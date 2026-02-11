Burberry icon, ετών 76: Τελικά η Τουίγκι δεν αγαπούσε τα μίνι, αλλά τα κοστούμια

Το διάσημο μοντέλο των swinging sixties σε καινούρια εαρινή καμπάνια
Η βρετανική Vogue ξαναγράφει για το κορίτσι που συνδέθηκε με την επαναστατική αισθητική των sixties. To αγορίστικο κούρεμα, η πολύ αδύνατη σιλουέτα, τα έντονα μακιγιαρισμένα μάτια, οι μίνι φουστίτσες και η γραμμή «Α» ήταν σήμα κατατεθέν της.
Σήμερα, στα 76 της, η διάσημη Τουίγκι- Twiggy επιστρέφει στο προσκήνιο της μόδας ως πρέσβειρα της Burberry. Και «σπάει» ξανά τα στερεότυπα- αυτή τη φορά λόγω ηλικίας.
H νέα καμπάνια αναπολεί την μουσική του ΄60 ως κίνημα που επηρέασε το style στη Βρετανία και όλο τον κόσμο. «Ξεπέρασε τα όρια και άλλαξε τους fashion κώδικες» κατά τον creative director του brand Daniel Lee.
H Toυίγκι ποζάρει για το label ξεκαθαρίζοντας όμως πως τα μίνι δεν ήταν προσωπική της επιλογή γιατί πάντα ένιωθε άνετα φορώντας κοστούμι. Ετσι και σήμερα ποζάρει με σακάκι παντελόνι ή τζάκετ με κρόσσια.
Η Τουίγκι σήμερα
Η Τουίγκι το 1966
Το πραγματικό της όνομα είναι Λέσλι Λόουσον. Το ότι εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο επιδραστικά icons όλων των εποχών ήταν κάτι αναπάντεχο για εκείνη. Mετέπειτα έκανε κάποια βήματα στην υποκριτική και στη μουσική και εμφανιζόταν επιλεκτικά στο χώρο της μόδας.
Το 1971 π.χ. έπαιξε στο μιούζικαλ «The Boy Friend» και πιο πρόσφατα έγινε κριτής στο «America’s Next Top Model».
Όπως εξήγησε στη Vogue: «Στην πραγματικότητα εργάστηκα σαν μοντέλο μόλις 4 χρόνια. Όταν κάνεις modelling φοράς ότι σου δίνουν τα περιοδικά και οι editors. Στην πραγματικότητα το signature look μου ήταν το trouser suit, γιατί το προτιμούσα από τα μίνι. Πάντα αγαπούσα την ανδρόγυνη εικόνα γιατί απέπνεε νεανικότητα και ελευθερία. Οφείλω πολλά στη Diana Vreeland γιατί αυτή με καθιέρωσε στη Νέα Υόρκη. Ημουν ένα χρόνο διάσημη στην Αγγλία και εκείνη με έκανε παγκόσμιο είδωλο».
Τι λέει όμως για τη Burberry;
«Η Burberry ήταν ανέκαθεν κατεξοχήν Βρετανική. Ετσι είμαι κι εγώ, μια υπερήφανη Βρετανίδα. Ενθουσιάστηκε λοιπόν όταν με πλησίασαν για την καμπάνια, σκέφτηκα πως ταιριάζουμε!»
