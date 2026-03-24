Γκουίνεθ Πάλτροου και Αν Χάθαγουέι με υπέροχα «μεταβατικά» looks εν όψει Πάσχα

Δυο διάσημα style icons μας δείχνουν το δρόμο για εαρινά city looks ενώ περιμένουμε τις πασχαλινές μέρες.

Οι αμερικανίδες stars Γκουίνεθ Πάλτροου και Αν Χάθαγουέι φημίζονται άλλωστε για την γκαρνταρόμπα τους και τις στενές επαφές τους με luxury labels.

Η Γκουίνεθ έδωσε το παρών σε dinner event στο περίφημο Cipriani στην καρδιά της Νέας Υόρκης επενδύοντας στον φινετσάτο τόνο του navy blue. To μονοχρωματικό της oufit (από το δικό της brand Gwyn) ήταν μια σύγχρονη, εναλλακτική εκδοχή του ταγιέρ. Συνδύσε με preppy φιλοσοφία ένα σταυρωτό, κοντό πανωφόρι και μια συντηρητική μίντι φούστα με πιέτες. Μαύρα peep toe mules (με ετικέτα Jude) και μαύρη Kelly bag του οίκου Hermes ολοκλήρωσαν τη διαχρονική της εμφάνιση. Οπως πάντα το μακιγιάζ της ήταν διακριτικό και τα μαλλιά της χτενισμένα απλά. Το look αντιπροσωπεύει το συνήθως μινιμαλιστικό ύφος ένδυσης της 53χρονης ηθοποιού, επιχειρηματία και ιδρύτριας της Goop. Συνοδευόταν από το σύζυγό της παραγωγό Μπραντ Φάλτσουκ που ήταν ντυμένος στο ίδιο πνεύμα.