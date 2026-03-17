Για όσους αντέχουν το σοκ: 2η σαιζόν για το «Cleansed», είναι διαρκώς sold out

Ωμότητα, ερωτισμός, πόνος στο ζενίθ. Για δεύτερη σαιζόν θα συνεχιστεί στην Αθήνα το πολυσυζητημένο και σοκαριστικό «Cleansed- Καθαροί πια».

Διαρκώς sold out, θα διακόψει πριν το Πάσχα και θα επανέλθει στις 28/9 όπως μόλις ανακοινώθηκε. Μάλιστα είναι τέτοια η ζήτηση για το σαρωτικό αυτό θέαμα, που ξεκίνησε ήδη η προπώληση εισιτηρίων για το φθινόπωρο στο Ιδρυμα Κακογιάννη.

Η ποιητική αλληγορία – αλλά και εφιαλτική κραυγή για κάθαρση- αποδίδεται με 20 μικρές σκηνές εξιλέωσης και τιμωρίας που αφήνουν το κοινό… άναυδο. Ειδικά βέβαια όσοι ανακαλύπτουν για πρώτη φορά το έργο της Σάρα Κέιν μέσα από βιασμούς και ακρωτηριασμούς, μένουν αποσβολωμένοι. Η Βρετανίδα συγγραφέας που έψαχνε εμμονικά τη λύτρωση από τα πάθη της αγάπης και τη ζωής, μέσα από το σεξ και τα βασανιστήρια, έχει γράψει ιστορία ως μοναδική στο είδος της. Αυτοκτόνησε στις 20 Φεβρουαρίου 1999 στο νοσοκομείο King's College, σε ηλικία 28 ετών.

Κεντρικό μήνυμα της παράστασης; «Να αγαπάμε ακόμα και μέσα στη φρίκη».