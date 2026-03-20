Time Earth Awards: Πως η Stella Mc Cartney επέβαλε την ηθική fashion business

Η Βρετανίδα σχεδιάστρια έγινε εξώφυλλο του διάσημου περιοδικού χάρη στο όραμά της για το καλό του πλανήτη
Ιδιαίτερα τιμητικό το εξώφυλλο του περιοδικού Time για την Stella Mc Cartney.
Tης απονέμει διάκριση στα Earth Awards 2026 όχι μόνο για την επιτυχία και το καινοτόμο πνεύμα της ως σχεδιάστρια, αλλά γιατί η φιλοσοφία της ανέτρεψε το συμβατικό σύστημα λειτουργίας στη βιομηχανία της μόδας, ώστε να μην επιβαρύνεται το περιβάλλον. Η Βρετανίδα δημιουργός απέδειξε μέσα από συνεπή και σταθερό αγώνα, πως η υψηλή αισθητική μπορεί να συνυπάρξει με την ηθική. Το Τime λοιπόν, την κατέταξε ανάμεσα σε άλλες προσωπικότητες από διαφορετικούς χώρους που συμβάλλουν ενεργά στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης.
Πως κατάφερε όμως να υπηρετεί την πολυτέλεια χωρίς ενοχές; Όπως αναφέρεται και στη σχετική ανάρτηση στο Instagram καταρχήν μεγάλωσε με τέτοιες αρχές. Κόρη του θρύλου των Beatles, Πολ Μακ Κάρτνει και της φωτογράφου, ακτιβίστριας και πρωτοπόρου της χορτοφαγικής κουζίνας, Λίντα ΜακΚάρτνεϊ, έμαθε από νωρίς πως τέχνη και οικολογία πάνε μαζί.
«Θάθελα να σκέφτομαι πως συμβάλω με θετικό τρόπο στην εποχή μου. Ελπίζω να εμπνεύσω και να πείσω τους άλλους ανθρώπους πως μπορεί να υπάρχει επιχειρηματικό μοντέλο σε αυτή την κατεύθυνση» δηλώνει η ίδια.
Στην περίπτωση της μάλιστα, η πεποίθησή της δεν εκφράστηκε ουδέποτε με επιθετική τακτική και ακραίες θέσεις. Μέσα από τις συλλογές και τις καμπάνιες της επέμεινε στον μακροπρόθεσμο στόχο της αλλαγής μέσα από τη διαφορετικότητα. Πάνω από δυο δεκαετίες επιμένει στα ηθικά προιόντα, σε σημείο σήμερα να μην θεωρούνται εναλλακτικά αλλά επιβεβλημένα.
Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιεί αποκλειστικά ψηλής vegan δέρματα, που φαντάζουν πανέμορφα σαν τα αληθινά, χωρίς να απειλούν τα ζώα. Λάνσαρε ανακυκλωμένα υφάσματα μειώνοντας το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της παραγωγής και επένδυσε σε βιοτεχνολογικά textiles. Εφτιαξε τις δικές της γούνες και τα δικά της φτερά. Με σύμμαχο την επιστήμη έδειξε πως μπορεί να υπάρχει success story με ευθύνη απέναντι στη φύση. Για να τα καταφέρει, συνέπραξε με startups, επιστήμονες και εταιρείες τεχνολογίας.
Πλέον η ευρύτερη αγορά αλλά και το σκεπτικό της νεότερης γενιάς καταναλωτών πιστεύουν πως το μέλλον της μόδας είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τη βιωσιμότητα.
Η 54χρονη Stella Mc Cartney έχει κερδίσει πολλά ακόμα βραβεία για την οικολογική της πορεία ως σχεδιάστρια και επιχειρηματίας. Είναι επίσης μητέρα 4 παιδιών. Θεωρεί πως η μεγαλύτερη αγάπη που έχει βιώσει είναι εκείνη μητέρας- κόρης.
