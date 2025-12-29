Jewelry Designers: Βασιλεία Παρασκευά (Vassilia) + Κατερίνα Παπαδημητρίου (tama)

«Time to Shine» με πατρινές υπογραφές στις γιορτινές σελίδες του THE BEST MAGAZINE

Time to Shine ! Aν δε φορέσουμε κοσμήματα τα Χριστούγεννα, πότε θα το κάνουμε; Ιδού δύο «δικά μας» ονόματα που έχουν αγαπηθεί πολύ, αντιπροσωπεύοντας πιο creative, εναλλακτικές επιλογές πέρα από το συμβατικό shopping. της Άντυς Μπακοπούλου photo: Νίκος Ψαθογιαννάκης Vassilia - Βασιλεία Παρασκευά «Αυτή η σαιζόν υποκλίνεται στον όγκο. H καθαρή γεωμετρία εκτοπίζει τον φλύ αρο διάκοσμο. Έχουμε oversized κοσμήματα με έμφαση στα μέταλλα, έντονα και δυναμικά σχήματα τύπου ‘80s. Οι μεγάλες αλυσίδες και οι «μπουλ» φόρμες ξεσηκώνουν την προσοχή. Χρωματικά, το μπορντό και το καφέ είναι πολύ δημοφιλή, όπως συμβαίνει και στην ένδυση. Τα σφαιρικά στοιχεία, το μπλέξιμο χρυσού- ασημί σαν διχρωμία αλλά και οι πέρλες, οι οποίες εμφανίζονται ανανεωμένες πέρα από την κλασική εικόνα της μα μάς και της γιαγιάς, κυριαρχούν στη συλλογή Vassilia» αναφέρει η Βασιλεία Παρασκευά. Με κυρίαρχα υλικά το ατσάλι, τις ημιπολύτιμες πέτρες, το ακρυλικό, η Πατρινή σχεδιάστρια δέχεται και αποκλειστικές παραγγελίες σε αληθινό χρυσό καθώς και παραλλαγές των δημιουργιών της, στη λογική του custom made. Το κοινό της Vassilia δεν έχει όριο ηλικίας, πρόσφατα έφτασε στο flagship κατάστημα της Ξάν θου στο Κολωνάκι μια fan με μπαστούνι… «Αυτή η statement κατηγορία κοσμημάτων έχει φα νατικούς πελάτες. Τέτοια pieces ξεκίνησαν να εμφανίζονται σε εμβληματικούς οίκους μόδας, όπως π.χ. Armani και Saint Laurent που πλαισίωναν τις δημιουργίες τους με ειδικό jewelry ως καθοριστικό αξεσουάρ και κομμάτι του όλου look. Μετά πέρασαν σε concept stores και μουσεια κούς χώρους. Ακόμα και διάσημοι αρχιτέκτονες υπογράφουν αυτό το είδος των πιο αρτίστικων κοσμημάτων, έστω κι αν αυτό δεν γίνεται ευρύτερα γνωστό. Ειδικά σε συνδυασμό με λιτό ντύ σιμο, έχουν τη δύναμη να πρωταγωνιστούν σε μια αμφίεση. Μέσα από αυτά εξωτερικεύεται η προσωπικότητα» εξηγεί η σχεδιάστρια.

Παλιά Αρσακειάδα της Πάτρας, έχει παρουσιάσει τη δουλειά της σε διάφορα περιοδικά μόδας και life style, ονομαστά φιλανθρωπικά bazaars και πωλητήρια μουσείων, ενώ συνεργάζεται με καταστήματα σε πανελλαδικό επίπεδο. Εύχεται πάντως και ο νεαρόκοσμος να στρέψει το ενδι αφέρον του στη αισθητική μοναδικότητα και να μην ακολουθεί πειθήνια στην ομοιομορφία που επιβάλλουν social media και πολυκαταστήματα. --------------------------------------------------------------------------------------------------- ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - tama «In a world of fast fashion you choose slow…» διαβάζουμε σε ένα από τα καρ τελάκια που υπογραμμίζουν τη handmade μοναδικότητα της tama. H Κατερίνα Παπαδημητρίου επιμένει να δημιουργεί τα πάντα «στο χέρι». Η μόδα ήταν «στο αίμα της» ανέκαθεν. Από τα σχολικά χρόνια πειραματιζόταν με την εικόνα της και έφτιαχνε πολλά και διάφορα, οπότε σπούδασε fashion design, εξελίχθηκε σε στυλίστρια και σχεδιάστρια, καθηγήτρια ενδυματολογίας και αισθητικής, υπεύθυνη εμπορικού καταστήμα τος κ.α. Ταυτόχρονα, μέχρι σήμερα παρουσιάζει τα πιο stylish καρναβαλικά αξεσουάρ με πρω τοποριακή ματιά. Το label tama γεννήθηκε την περίοδο της πανδημίας. Λανσάρει girly κοσμήματα με vintage, boho, pop και rock επιρροές. Σχέδια που αποπνέουν νεανικότητα, δροσιά, θεατρι κότητα και παιχνιδιάρικη διάθεση, καθόλου στημένα και «comme il faux». «Όταν τα παιδιά μου ήταν ακόμα μικρά, έμαθα να κεντάω και κυκλοφόρησαν τα πρώτα, κεντημένα βραχιολάκια με τις λέξεις και τα φυλαχτά λαιμού. Μετά παρακολούθησα σεμινάρια αργυροχρυσοχοΐας και κατα πιάστηκα με το ασήμι. Λάτρεψα τις σκληρές τεχνικές- σφυρηλάτηση, πύρωμα κ .α. - που οδηγούν σε ένα γυαλιστερό και φινιρισμένο αντικείμενο. Πλέον απέκτησα κανονικό εργαστήριο. Παρα μένω μάστορας, πιστή στη χειρωνακτική εργασία» μας εξηγεί η Κατερίνα.