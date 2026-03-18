John Galliano: Εντάσσεται στα Zara με ορίζοντα διετίας και συνεργασία- έκπληξη

Η κοσμοκρατορία προσιτής ένδυσης Zara υποδέχεται τον maestro της couture John Galliano! Ο εμβληματικός Βρετανός designer υπέγραψε συνεργασία για 2 χρόνια με την δημοφιλή ισπανική «αλυσίδα», οπότε δεν μιλάμε για μια απλή limited σειρά. Ανακοινώθηκε ότι ανέλαβε να επανασυστήσει τα πολυκαταστήματα, μετά από αρχειακή έρευνα, ώστε να επαναπροσδιορίσει τη σχεδιαστική ταυτότητα του brand.

Η πρεμιέρα για shopping έχει προγραμματιστεί το φθινόπωρο.

Σύμφωνα με τη Vogue, η ιδέα γεννήθηκε μέσα από τη φιλία του με τη Marta Ortega Perez, πρόεδρο του πανίσχυρου ομίλου Inditex. Η Ortega, παθιασμένη με την τέχνη και τη φωτογραφία, τον έπεισε να δημιουργήσει για το ευρύ κοινό.

Θυμίζουμε πως ο Galliano μεγαλούργησε στο τιμόνι του Dior και μεγάλος θαυμαστής του είναι ο νυν διευθυντής του γαλλικού οίκου Jonathan Anderson. Για τα Zara ετοιμάζει must have pieces εστιάζοντας στη φόρμα και τις αναλογίες, ώστε να «ξεπερνούν τα φύλα και τις εποχές». Το όνομά του θα αναβαθμίσει βέβαια το status των πολυκαταστημάτων. Θεωρείται άλλωστε βέβαιο πως η Zara επιδιώκει να τοποθετηθεί σε υψηλότερη κατηγορία και να διαφοροποιηθεί από φθηνά είδη τύπου Shein και Temu.

Πρωταρχικός της στόχος είναι να δελεάσει καταναλωτές που παλιότερα αγόραζαν luxury προιόντα αλλά σήμερα τους γύρισαν την πλάτη επειδή είναι τελείως απρόσιτα.