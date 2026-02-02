Grammys: Goth φτερά από Lady Gaga, ο Dior έντυσε τον Χάρι Στάιλς

Μεγάλοι νικητές της απονομής Kέντρικ Λαμάρ και Bud Bunny, αποκαλυπτικές Τεγιάνα Τέιλορ και Σίρσα Ρόναν
Μεγάλο στυλιστικό ενδιαφέρον στην 68η τελετή απονομής των Grammy Awards στο Λος Αντζελες.
Το red carpet αποτύπωσε τις αλλαγές στο διεθνές προσκήνιο της μόδας με ανταγωνισμό από τα μεγαλύτερα ονόματα της μουσικής. Μεταξύ αλλων, το βραβείο για την Ηχογράφηση της Χρονιάς απέσπασε το «Luther» του Κέντρικ Καμάρ με τη συμμετοχή της SZA, ο Bad Bunny κατέκτησε το πολυπόθητο Άλμπουμ της Χρονιάς, για το «DeBÍ TiRAR MáS FOToS», ενώ στην κατηγορία Song of the Year επικράτησε η Μίλι Αιλις με το «Wildflower». Η Lady Gaga έλαβε Grammy για Καλύτερο Pop Vocal άλμπουμ και εντυπωσίασε με ξανθά φρύδια και goth τουαλέτα γεμάτη φτερά.
Lady Gaga με custom Matières Fécales.
Bud Bunny με Schiaparelli
Tα φωτογραφικά φλας άστραψαν κατά την άφιξη του ζεύγους Τζάστιν και Χέιλι Μπίμπερ με μαύρα, μινιμαλιστικά looks αλλά και στη θέα των περίφημων «κοιλιακών» της Τεγιάνα Τέιλορ. Η Χάιντι Κλουμ θέλησε να ξεχωρίσει με midi dress- καλούπι του κορμιού της. Η αγέραστη Cher εμφανίστηκε με διάφανο δαντελένιο φόρεμα και δερμάτινο ενώ η Σίρσα Ρόναν είχε ρούχο «κρεμασμένο» από τις θηλές της. Κατά την άποψή μας πιο trendy παρουσίες ήταν δυο διάσημοι κύριοι, ο Χάρι Στάιλς που ντύθηκε με χαρακτηριστικό Dior outfit από τον Jonathan Anderson και ο Sombr με μεταλιζέ σύνολο Valentino. Tην καινούρια εποχή της Chanel σε υπέρκομψο black & white αντιπροσώπευσε η Ολίβια Ντιν.
Τεγιάνα Τέιλορ με Tom Ford
Χάρι Στάιλς με Dior
Sombr με Valentino
Ολίβια Ντιν με Chanel
Xέιλι Μπίμπερ με Alaia
Tζάστιν Μπίμπερ με custom Balenciaga
Σάπελ Ρόναν με custom Mugler
Χάιντι Κλουμε με Marina Hoermanseder
Σαμπρίνα Κάρπεντερ με custom Valentino
Doechii με custom Roberto Cavalli
Μάιλι Σάιρους με Celine
Μπίλι Αιλις με Hodakova
Αντισον Ρέι με Alaia
Η Cher με nud lace outfit
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr