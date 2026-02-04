Καρναβαλίζεται ο Inner Wheel, ραντεβού στο Deck στη Γιορτή των Ερωτευμένων

Στις 14 Φεβρουαρίου το προγραμματισμένο πάρτι με την αποκριάτικη διάθεση πολύ ανεβασμένη
Ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου στο πανοραμικό Deck της παραλιακής ζώνης αναμένεται το αποκριάτικο πάρτι του Inner Wheel Πατρών Βορρά Ρίου.
Το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου τα μέλη και οι φίλοι του δραστήριου σωματείου κοινωνικής προσφοράς και αλληλεγγύης καλούνται να διασκεδάσουν στην πόλη του βασιλιά Καρνάβαλου. «Ελάτε μεταμφιεσμένοι, μισο- μεταμφιεσμένοι ή και … καθόλου, αρκεί να έχετε όρεξη για κέφι, χορό και τρέλα» αναφέρει η πρόσκληση με τη υπόσχεση «Θα περάσουμε τέλεια».
Eπί της υποδοχής η πρόεδρος Μαρία Ασημακοπούλου και όλο το Δ.Σ
Παλιότερα αποκριάτικα στιγμιότυπα
Ωρα 9.30 μ.μ./ τηλ για κρατήσεις – προσκλήσεις 6944240567
