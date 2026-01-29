Bulgari, Παρίσι: Γιόρτασε τις τσάντες Minaudiere by Mary Katrantzou στην Εθνική Βιβλιοθήκη

Διασημότητες και δημοσιογραφικός κόσμος στην παρουσίαση της σειράς Minaudiere της Bulgari.

Στο πλαίσιο της Couture Week του Παρισιού προβλήθηκαν σε super glam δείπνο οι νέες βραδινές δημιουργίες της Ελληνίδας creative director of Leather Goods and Accessories Mary Katrantzou.

Σκηνικό τα αμέτρητα βιβλία στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας!

Η ονομαστή σχεδιάστρια υπογραμμίζει τη δύναμη και τη δημιουργικότητα των γυναικών με τη νέα συλλογή της. Στην καμπάνια συμμετέχουν το supermodel Λίνα Εβαντζελίστα, οι ηθοποιοί Ιζαμπέλα Ροσελίνι και Kim Ji-won, η συγγραφέας Chimamanda Ngozi Adichie και η αρχιτέκτονας Sumayya Vally, ενώ τη σχετική φωτογράφιση επιμελήθηκε ο Ethan James.

Κάθε μία από τις μούσες πόζαρε με μια από τις limited-edition τσάντες, η οποία αντικατοπτρίζει τόσο την προσωπικότητά τους όσο και τα εμβληματικά σύμβολα του οίκου.