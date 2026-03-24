Γκουίνεθ Πάλτροου και Αν Χάθαγουέι με υπέροχα «μεταβατικά» looks εν όψει Πάσχα

Μονοχρωματικό σύνολο και φούστα με πιέτες από τη μια και λεοπάρ μαντό με λευκό τζιν από την άλλη
Δυο διάσημα style icons μας δείχνουν το δρόμο για εαρινά city looks ενώ περιμένουμε τις πασχαλινές μέρες.
Οι αμερικανίδες stars Γκουίνεθ Πάλτροου και Αν Χάθαγουέι φημίζονται άλλωστε για την γκαρνταρόμπα τους και τις στενές επαφές τους με luxury labels.
Η Γκουίνεθ έδωσε το παρών σε dinner event στο περίφημο Cipriani στην καρδιά της Νέας Υόρκης επενδύοντας στον φινετσάτο τόνο του navy blue. To μονοχρωματικό της oufit (από το δικό της brand Gwyn) ήταν μια σύγχρονη, εναλλακτική εκδοχή του ταγιέρ. Συνδύσε με preppy φιλοσοφία ένα σταυρωτό, κοντό πανωφόρι και μια συντηρητική μίντι φούστα με πιέτες. Μαύρα peep toe mules (με ετικέτα Jude) και μαύρη Kelly bag του οίκου Hermes ολοκλήρωσαν τη διαχρονική της εμφάνιση. Οπως πάντα το μακιγιάζ της ήταν διακριτικό και τα μαλλιά της χτενισμένα απλά. Το look αντιπροσωπεύει το συνήθως μινιμαλιστικό ύφος ένδυσης της 53χρονης ηθοποιού, επιχειρηματία και ιδρύτριας της Goop. Συνοδευόταν από το σύζυγό της παραγωγό Μπραντ Φάλτσουκ που ήταν ντυμένος στο ίδιο πνεύμα.
H 43χρονη Αν Χάθαγουέι θα λέγαμε πως πειραματίζεται συχνότερα με τις προτάσεις της μόδας. Μας άρεσε πολύ πάντως η περιβολή της σε οικογενειακή βόλτα της στο Μιλάνο. Ενώ αναμένεται η πρεμιέρα της συνέχειας του "Ο διάβολος φορούσε Prada", η νεουορκέζα πρωταγωνίστρια έκανε μια σπάνια εμφάνιση μαζί με τους γιους της και το σύζυγό της Ανταμ Σούλμαν. Πήγαν για φαγητό στο εστιατόριο Le Specialità και εκείνη έδειχνε πολύ άνετη και φρέσκια στυλιστικά εκπροσωπώντας τον Αμερικανό designer Michael Kors. Μαντό σε λεοπάρ συνδυασμένο με λευκό τζιν και ογκώδη και ψηλοτάκουνα σαμπό της χάρισαν έναν seventies αέρα. Μεγάλα μαύρα γυαλιά και μακριά, ατημέλητα γυαλιά ολοκλήρωσαν την εικόνα της.
Είναι πολύ έυκολο για όλες μας να χρησιμοποιοήσουμε από τώρα το λευκό denim μαζί με outwear σε animal prints, οπότε εξετάστε το.
