνα

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος

Ειδήσεις