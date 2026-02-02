Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πατρινό Καρναβάλι 2026
Grammys: Goth φτερά από Lady Gaga, ο Dior έντυσε τον Χάρι Στάιλς

Μπακοπούλου Άντυ
Μεγάλοι νικητές της απονομής Kέντρικ Λαμάρ και Bud Bunny, αποκαλυπτικές Τεγιάνα Τέιλορ και Σίρσα Ρόναν

Μεγάλο στυλιστικό ενδιαφέρον στην 68η τελετή απονομής των Grammy Awards στο Λος Αντζελες.

Το red carpet αποτύπωσε τις αλλαγές στο διεθνές προσκήνιο της μόδας με ανταγωνισμό από τα μεγαλύτερα ονόματα της μουσικής. Μεταξύ αλλων, το βραβείο για την Ηχογράφηση της Χρονιάς απέσπασε το «Luther» του Κέντρικ Καμάρ με τη συμμετοχή της SZA, ο Bad Bunny κατέκτησε το πολυπόθητο Άλμπουμ της Χρονιάς, για το «DeBÍ TiRAR MáS FOToS», ενώ στην κατηγορία Song of the Year επικράτησε η Μίλι Αιλις με το «Wildflower». Η Lady Gaga έλαβε Grammy για Καλύτερο Pop Vocal άλμπουμ και εντυπωσίασε με ξανθά φρύδια και goth τουαλέτα γεμάτη φτερά.

Lady Gaga με custom Matières Fécales.

Lady Gaga με custom Matières Fécales.

Bud Bunny με Schiaparelli

Bud Bunny με Schiaparelli

Tα φωτογραφικά φλας άστραψαν κατά την άφιξη του ζεύγους Τζάστιν και Χέιλι Μπίμπερ με μαύρα, μινιμαλιστικά looks αλλά και στη θέα των περίφημων «κοιλιακών» της Τεγιάνα Τέιλορ. Η Χάιντι Κλουμ θέλησε να ξεχωρίσει με midi dress- καλούπι του κορμιού της. Η αγέραστη Cher εμφανίστηκε με διάφανο δαντελένιο φόρεμα και δερμάτινο ενώ η Σίρσα Ρόναν είχε ρούχο «κρεμασμένο» από τις θηλές της. Κατά την άποψή μας πιο trendy παρουσίες ήταν δυο διάσημοι κύριοι, ο Χάρι Στάιλς που ντύθηκε με χαρακτηριστικό Dior outfit από τον Jonathan Anderson και ο Sombr με μεταλιζέ σύνολο Valentino. Tην καινούρια εποχή της Chanel σε υπέρκομψο black & white αντιπροσώπευσε η Ολίβια Ντιν.

Τεγιάνα Τέιλορ με Tom Ford

Τεγιάνα Τέιλορ με Tom Ford

Χάρι Στάιλς με Dior

Χάρι Στάιλς με Dior

Sombr με Valentino

Sombr με Valentino

Ολίβια Ντιν με Chanel

Ολίβια Ντιν με Chanel

Xέιλι Μπίμπερ με Alaia

Xέιλι Μπίμπερ με Alaia

Tζάστιν Μπίμπερ με custom Balenciaga

Tζάστιν Μπίμπερ με custom Balenciaga

Σάπελ Ρόναν με custom Mugler

Σάπελ Ρόναν με custom Mugler

Χάιντι Κλουμε με Marina Hoermanseder

Χάιντι Κλουμε με Marina Hoermanseder

Σαμπρίνα Κάρπεντερ με custom Valentino

Σαμπρίνα Κάρπεντερ με custom Valentino

Doechii με custom Roberto Cavalli

Doechii με custom Roberto Cavalli

Μάιλι Σάιρους με Celine

Μάιλι Σάιρους με Celine

Μπίλι Αιλις με Hodakova

Μπίλι Αιλις με Hodakova

Αντισον Ρέι με Alaia

Αντισον Ρέι με Alaia

Η Cher με nud lace outfit

Η Cher με nud lace outfit

#tags Βραβεία Γκράμμυ Lady Gaga Χάρι Στάιλς

