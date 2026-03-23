Ξαφνιάζει η καινούρια, εαρινή καμπάνια της Prada με τα γιγάντια πτηνά

Συμμετέχουν καλλιτέχνες όπως οι Χάντερ Σάφερ, Νίκολς Χουλτ, Κάρεϊ Μάλιγκαν

Τεχνολογία, φαντασία, γιγάντια πτηνά και διάσημα πρόσωπα στην καινούρια καμπάνια της Prada.

Με τίτλο «I, I, I, I am... Prada», καλούμαστε να ταξιδέψουμε σε φανταστικούς, αλλόκοτους κόσμους για τη σαιζόν Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026.
Το ξακουστό ιταλικό label συνεργάστηκε με τον Αμερικανό καλλιτέχνη Jordan Wolfson στοχεύοντας σε ένα ασυνήθιστο αποτέλεσμα στην φωτογράφιση και το φιλμάκι. Δεν διαφέρει απλώς η εικόνα της εταιρείας αλλάζει και ο τρόπος που αφηγείται την ιστορία της.

Η τρανς καλλιτεχνική περσόνα Χάντερ Σάφερ, οι καθιερωμένοι stars του Χόλιγουντ Κάρει Μάλιγκαν και Νίκολας Χουλτ, η Bρετανίδα ράπερ John Glacier, o ανερχόμενος Αμερικανός ηθοποιός Λέβον Χοκ, ο Aγγλος ηθοποιός Nτάμσον Iντρις και το γνωστό μοντέλο Liu Wen από την Κίνα, παρουσιάζονται με παράξενο και αντισυμβατικό τρόπο.

Ο Wolfson αποζητάει εμφανώς μια διαφημιστική εκστρατεία ανοιχτή σε ερμηνείες, όπως είναι και η ίδια η ταυτότητα και το styling της Prada.

Στη μικρού μήκους ταινία  όλοι μαζί επαναλαμβάνουν τη φράση σαν μάντρα: «Εγώ, εγώ, εγώ, εγώ είμαι…» για να σκεφτούν οι θεατές πως ενδέχεται να συνεχίζεται. Θυμίζουμε ότι παλιότερα ο οίκος είχε εμπιστευτεί σε καμπάνια του τον Ελληνα σκηνοθέτη Γιώργο Λάνθιμο.

