Το Χόλιγουντ «δείχνει» μουστάκια και γένια ως μεγάλο must για τους κυρίους

Oι σημαντικότεροι διεκδικητές των Oscars επέλεξαν αξύριστα beauty looks, όπως επισημαίνει το περιοδικό GQ
Aυξήθηκαν κατά πολύ τα… μουστάκια και τα γένια στους κόλπους του Χόλιγουντ.
Με αφορμή την πρόσφατη απονομή των Oscars για παράδειγμα, το περιοδικό GQ έκανε δημοσίευμα με τίτλο «The 11 best facial hair moments of the Oscars 2026». Εστιάζοντας στο μουστάκι – έκπληξη του super star Λεονάρντο ντι Κάπριο αλλά και σε εκείνο του γόη Τζέικομπ Ελόρντι, κρίνει πως σηματοδοτείται beauty στροφή για τους κυρίους στα seventies- nineties.
Αναζητώντας ένα vintage στοιχείο χαλαρής αρρενωπότητας αρκετοί ηθοποιοί ξέχασαν λοιπόν να ξυριστούν στο Λος Αντζελες. Ειδικά μάλιστα το μουστάκι κάνει δυναμικό comeback και θεωρείται μεγάλο trend. To σήμα κατατεθέν των αλλοτινών ειδώλων του σινεμά Μπαρτ Ρέινολντς και Τομ Σέλεκ γίνεται ξανά επίκαιρο με τη σφραγίδα της αφρόκρεμας των expert και κομμωτών στη showbiz.
Τζέικομπ Ελόρντι
Λεονάρντο ντι Κάπριο – Μάικλ Μπι Τζόρνταν
Τιμοτέ Σαλαμέ
Ιθαν Χοκ
Χαβιέ Μπαρδέμ
Βάγκνερ Μόουρα- Τζέσε Πλέμονς
Τα αξύριστα looks μάλιστα ήταν το κοινό στοιχείο της εμφάνισης των διεκδικητών των σημαντικότερων βραβείων. Ο Πέντρο Πασκάλ αντιθέτως -που τα τελευταία χρόνια με μουστάκι καθιερώθηκε ως το νέο sexy icon, εμφανίστηκε με «καθαρό» πρόσωπο στα Oscars. Kαι ήταν λες και έχασε ξαφνικά τη γοητεία του.
Μπεατρίς Μπορομέο: Dior icon νέας εποχής στον εμβληματικό «Χορό των Ρόδων»
Ξαφνιάζει η καινούρια, εαρινή καμπάνια της Prada με τα γιγάντια πτηνά
Clear shoes: Θα υποκύψουμε τελικά στη super trendy διαφάνεια στα παπούτσια;
