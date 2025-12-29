Eλισάβετ Λαγοπαναγιωτούλου: «Η αληθινή κομψότητα δεν χρειάζεται υπερβολή, αλλά χαρακτήρα»

Οσα είπε στο THE BEST MAGAZINE η νεαρή συμπολίτισσα σχεδιάστρια

Στο εντυπωσιακό, οικογενειακό σπίτι στο Προάστιο, με τον ορίζοντα του Πατραϊκού να το αγκαλιάζει, τα ερεθιστικά έργα τέχνης σμίγουν με τις πολλά υποσχόμενες δημιουργίες Elizabeth LaGre. Οικοδέσποινα και ...μοντέλο ειδικά για το THE BEST MAGAZINE- η νεαρή συμπολίτισσα σχεδιάστρια Ελισάβετ Λαγοπαναγιωτοπούλου. Λόγω της girly, ντελικάτης φιγούρας της, της γλυκύτητας και της σεμνότητάς της, δύσκολα μαντεύεις πως μέσα σε μόλις 3 χρόνια, το παράτολμο πλάνο για δικό της label, απέδωσε σε διεθνή εμβέλεια. Τα ρούχα της αντιπροσωπεύονται πλέον σε 12 χώρες, αλλά και στους royal κύκλους! της Άντυς Μπακοπούλου photo: Νίκος Ψαθογιαννάκης Είναι η ήρεμη, επόμενη δύναμη μιας φαμίλιας που έχει καθιερωθεί στη βιομηχανία της ένδυσης εδώ και δεκαετίες. Κάλπαζε μάλλον αθόρυβα ώσπου… η πριγκίπισσα της Ολλανδίας, φόρεσε Elizabeth LaGre ξεσηκώνοντας πανελλαδικά και ευρωπαϊκά δημοσιεύματα. Διαβάστε όμως τι λέει η ίδια: •Γεννήθηκα στην Πάτρα και φοίτησα στο Αρσάκειο Πατρών, ένα σχολείο που σημάδεψε καθοριστικά τη διαμόρφωση του χαρακτήρα και της δημιουργικότητάς μου. Ήταν ένα περιβάλλον που μου έδωσε πολλά ερεθίσματα, καλλιέργησε την αισθητική μου και με ενέπνευσε να αναζητώ πάντα το κάτι παραπάνω στη ζωή. Σπούδασα στη σχολή Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών, μια επιλογή που μου άνοιξε έναν νέο τρόπο να βλέπω τον κόσμο, μέσα από την τέχνη και την αφήγηση. Το θέατρο μου έμαθε να βλέπω το ρούχο ως μέσο έκφρασης και χαρακτήρα, μία προσέγγιση που επηρέασε έντονα τη μετέπειτα πορεία μου στη μόδα.

•Η σχέση μου με τη μόδα ξεκίνησε πολύ πριν συνειδητοποιήσω ότι θα γίνει η επαγγελματική μου πορεία. Θα έλεγα ότι βρίσκεται στο DNA μου. Προέρχομαι από μια οικογένεια με μακρά ιστορία στο ένδυμα. Ο παππούς μου ήταν ο πρώτος που ασχολήθηκε με την κατα σκευή και την εξαγωγή ρούχων και αργότερα οι γονείς μου συνέχισαν την παράδοση, παράγοντας ενδύματα και uniforms. Έτσι, από πολύ μικρή, όχι μόνο βρέθηκα μέσα στα υφάσματα, στις ραπτομηχανές και στον παλμό τους, αλλά και έγινα κομμάτι όλης της παραγωγικής δια δικασίας. Το ύφασμα ήταν το πρώτο υλικό που γνώρισα, μάθαινα να «διαβάζω» τις υφές, τα χρώματα και τις κινήσεις του. •Με τα χρόνια αυτή η φυσική οικειότητα με τη μόδα εξελίχθηκε σε βαθιά ανάγκη έκφρασης και δημιουργίας. Παράλληλα με τις θεατρικές σπουδές, άρχισε να παίρνει όλο και πιο προσωπική μορφή, μέχρι που ένιωσα πως είναι ώρα να δώσω τη δική μου σφραγίδα σε αυτό το ταξίδι. Έτσι γεννήθηκε το Elizabeth LaGre: ως μια φυσική συνέχεια της οικογενειακής μας παράδοσης, αλλά και ως προσωπική έκφραση. Το πόσο εύκολο είναι για μια γυναίκα να καθιερωθεί επιχειρηματικά σήμερα, δεν το σχολιάζω, γιατί δεν μου αρέσει να αναπαράγω στερεό τυπα γυναίκα – άνδρας. Έτσι διαιωνίζονται οι κοινωνικές προκαταλήψεις αναφορικά με τα φύλα και καθιερώνουν μοτίβα συμπεριφορών, κάτι που η δικιά μας γενιά πασχίζει να εξαλείψει. Δεν θα πω ότι είναι απλό. Οι προκλήσεις είναι πολλές και οι συνθήκες απαιτητικές. Όμως πιστεύω πως όταν έχεις βαθιές ρίζες, γνώση του αντικειμένου και πά θος για αυτό που κάνεις, τότε οι δυσκολίες αποτελούν το σκαλοπάτι εξέλιξης. Η συνέπεια, η επιμονή και η αυθεντικότητα είναι οι σταθεροί μου σύμμαχοι σε κάθε στάδιο αυτής της διαδρομής . •Η φιλοσοφία του Elizabeth LaGre γεννήθηκε από μια βαθιά ανάγκη να δημιουργώ ρούχα που δεν «φωνάζουν», αλλά αφουγκράζονται τις ανάγκες της σημερινής γυναίκας. Απευθύνομαι σε εκείνη που θέλει να νιώθει άνετη χωρίς να χάνει τη θηλυκότητά της επενδύοντας σε διαχρονικές δημιουργίες και όχι σε ρούχα μιας σεζόν. Η αληθινή κομ ψότητα δεν χρειάζεται υπερβολή, χρειάζεται χαρακτήρα. Γι΄αυτό, κάθε κομμάτι που σχεδιάζω, βασίζεται σε τρεις αρχές που θεωρώ αδι απραγμάτευτες: καθαρές γραμμές, υψηλής ποιότητας υφάσματα και σεβασμός στη σιλουέτα. -------------------------------------------------------------------------------------------- ΤΑ ELIZABETH LAGRE ΕΙΝΑΙ ΡΟΥΧΑ ΠΟΥ ΔΕΝ «ΦΩΝΑΖΟΥΝ», ΑΛΛΑ ΑΦΟΥΓΚΡΑΖΟΝΤΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ. Η ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ ΣΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ WHO’S NEXT --------------------------------------------------------------------------------------------------- •Το ύφασμα είναι η αφετηρία μου, είναι η προέκταση του εαυτού μου, σαν μια γλώσσα που τη γνωρίζω πριν ακόμη τη μάθω. Και αυτή η κληρονομιά είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο χτίστηκε το brand: σεβασμός στο υλικό, στην τεχνική, στη σωστή κατασκευή.

Για όλα αυτά βέβαια, χρειάζεται χρόνος, με σωστή ενημέρωση του κοινού. Έτσι γεννιέται μια άλλη κουλτούρα που επενδύει στην προστιθέμενη αξία του ρούχου και όχι στην ευκολία και την προχειρότητα. •Η διάθεση του brand γίνεται μέσα από προσεκτικά επιλεγμένες μπουτίκ τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, συνεργασίες που έχουν χτιστεί με εμπιστοσύνη και αμοιβαία αισθητική. Για μένα είναι σημαντικό κάθε σημείο πώλησης να αντιλαμβάνεται τη φιλοσοφία του brand και να μεταφέρει σωστά την εμπειρία που θέλω να νιώθει η γυ ναίκα όταν φορέσει ένα Elizabeth LaGre. •Σημαντικές στιγμές υπήρξαν πολλές. Από τις πρώτες συλλογές που κέρδισαν αμέσως το κοινό, μέχρι τις αυθόρμητες αλλά ιδιαίτερα τιμητικές επιλογές από προσωπικότητες του εξωτερικού, οι οποίες ενίσχυσαν το κύρος, την εξωστρέφεια και την αναγνωρισιμότητα τηςδουλειάς μου. Πιο Πιο συγκεκριμένα, η πρώτη επίσημη παρουσία του Elizabeth LaGre έγινε στο Παρίσι στην καθιερωμένη έκθεση Who’s Next, η οποία άνοιξε πόρτες μεμιάς σε 8 διαφορετικές χώρες. Πολύ τιμητική και αναπάντεχη ήταν η πρόσκληση από τη Véronique Philipponnat, τη διευθύντρια του ELLE France, για το λανσάρισμα του τεύχους «Special Mode» στο Ritz. Η Véronique ήταν από τα πρό σωπα που εμφανίστηκαν ακριβώς την κατάλληλη στιγμή. Σήμερα εύ χομαι να δω το Elizabeth LaGre να συνεχίσει το ταξίδι που ξεκίνησε, να μεγαλώνει με τρόπο οργανικό και να διατηρεί τη «φωνή» του ελλη νικού design. Θέλω να δημιουργώ κομμάτια που αφήνουν αποτύπωμα στο fashion στερέωμα.