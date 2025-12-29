Eλισάβετ Λαγοπαναγιωτούλου: «Η αληθινή κομψότητα δεν χρειάζεται υπερβολή, αλλά χαρακτήρα»

Οσα είπε στο THE BEST MAGAZINE η νεαρή συμπολίτισσα σχεδιάστρια
Στο εντυπωσιακό, οικογενειακό σπίτι στο Προάστιο, με τον ορίζοντα του Πατραϊκού να το αγκαλιάζει, τα ερεθιστικά έργα τέχνης σμίγουν με τις πολλά υποσχόμενες δημιουργίες Elizabeth LaGre. Οικοδέσποινα και ...μοντέλο ειδικά για το THE BEST MAGAZINE- η νεαρή συμπολίτισσα σχεδιάστρια Ελισάβετ Λαγοπαναγιωτοπούλου.
Λόγω της girly, ντελικάτης φιγούρας της, της γλυκύτητας και της σεμνότητάς της, δύσκολα μαντεύεις πως μέσα σε μόλις 3 χρόνια, το παράτολμο πλάνο για δικό της label, απέδωσε σε διεθνή εμβέλεια. Τα ρούχα της αντιπροσωπεύονται πλέον σε 12 χώρες, αλλά και στους royal κύκλους!
της Άντυς Μπακοπούλου photo: Νίκος Ψαθογιαννάκης
Είναι η ήρεμη, επόμενη δύναμη μιας φαμίλιας που έχει καθιερωθεί στη βιομηχανία της ένδυσης εδώ και δεκαετίες. Κάλπαζε μάλλον αθόρυβα ώσπου… η πριγκίπισσα της Ολλανδίας, φόρεσε Elizabeth LaGre ξεσηκώνοντας πανελλαδικά και ευρωπαϊκά δημοσιεύματα. Διαβάστε όμως τι λέει η ίδια:
•Γεννήθηκα στην Πάτρα και φοίτησα στο Αρσάκειο Πατρών, ένα σχολείο που σημάδεψε καθοριστικά τη διαμόρφωση του χαρακτήρα και της δημιουργικότητάς μου. Ήταν ένα περιβάλλον που μου έδωσε πολλά ερεθίσματα, καλλιέργησε την αισθητική μου και με ενέπνευσε να αναζητώ πάντα το κάτι παραπάνω στη ζωή. Σπούδασα στη σχολή Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών, μια επιλογή που μου άνοιξε έναν νέο τρόπο να βλέπω τον κόσμο, μέσα από την τέχνη και την αφήγηση. Το θέατρο μου έμαθε να βλέπω το ρούχο ως μέσο έκφρασης και χαρακτήρα, μία προσέγγιση που επηρέασε έντονα τη μετέπειτα πορεία μου στη μόδα.
•Η σχέση μου με τη μόδα ξεκίνησε πολύ πριν συνειδητοποιήσω ότι θα γίνει η επαγγελματική μου πορεία. Θα έλεγα ότι βρίσκεται στο DNA μου. Προέρχομαι από μια οικογένεια με μακρά ιστορία στο ένδυμα. Ο παππούς μου ήταν ο πρώτος που ασχολήθηκε με την κατα σκευή και την εξαγωγή ρούχων και αργότερα οι γονείς μου συνέχισαν την παράδοση, παράγοντας ενδύματα και uniforms. Έτσι, από πολύ μικρή, όχι μόνο βρέθηκα μέσα στα υφάσματα, στις ραπτομηχανές και στον παλμό τους, αλλά και έγινα κομμάτι όλης της παραγωγικής δια δικασίας. Το ύφασμα ήταν το πρώτο υλικό που γνώρισα, μάθαινα να «διαβάζω» τις υφές, τα χρώματα και τις κινήσεις του.
•Με τα χρόνια αυτή η φυσική οικειότητα με τη μόδα εξελίχθηκε σε βαθιά ανάγκη έκφρασης και δημιουργίας. Παράλληλα με τις θεατρικές σπουδές, άρχισε να παίρνει όλο και πιο προσωπική μορφή, μέχρι που ένιωσα πως είναι ώρα να δώσω τη δική μου σφραγίδα σε αυτό το ταξίδι. Έτσι γεννήθηκε το Elizabeth LaGre: ως μια φυσική συνέχεια της οικογενειακής μας παράδοσης, αλλά και ως προσωπική έκφραση. Το πόσο εύκολο είναι για μια γυναίκα να καθιερωθεί επιχειρηματικά σήμερα, δεν το σχολιάζω, γιατί δεν μου αρέσει να αναπαράγω στερεό τυπα γυναίκα – άνδρας. Έτσι διαιωνίζονται οι κοινωνικές προκαταλήψεις αναφορικά με τα φύλα και καθιερώνουν μοτίβα συμπεριφορών, κάτι που η δικιά μας γενιά πασχίζει να εξαλείψει. Δεν θα πω ότι είναι απλό. Οι προκλήσεις είναι πολλές και οι συνθήκες απαιτητικές. Όμως πιστεύω πως όταν έχεις βαθιές ρίζες, γνώση του αντικειμένου και πά θος για αυτό που κάνεις, τότε οι δυσκολίες αποτελούν το σκαλοπάτι εξέλιξης. Η συνέπεια, η επιμονή και η αυθεντικότητα είναι οι σταθεροί μου σύμμαχοι σε κάθε στάδιο αυτής της διαδρομής
. •Η φιλοσοφία του Elizabeth LaGre γεννήθηκε από μια βαθιά ανάγκη να δημιουργώ ρούχα που δεν «φωνάζουν», αλλά αφουγκράζονται τις ανάγκες της σημερινής γυναίκας. Απευθύνομαι σε εκείνη που θέλει να νιώθει άνετη χωρίς να χάνει τη θηλυκότητά της επενδύοντας σε διαχρονικές δημιουργίες και όχι σε ρούχα μιας σεζόν. Η αληθινή κομ ψότητα δεν χρειάζεται υπερβολή, χρειάζεται χαρακτήρα. Γι΄αυτό, κάθε κομμάτι που σχεδιάζω, βασίζεται σε τρεις αρχές που θεωρώ αδι απραγμάτευτες: καθαρές γραμμές, υψηλής ποιότητας υφάσματα και σεβασμός στη σιλουέτα.
ΤΑ ELIZABETH LAGRE ΕΙΝΑΙ ΡΟΥΧΑ ΠΟΥ ΔΕΝ «ΦΩΝΑΖΟΥΝ», ΑΛΛΑ ΑΦΟΥΓΚΡΑΖΟΝΤΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ. Η ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ ΣΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ WHO’S NEXT
•Το ύφασμα είναι η αφετηρία μου, είναι η προέκταση του εαυτού μου, σαν μια γλώσσα που τη γνωρίζω πριν ακόμη τη μάθω. Και αυτή η κληρονομιά είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο χτίστηκε το brand: σεβασμός στο υλικό, στην τεχνική, στη σωστή κατασκευή.
Για όλα αυτά βέβαια, χρειάζεται χρόνος, με σωστή ενημέρωση του κοινού. Έτσι γεννιέται μια άλλη κουλτούρα που επενδύει στην προστιθέμενη αξία του ρούχου και όχι στην ευκολία και την προχειρότητα.
•Η διάθεση του brand γίνεται μέσα από προσεκτικά επιλεγμένες μπουτίκ τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, συνεργασίες που έχουν χτιστεί με εμπιστοσύνη και αμοιβαία αισθητική. Για μένα είναι σημαντικό κάθε σημείο πώλησης να αντιλαμβάνεται τη φιλοσοφία του brand και να μεταφέρει σωστά την εμπειρία που θέλω να νιώθει η γυ ναίκα όταν φορέσει ένα Elizabeth LaGre.
•Σημαντικές στιγμές υπήρξαν πολλές. Από τις πρώτες συλλογές που κέρδισαν αμέσως το κοινό, μέχρι τις αυθόρμητες αλλά ιδιαίτερα τιμητικές επιλογές από προσωπικότητες του εξωτερικού, οι οποίες ενίσχυσαν το κύρος, την εξωστρέφεια και την αναγνωρισιμότητα τηςδουλειάς μου. Πιο Πιο συγκεκριμένα, η πρώτη επίσημη παρουσία του Elizabeth LaGre έγινε στο Παρίσι στην καθιερωμένη έκθεση Who’s Next, η οποία άνοιξε πόρτες μεμιάς σε 8 διαφορετικές χώρες. Πολύ τιμητική και αναπάντεχη ήταν η πρόσκληση από τη Véronique Philipponnat, τη διευθύντρια του ELLE France, για το λανσάρισμα του τεύχους «Special Mode» στο Ritz. Η Véronique ήταν από τα πρό σωπα που εμφανίστηκαν ακριβώς την κατάλληλη στιγμή. Σήμερα εύ χομαι να δω το Elizabeth LaGre να συνεχίσει το ταξίδι που ξεκίνησε, να μεγαλώνει με τρόπο οργανικό και να διατηρεί τη «φωνή» του ελλη νικού design. Θέλω να δημιουργώ κομμάτια που αφήνουν αποτύπωμα στο fashion στερέωμα.
•Η ιστορία με την πριγκίπισσα της Ολλανδίας ήταν από αυτές τις όμορφες συμπτώσεις που δεν τις περιμένεις, αλλά έρχονται για να επιβε βαιώσουν ότι η δημιουργία έχει τον δικό της τρόπο να ταξιδεύει. Δεν είχε προηγηθεί καμία επικοινωνία ούτε κάποια συνεργασία, η επιλογή της έγινε εντελώς τυχαία και αυθόρμητα. Κατά τη διάρκεια μιας επί σκεψής της στην Ελλάδα, είχε περάσει από ένα κατάστημα που συνερ γάζεται με το brand και εκεί αγόρασε ένα από τα σχέδιά μας. Λίγους μήνες αργότερα, είδαμε φωτογραφίες από την επίσημη τελετή αποφοί τησής της, όπου είχε επιλέξει να φορέσει αυτό ακριβώς το παντελόνι. Ήταν μια στιγμή βαθιά συγκινητική για μένα, όχι μόνο για το κύρος της περίστασης, αλλά γιατί επιβεβαίωσε πως όταν ένα ρούχο έχει αλή θεια και άποψη, αγγίζει ανθρώπους πέρα από σύνορα και τίτλους. Ακολούθησε αργότερα και μια προσωπική γνωριμία. Κατά τις καλο καιρινές της διακοπές στην Ελλάδα, συναντηθήκαμε και είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε και να ανταλλάξουμε απόψεις για τη μόδα και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει η ίδια τις εμφανίσεις της. Ήταν μια όμορφη, ανθρώπινη στιγμή που μου έδειξε ότι η δημιουργία μπο ρεί να συνδέει ανθρώπους από εντελώς διαφορετικούς κόσμους. Και αυτό είναι, τελικά, το πιο όμορφο κομμάτι της δουλειάς μου. •Το τοπίο της ελληνικής μόδας τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει ση μαντικά. Βλέπω μια νέα γενιά designers που προσπαθούν πραγματικά να χτίσουν ταυτότητα, να στηριχτούν στην ποιότητα και να ξεφύγουν από το εύκολο ή το γρήγορο. Η ελληνική μόδα γίνεται πιο συνειδη τή και περισσότερο στραμμένη σε έναν σύγχρονο, διεθνή διάλογο. Υπάρχει ενδιαφέρον για κομμάτια που έχουν λόγο ύπαρξης και όχι απλώς ακολουθούν την τάση της στιγμής. Θα έλεγα πως και ο κόσμος πλέον επιλέγει διαφορετικά. Θέλει ρούχα που διαφέρουν, αντέχουν στον χρόνο και που τον κάνουν να αισθάνεται αυθεντικός, όχι απλώς ντυμένος. Πιστεύω πως οι γυναίκες και οι άντρες σήμερα αναζητούν κομμάτια που τους αντιπροσωπεύουν και εμπιστεύονται μικρότερα brands που έχουν ψυχή και άποψη. Χαίρομαι επιπλέον που το ενδια φέρον για την εγχώρια παραγωγή- κάτι που για χρόνια ήταν σχεδόν αόρατο- έχει επανέλθει δυναμικά. Το κοινό σέβεται το handmade, τη ραφή που έχει ιστορία, τη μικρή ελληνική επιχείρηση που προσφέρει ποιότητα και προσωπική σχέση με τον πελάτη. Είναι μια λεπτή, αλλά ουσιαστική μετατόπιση, η οποία έχει ανοίξει τον δρόμο για brands σαν το δικό μου.
•Παρά τις οικονομικές δυσκολίες, θεωρώ λοιπόν ότι βρισκόμαστε σε μια μεταβατική εποχή ωριμότητας. Η ελληνική μόδα δείχνει ότι έχει κάτι να πει, οπότε χαίρομαι που το Elizabeth LaGre συμμετέχει ενερ γά σε αυτό το νέο κεφάλαιο. Τα social media φυσικά έχουν βοηθήσει αναμφίβολα να γίνεται ευκολότερη η επικοινωνία. Ένας σχεδιαστής, μια μικρή εταιρεία, ένα νέο brand μπορεί να μιλήσει απευθείας στον καταναλωτή χωρίς ενδιάμεσους. Αυτό όμως ταυτόχρονα σημαίνει και μεγαλύτερη ευθύνη: το κοινό πλέον αντιλαμβάνεται άμεσα τι είναι γνήσιο και τι όχι.
•Θεωρώ ότι οι Ελληνίδες έχουν εξελιχθεί πολύ, είναι ενημερωμένες με ιδιαίτερο γούστο, που ισορροπεί ανάμεσα στο κλασικό και το σύγ χρονο. Ξέρουν να συνδυάζουν διαχρονικά basics με πιο statement κομμάτια. Αυτό που με εντυπωσιάζει περισσότερο είναι η φυσικότη τα με την οποία φορούν ό,τι τις εκφράζει και η διάθεση για ανάδειξη της θηλυκότητάς τους. Μέσα από τα ταξίδια μου στο εξωτερικό βλέπω πόσο διαφορετικά εκφράζεται το στιλ από χώρα σε χώρα. Οι Γαλλίδες ξεχωρίζουν για την effortless chic φιλοσοφία τους. Οι Ιταλίδες από την άλλη έχουν πάθος και θάρρος στις επιλογές τους, μια έντονη αυτο πεποίθηση που δίνει δύναμη σε κάθε look. Στη Βόρεια Ευρώπη συνα ντάς γυναίκες με πιο minimal, σύγχρονη προσέγγιση, που επενδύουν σε λίγα αλλά εξαιρετικά κομμάτια. Στο Λονδίνο πάλι συναντάς έναν άλλο κόσμο, μάλλον βλέπεις πολλούς κόσμους πιο εκφραστικούς, πιο τολμηρούς, με έντονη μόδα δρόμου και προσωπικό ύφος. Αυτό που τελικά θαυμάζω είναι η συμπόρευση άνεσης και άποψης. Γυναίκες που κάνουν τη διαφορά μέσα από τις λεπτομέρειες: ένα ιδιαίτερο παλ τό, μια τσάντα με χαρακτήρα, ένα απλό αλλά άρτιο σύνολο. Δεν είναι θέμα χρημάτων, αλλά συνειδητής επιλογής και σεβασμού προς τη δική τους σιλουέτα και ταυτότητα. Ωστόσο, για μένα, η πραγματικά best dressed γυναίκα είναι πρωταρχικά εκείνη που φοράει κάτι που την κάνει να νιώθει ελεύθερη και δυνατή. theBESTmagazine
•Πάντα με ενέπνεαν οι γυναίκες με αβίαστη κομψότητα και συνέπεια στην εικόνα τους. Μου αρέσει πολύ η Zendaya, η οποία εκπροσωπεί την απόλυτη σύγχρονη δύναμη. Ο τρόπος που μπορεί να υποστηρίξει από minimal μέχρι statement εμφανίσεις χωρίς καμία προσπάθεια, όχι για να εντυπωσιάσει, αλλά γιατί έχει πραγματικά κάτι να πει. Αντί στοιχα, θαυμάζω τη Cate Blanchett . Το ύφος που ντύνεται έχει ουσία και αντέχει στο πέρασμα του χρόνου. Έχει το χάρισμα να μεταμορφώ νεται μέσα από τα ρούχα, αλλά να παραμένει πάντα αυθεντική.
•Τα φετινά Χριστούγεννα κάνω προτάσεις που συνδυάζουν θηλυκό τητα, κομψότητα και μια διακριτική λάμψη. Σίγουρα η γιορτινή περί οδος συνδέεται στο μυαλό μας με «sparkle», αλλά προσωπικά πιστεύω ότι η λάμψη πρέπει να είναι μετρημένη. Ένα βελούδινο φόρεμα, ένα σατέν top ή ένα blazer με subtle metallic λεπτομέρειες αρκούν για να δημιουργήσουν glamorous αποτέλεσμα χωρίς υπερβολές. Παράλ ληλα, μου αρέσει να παντρεύω αυτά τα κομμάτια με ήρεμες γραμμές, ουδέτερους ή ζεστούς χειμερινούς τόνους, ώστε το αποτέλεσμα να δείχνει σημερινό και elegant. Για μένα, το ιδανικό χριστουγεννιάτι κο outfit εκφράζει τον χαρακτήρα σου, σε κολακεύει και σε κάνει να νιώθεις όμορφα και αυτοπεποίθηση στις στιγμές που μοιράζεσαι με τους αγαπημένους σου.
•Ένα βιβλίο που σε ταξιδεύει, μια παράσταση που σε συγκινεί, ένα ταξίδι που ανοίγει ορίζοντες ή λίγες ώρες στη θάλασσα που ηρεμούν και με ανανεώνουν, όλα αυτά είναι τα προσωπικά μου δώρα. Είναι οι στιγ μές που εμβαθύνω σε μένα, οι οποίες με κάνουν να εξελίσσομαι και να ονειρεύομαι. Γιατί τελικά η πολυτέλεια είναι ο χρόνος που αφιερώνεις στον εαυτό σου και στους δικούς σου, κάτι που είναι ζητούμενο στις μέρες μας. Δεν κρύβεται μόνο στα υλικά αγαθά, αλλά στην ικανότητα να αφουγκράζεσαι τον εαυτό σου.
