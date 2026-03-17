Για όσους αντέχουν το σοκ: 2η σαιζόν για το «Cleansed», είναι διαρκώς sold out

Mε σκηνές ακραίας σωματικής βίας, Λούλης, Μηνά, Εξηνταβελώνη βυθίζονται στη σαρωτική αλληγορία της Σάρα Κέιν
Ωμότητα, ερωτισμός, πόνος στο ζενίθ. Για δεύτερη σαιζόν θα συνεχιστεί στην Αθήνα το πολυσυζητημένο και σοκαριστικό «Cleansed- Καθαροί πια».
Διαρκώς sold out, θα διακόψει πριν το Πάσχα και θα επανέλθει στις 28/9 όπως μόλις ανακοινώθηκε. Μάλιστα είναι τέτοια η ζήτηση για το σαρωτικό αυτό θέαμα, που ξεκίνησε ήδη η προπώληση εισιτηρίων για το φθινόπωρο στο Ιδρυμα Κακογιάννη.
Η ποιητική αλληγορία – αλλά και εφιαλτική κραυγή για κάθαρση- αποδίδεται με 20 μικρές σκηνές εξιλέωσης και τιμωρίας που αφήνουν το κοινό… άναυδο. Ειδικά βέβαια όσοι ανακαλύπτουν για πρώτη φορά το έργο της Σάρα Κέιν μέσα από βιασμούς και ακρωτηριασμούς, μένουν αποσβολωμένοι. Η Βρετανίδα συγγραφέας που έψαχνε εμμονικά τη λύτρωση από τα πάθη της αγάπης και τη ζωής, μέσα από το σεξ και τα βασανιστήρια, έχει γράψει ιστορία ως μοναδική στο είδος της. Αυτοκτόνησε στις 20 Φεβρουαρίου 1999 στο νοσοκομείο King's College, σε ηλικία 28 ετών.
Κεντρικό μήνυμα της παράστασης; «Να αγαπάμε ακόμα και μέσα στη φρίκη».
Σ’ ένα πανεπιστημιακό ίδρυμα, το οποίο διαχειρίζεται εξουσιαστικά ο «φύλακας» Τίνκερ, 6 έγκλειστα πρόσωπα προσπαθούν να βρουν την ταυτότητα τους, τη φωνή τους και να ζήσουν έξω από ταξινομήσεις και στενά πλαίσια. Ολοι οι ήρωες παλεύουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν σε έναν κόσμο που τους κατακερματίζει, μέσα σε αδυσώπητη εξουσία και ακραία βία. Τους παρακολουθούμε να αλλάζουν ρούχα, φύλα, ονόματα, να μένουν γυμνοί και ανυπεράσπιστοι. Κάποιος θέλει να πεθάνει, άλλος να βρει την απόλυτη δέσμευση και άλλος την ανεξαρτησία…
Ο περιζήτητος Δημήτρης Καραντζάς σκηνοθετεί το πιο τολμηρό έργο του 20ου αιώνα με τον πιο δελεαστικό θίασο: Χρήστος Λούλης, Μαίρη Μηνά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξηνταβελώνη, Γιώργος Ζυγούρης, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραφτόπουλος.
Θυμίζουμε πως το Cleansed, όταν γράφτηκε το 1998 σήκωσε θύελλα αντιδράσεων και κριτικών, αλλά πλέον παίζεται με μεγάλη συχνότητα παγκοσμίως. Στη χώρα μας ανέβηκε πρώτη φορά το 2001 σε σκηνοθεσία του μεγάλου Λευτέρη Βογιατζή. Τότε, πολλοί θεατές αποχωρούσαν μέχρι και λιποθυμούσαν λόγω της σωματικής και ψυχολογικής βίας επί σκηνής.
*H παράσταση είναι αυστηρώς ακατάλληλη για ανηλίκους καθώς περιέχει έντονες σκηνές σεξουαλικής αναπαράστασης. Οι θεατές καλούνται μάλιστα να βάλουν τα κινητά τους τηλέφωνα σε σακουλάκια.
