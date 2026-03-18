John Galliano: Εντάσσεται στα Zara με ορίζοντα διετίας και συνεργασία- έκπληξη

O ισπανικός κολοσσός χτίζει νέα ταυτότητα, για να αποστασιοποιηθεί από τα φθηνά είδη χαμηλής αισθητικής
Η κοσμοκρατορία προσιτής ένδυσης Zara υποδέχεται τον maestro της couture John Galliano! Ο εμβληματικός Βρετανός designer υπέγραψε συνεργασία για 2 χρόνια με την δημοφιλή ισπανική «αλυσίδα», οπότε δεν μιλάμε για μια απλή limited σειρά. Ανακοινώθηκε ότι ανέλαβε να επανασυστήσει τα πολυκαταστήματα, μετά από αρχειακή έρευνα, ώστε να επαναπροσδιορίσει τη σχεδιαστική ταυτότητα του brand.
Η πρεμιέρα για shopping έχει προγραμματιστεί το φθινόπωρο.
Σύμφωνα με τη Vogue, η ιδέα γεννήθηκε μέσα από τη φιλία του με τη Marta Ortega Perez, πρόεδρο του πανίσχυρου ομίλου Inditex. Η Ortega, παθιασμένη με την τέχνη και τη φωτογραφία, τον έπεισε να δημιουργήσει για το ευρύ κοινό.
Θυμίζουμε πως ο Galliano μεγαλούργησε στο τιμόνι του Dior και μεγάλος θαυμαστής του είναι ο νυν διευθυντής του γαλλικού οίκου Jonathan Anderson. Για τα Zara ετοιμάζει must have pieces εστιάζοντας στη φόρμα και τις αναλογίες, ώστε να «ξεπερνούν τα φύλα και τις εποχές». Το όνομά του θα αναβαθμίσει βέβαια το status των πολυκαταστημάτων. Θεωρείται άλλωστε βέβαιο πως η Zara επιδιώκει να τοποθετηθεί σε υψηλότερη κατηγορία και να διαφοροποιηθεί από φθηνά είδη τύπου Shein και Temu.
Πρωταρχικός της στόχος είναι να δελεάσει καταναλωτές που παλιότερα αγόραζαν luxury προιόντα αλλά σήμερα τους γύρισαν την πλάτη επειδή είναι τελείως απρόσιτα.
Η είδηση περί Galliano έρχεται περίπου μία εβδομάδα αφότου η Inditex ανέφερε επιτάχυνση της αύξησης των πωλήσεων στην αρχή του οικονομικού έτους της, παρά τις γεωπολιτικές αναταραχές και τον έντονο ανταγωνισμό στον κλάδο.
«Το να παραδίδεις μόδα μέσα από μια τόσο τεράστια πλατφόρμα είναι συναρπαστικό» δηλώνει ο ίδιος o couturier.
Εχοντας ζήσει για χρόνια στην αφάνεια- αφού κατηγορήθηκε για αντισημιτισμό – επέστρεψε στο προσκήνιο πριν λίγα χρόνια για το label Maison Margiela. H παγκόσμια μόδα δεν έχει πάντως ουδέποτε διακόψει τις αναφορές στο έργο του. Θεωρείται καλλιτεχνική ιδιοφυία του χώρου με ορκισμένη σύμμαχό του την Αννα Γουίντουρ.
Η φιλόδοξη συνάντηση με τα Zara στα 65 του χρόνια συνοδεύεται από φωτογραφικό πορτρέτο του που παραπέμπει σε πίνακα ζωγραφικής.
