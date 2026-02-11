Burberry icon, ετών 76: Τελικά η Τουίγκι δεν αγαπούσε τα μίνι, αλλά τα κοστούμια

Η βρετανική Vogue ξαναγράφει για το κορίτσι που συνδέθηκε με την επαναστατική αισθητική των sixties. To αγορίστικο κούρεμα, η πολύ αδύνατη σιλουέτα, τα έντονα μακιγιαρισμένα μάτια, οι μίνι φουστίτσες και η γραμμή «Α» ήταν σήμα κατατεθέν της.

Σήμερα, στα 76 της, η διάσημη Τουίγκι- Twiggy επιστρέφει στο προσκήνιο της μόδας ως πρέσβειρα της Burberry. Και «σπάει» ξανά τα στερεότυπα- αυτή τη φορά λόγω ηλικίας.

H νέα καμπάνια αναπολεί την μουσική του ΄60 ως κίνημα που επηρέασε το style στη Βρετανία και όλο τον κόσμο. «Ξεπέρασε τα όρια και άλλαξε τους fashion κώδικες» κατά τον creative director του brand Daniel Lee.

H Toυίγκι ποζάρει για το label ξεκαθαρίζοντας όμως πως τα μίνι δεν ήταν προσωπική της επιλογή γιατί πάντα ένιωθε άνετα φορώντας κοστούμι. Ετσι και σήμερα ποζάρει με σακάκι παντελόνι ή τζάκετ με κρόσσια.