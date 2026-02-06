Back to Top
«Autofotisteite» Carnival Party στις 18/2: Ο Χάρης Παναγόπουλος μετακομίζει στο Distinto Rio

To καθιερωμένο θεματικό party εξαπλώνεται με σύνθημα «We're getting bigger!»

Στις 18 Φεβρουαρίου, τελευταία Τετάρτη του Πατρινού Καρναβαλιού 2026, στο Distinto Rio θα πραγματοποιηθεί το καθιερωμένο πάρτι «Autofotisteite».

Ο γνωστός και ιδιαίτερα αγαπητός event planner Χάρης Παναγόπουλος επέλεξε μεγαλύτερο χώρο για να στεγάσει αυτή τη δημοφιλή αποκριάτικη βραδιά με σύνθημα «We're getting bigger!»

Νεολαία αλλά και κόσμος κάθε ηλικίας ξεφαντώνει κάθε χρόνο στο «Autofotisteite», με μασκαράτα την φωταγώγηση του… εαυτού του.  Εχει αναμφίβολα τη δική του, ξεχωριστή θέση στο ημερολόγιο του κομφετί.  Βλέπουμε τα πιο λαμπερά φωτεινά αξεσουάρ, οπότε αναφερόμαστε σε ένα από τα πιο φαντασμαγορικά, θεματικά carnival parties. Πέρα από τη φαντασία και την πρωτοτυπία στη μεταμφίεση, το κέφι απογειώνεται με εκρηκτικά χορευτικά κομμάτια, ενώ προβλέπνται και custom διαδραστικά acts.

*Φέτος η προσέλευση ξεκινάει  από νωρίς (9 μ.μ)  για ακόμα μεγαλύτερη διευκόλυνση του κόσμου. Save the Date λοιπόν!

*Προπώληση προσκλήσεων στο γραφείο της Harris The Events (Κορίνθου 377) και στο Distinto Mall/ Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6937 144344/ Τιμή πρόσκλησης: 20€ με ένα ποτό

 

