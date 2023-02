Stella Mc Cartney: Bασιλικές τιμές για την προσφορά της στη βιωσιμότητα της μόδας

Κόρη του ζωντανού θρύλου, «σκαθαριού» των Beatles, σερ Πολ Μακ Κάρτνει η οικολόγος βρετανίδα σχεδιάστρια Stella Mc Cartney διαθέτει το δικό της ομώνυμο label γράφοντας τη δική της ιστορία στη μόδα. Στο Κάστρο του Windsor την περασμένη Τρίτη, παρέλαβε από τον Βασιλιά Κάρολο Γ’ , γνωστό για την περιβαλλοντολογική του ευαισθησία, τη διάκριση του Διοικητή του Τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας ή CBE (Commander of the Order of the British Empire).