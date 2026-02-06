«Autofotisteite» Carnival Party στις 18/2: Ο Χάρης Παναγόπουλος μετακομίζει στο Distinto Rio

Στις 18 Φεβρουαρίου, τελευταία Τετάρτη του Πατρινού Καρναβαλιού 2026, στο Distinto Rio θα πραγματοποιηθεί το καθιερωμένο πάρτι «Autofotisteite».

Ο γνωστός και ιδιαίτερα αγαπητός event planner Χάρης Παναγόπουλος επέλεξε μεγαλύτερο χώρο για να στεγάσει αυτή τη δημοφιλή αποκριάτικη βραδιά με σύνθημα «We're getting bigger!»

Νεολαία αλλά και κόσμος κάθε ηλικίας ξεφαντώνει κάθε χρόνο στο «Autofotisteite», με μασκαράτα την φωταγώγηση του… εαυτού του. Εχει αναμφίβολα τη δική του, ξεχωριστή θέση στο ημερολόγιο του κομφετί. Βλέπουμε τα πιο λαμπερά φωτεινά αξεσουάρ, οπότε αναφερόμαστε σε ένα από τα πιο φαντασμαγορικά, θεματικά carnival parties. Πέρα από τη φαντασία και την πρωτοτυπία στη μεταμφίεση, το κέφι απογειώνεται με εκρηκτικά χορευτικά κομμάτια, ενώ προβλέπνται και custom διαδραστικά acts.