Bulgari, Παρίσι: Γιόρτασε τις τσάντες Minaudiere by Mary Katrantzou στην Εθνική Βιβλιοθήκη

Μπακοπούλου Άντυ
Πρέσβειρες μεταξύ άλλων Λίντα Εβανγκελίστα και Ιζαμπέλα Ροσελίνι, όλα τα items αποτελούν έργα τέχνης

Διασημότητες και δημοσιογραφικός κόσμος στην παρουσίαση της σειράς Minaudiere της Bulgari.

Στο πλαίσιο της Couture Week του Παρισιού προβλήθηκαν σε super glam δείπνο οι νέες βραδινές δημιουργίες της Ελληνίδας creative director of Leather Goods and Accessories Mary Katrantzou.

Σκηνικό τα αμέτρητα βιβλία στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας!

Η ονομαστή σχεδιάστρια  υπογραμμίζει τη δύναμη και τη δημιουργικότητα των γυναικών με τη νέα συλλογή της. Στην καμπάνια συμμετέχουν το supermodel Λίνα Εβαντζελίστα, οι ηθοποιοί Ιζαμπέλα Ροσελίνι και Kim Ji-won, η συγγραφέας Chimamanda Ngozi Adichie και η αρχιτέκτονας Sumayya Vally, ενώ τη σχετική φωτογράφιση επιμελήθηκε ο Ethan James.

Κάθε μία από τις μούσες πόζαρε με μια από τις limited-edition τσάντες, η οποία αντικατοπτρίζει τόσο την προσωπικότητά τους όσο και τα εμβληματικά σύμβολα του οίκου.

Η Λίντα Εβαντζελίστα φωτογραφήθηκε π.χ. με την τσάντα Serpenti, σε σχήμα κεφαλής φιδιού, που ταιριάζει με το κινέζικο ζώδιο της.  Η Ιζαμπέλα Ροσελίνι παρουσιάζει  τη Monete, εμπνευσμένη από αρχαία ρωμαϊκά νομίσματα, λόγω της ιταλικής καταγωγής της. Πέρα από τσάντες, λανσάρονται και τηλεφωνικές θήκες- κοσμήματα!

Σε κάθε σχέδιο η Katrantzou επανερμήνευσε τα πέντε διαχρονικά σύμβολα της Bulgari — Monette, Serpenti, Tubogas, Divas’ Dream και Bulgari. «Κάθε minaudière δεν σχεδιάστηκε απλώς για να μεταφέρει αντικείμενα», μοιράζεται η Katrantzou, «αλλά για να δίνει νόημα, συνδυάζοντας υψηλή δεξιοτεχνία με πολιτισμική αφήγηση».

 

 

