Grammys: Goth φτερά από Lady Gaga, ο Dior έντυσε τον Χάρι Στάιλς

Μεγάλο στυλιστικό ενδιαφέρον στην 68η τελετή απονομής των Grammy Awards στο Λος Αντζελες.

Το red carpet αποτύπωσε τις αλλαγές στο διεθνές προσκήνιο της μόδας με ανταγωνισμό από τα μεγαλύτερα ονόματα της μουσικής. Μεταξύ αλλων, το βραβείο για την Ηχογράφηση της Χρονιάς απέσπασε το «Luther» του Κέντρικ Καμάρ με τη συμμετοχή της SZA, ο Bad Bunny κατέκτησε το πολυπόθητο Άλμπουμ της Χρονιάς, για το «DeBÍ TiRAR MáS FOToS», ενώ στην κατηγορία Song of the Year επικράτησε η Μίλι Αιλις με το «Wildflower». Η Lady Gaga έλαβε Grammy για Καλύτερο Pop Vocal άλμπουμ και εντυπωσίασε με ξανθά φρύδια και goth τουαλέτα γεμάτη φτερά.