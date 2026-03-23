Ξαφνιάζει η καινούρια, εαρινή καμπάνια της Prada με τα γιγάντια πτηνά

Με τίτλο «I, I, I, I am... Prada», καλούμαστε να ταξιδέψουμε σε φανταστικούς, αλλόκοτους κόσμους για τη σαιζόν Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026. Το ξακουστό ιταλικό label συνεργάστηκε με τον Αμερικανό καλλιτέχνη Jordan Wolfson στοχεύοντας σε ένα ασυνήθιστο αποτέλεσμα στην φωτογράφιση και το φιλμάκι. Δεν διαφέρει απλώς η εικόνα της εταιρείας αλλάζει και ο τρόπος που αφηγείται την ιστορία της.

Τεχνολογία, φαντασία, γιγάντια πτηνά και διάσημα πρόσωπα στην καινούρια καμπάνια της Prada.

Η τρανς καλλιτεχνική περσόνα Χάντερ Σάφερ, οι καθιερωμένοι stars του Χόλιγουντ Κάρει Μάλιγκαν και Νίκολας Χουλτ, η Bρετανίδα ράπερ John Glacier, o ανερχόμενος Αμερικανός ηθοποιός Λέβον Χοκ, ο Aγγλος ηθοποιός Nτάμσον Iντρις και το γνωστό μοντέλο Liu Wen από την Κίνα, παρουσιάζονται με παράξενο και αντισυμβατικό τρόπο.

Ο Wolfson αποζητάει εμφανώς μια διαφημιστική εκστρατεία ανοιχτή σε ερμηνείες, όπως είναι και η ίδια η ταυτότητα και το styling της Prada.