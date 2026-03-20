Time Earth Awards: Πως η Stella Mc Cartney επέβαλε την ηθική fashion business

Ιδιαίτερα τιμητικό το εξώφυλλο του περιοδικού Time για την Stella Mc Cartney.

Tης απονέμει διάκριση στα Earth Awards 2026 όχι μόνο για την επιτυχία και το καινοτόμο πνεύμα της ως σχεδιάστρια, αλλά γιατί η φιλοσοφία της ανέτρεψε το συμβατικό σύστημα λειτουργίας στη βιομηχανία της μόδας, ώστε να μην επιβαρύνεται το περιβάλλον. Η Βρετανίδα δημιουργός απέδειξε μέσα από συνεπή και σταθερό αγώνα, πως η υψηλή αισθητική μπορεί να συνυπάρξει με την ηθική. Το Τime λοιπόν, την κατέταξε ανάμεσα σε άλλες προσωπικότητες από διαφορετικούς χώρους που συμβάλλουν ενεργά στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης.

Πως κατάφερε όμως να υπηρετεί την πολυτέλεια χωρίς ενοχές; Όπως αναφέρεται και στη σχετική ανάρτηση στο Instagram καταρχήν μεγάλωσε με τέτοιες αρχές. Κόρη του θρύλου των Beatles, Πολ Μακ Κάρτνει και της φωτογράφου, ακτιβίστριας και πρωτοπόρου της χορτοφαγικής κουζίνας, Λίντα ΜακΚάρτνεϊ, έμαθε από νωρίς πως τέχνη και οικολογία πάνε μαζί.

«Θάθελα να σκέφτομαι πως συμβάλω με θετικό τρόπο στην εποχή μου. Ελπίζω να εμπνεύσω και να πείσω τους άλλους ανθρώπους πως μπορεί να υπάρχει επιχειρηματικό μοντέλο σε αυτή την κατεύθυνση» δηλώνει η ίδια.