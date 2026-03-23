Το Χόλιγουντ «δείχνει» μουστάκια και γένια ως μεγάλο must για τους κυρίους

Aυξήθηκαν κατά πολύ τα… μουστάκια και τα γένια στους κόλπους του Χόλιγουντ.

Με αφορμή την πρόσφατη απονομή των Oscars για παράδειγμα, το περιοδικό GQ έκανε δημοσίευμα με τίτλο «The 11 best facial hair moments of the Oscars 2026». Εστιάζοντας στο μουστάκι – έκπληξη του super star Λεονάρντο ντι Κάπριο αλλά και σε εκείνο του γόη Τζέικομπ Ελόρντι, κρίνει πως σηματοδοτείται beauty στροφή για τους κυρίους στα seventies- nineties.

Αναζητώντας ένα vintage στοιχείο χαλαρής αρρενωπότητας αρκετοί ηθοποιοί ξέχασαν λοιπόν να ξυριστούν στο Λος Αντζελες. Ειδικά μάλιστα το μουστάκι κάνει δυναμικό comeback και θεωρείται μεγάλο trend. To σήμα κατατεθέν των αλλοτινών ειδώλων του σινεμά Μπαρτ Ρέινολντς και Τομ Σέλεκ γίνεται ξανά επίκαιρο με τη σφραγίδα της αφρόκρεμας των expert και κομμωτών στη showbiz.