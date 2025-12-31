Ενωση Ελλήνων Σχεδιαστών Μόδας: Ορσαλία Παρθένη και Βενέδικτος Αντύπας στο THEBEST MAGAZINE

Oι δυο designers αναφέρονται στη δημιουργική διαδρομή τους και τη σχέση τους με την Πάτρα

ΟΡΣΑΛΙΑ ΠΑΡΘΕΝΗ- PARTHENIS «Δεν λειτουργούμε ως κλειστή παρέα» της Άντυς Μπακοπούλου, photo: Vicky Moutafi Parthenis: To καινοτόμο brand που με αφετηρία τα seventies-eighties, την Αθήνα και τη Μύκονο, λάνσαρε αλλαγή σελίδας στην ένδυση και «πέταξε» ευθαρσώς σε Ευρώπη και Αμερική. Ελληνική ραφή, φυσικές ίνες, σχεδιαστική λιτότητα και άνετες, χαλαρές σιλουέτες επιμένουν ως ακλόνητες αξίες. Η designer και creative director Ορσαλία Παρθένη, πιστή στο αρχικό όραμα του νεωτεριστή πατέρα της Δημήτρη Παρθένη, συστήνεται επιπλέον ως πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Σχεδιαστών Μόδας. Με χαρά την φιλοξενήσαμε στο THE BEST MAGAZINE: Το σήμα Parthenis εκπροσωπείται πολλά χρόνια στην Πάτρα. Πώς ευδοκίμησε σε αυτή τη λεγόμε νη «δύσκολη» αγοραστική πιάτσα; «Kοντά 4 δεκαετίες εκπροσωπείται το brand Parthenis στην εμπορική Πάτρα. Ο πατέρας μου αγαπούσε τα μέρη με ιστορία και πολιτισμό, οπότε τα παλιά κτίρια και η γοητεία του λιμανιού, τον τράβηξαν στην πόλη. Θυμάμαι το πρώτο κατάστημα σε ένα νεοκλασικό στην οδό Κολοκοτρώνη, ήταν κάτι μοναδικό, είχε installation με άμμο μέσα, δραματικό φωτισμό και σιδερένια γλυπτά. Όταν ερωτευόταν κάτι ο πατέ ρας μου, έκανε υπερπαραγωγές. Κι εγώ όμως διατήρησα την παρουσία μας στην Πάτρα τα επόμενα χρό νια. Επιπλέον συνεργάστηκα στη δημιουργία κοστουμιών του ΔΗΠΕΘΕ για την παράσταση «Οιδίπους» του Σταύρου Τσακίρη. Θεωρώ πως «έχει το κάτι άλλο» η Πάτρα…διατηρεί την αίγλη του παρελθόντος μαζί με το νεανικό παλμό μιας φοιτητούπολης. Η αποβιομηχάνιση βέβαια έχει πλήξει την τοπική κίνη ση, όπως και γενικότερα τον κλάδο μας. Και δυστυχώς το κοινό έχει επηρεαστεί από το φαινόμενο των πολυεθνικών «αλυσίδων» και έχει μάθει στις πολλαπλές πανομοιότυπες εικόνες και όχι στην ποιότητα. Ως Έλληνες designers ελπίζουμε όμως πάντα για το καλύτερο, στηρίζοντας την εγχώρια αγορά και τη βιωσιμότητα, με στόχο οι Έλληνες καταναλωτές να στραφούν προς αυτές». Έχει αλλάξει ο τρόπος που ψωνίζει ο κόσμος; «Έχει χαθεί η χαρά του shopping therapy. Ο κόσμος συνήθισε στην απρόσωπη πώληση του να χαζεύεις μόνος σου. Μαζί με το on line φτάσαμε στο σημείο να ξεχαστεί το service. Πάει πια η ομορφιά της ανθρώ πινης επαφής, ζούμε την περίοδο της λογικής super market». Τι σε καθόρισε ως σχεδιάστρια; Ήταν εύκολη η καθιέρωσή σου στο χώρο ως φυσική διάδοχος της οικογένειας Parthenis; Σε αντιμετώπισαν ως nepo baby, σύμφωνα με τη νέα ορολογία; «Ναι, με έχουν αποκαλέσει «πριγκίπισσα» της ελληνικής μόδας. Και σίγουρα με καθόρισε η οικογενει ακή παράδοση, αλλά όχι ως κληρονομικό δικαίωμα. Δεν ξεκίνησε καθόλου έτσι η διαδρομή μου. Πολύ μικρή έφυγα για το εξωτερικό για να ξεφύγω από την πίεση του ονόματος και της αναγνωρισιμότητας. Στόχευα αρχικά να ασχοληθώ με το εμπόριο έργων τέχνης. Συγκεκριμένα, έζησα στην Αμερική σπουδάζοντας Ιστορία της Τέχνης και στην πορεία εξειδικεύτηκα με MA στην Ιστορία του Ενδύματος στην Αγγλία. Εργάστηκα μετά στο Λονδίνο ως στυλίστρια περιοδικού της Conde Nast. Στα 24 επέστρεψα στην Ελλάδα, αποφασισμένη να ασχοληθώ με τη μόδα. Όμως έπρεπε να προσαρ μοστώ σε μια νέα πραγματικότητα, οι συνθήκες δεν ήταν οι ίδιες που είχα αφήσει πίσω μου. Έψαχνα τον τρόπο να καθιερώσω το δικό μου στίγμα και ύφος. Για χρόνια έκρυβα ότι είχα αναλάβει την εται ρεία. Γιατί ήμουν αβέβαιη; Γιατί διανύαμε την εποχή του χρηματιστηρίου, με επικρατέστερο κοινωνι κό πρότυπο αυτό του νεοπλουτισμού και του «φαίνεσθαι». Στη μόδα όλα ήταν έντονα, ήταν οι μέρες του Roberto Cavalli». Πώς φαντάζεσαι τον οπαδό του label Parthenis; «Νομίζω είναι άνθρωπος που του αρέσει η ποιότητα και νιώθει σίγουρος για τον εαυτό του. Συχνά προέρχεται από δημιουργικά επαγγέλματα και είναι καλλιεργημένος. Τα ρούχα Parthenis διατηρούν την άνεση και την καλαισθησία αναλλοίωτα στο χρόνο, αποφεύγοντας οποιονδήποτε περιορισμό στο σώμα, ανεξαρτήτως φύλου. Έχουν διαχρονικότητα, με έντονη την ελληνική ταυτότητα και ταξιδεύουν διεθνώς. Το κοινό τους αποζητάει κομμάτια που «μένουν». Εύκολα συνδυάζονται τωρινά pieces με παλιότερα, ώστε να χτίζεις με τα χρόνια μια ολόκληρη γκαρνταρόμπα. Ακόμα κι εγώ φοράω ρούχα 20 και 30 ετών μαζί με σημερινά. Αυτό έχει να κάνει και με το ηθικό και περιβαλλοντικό στίγμα του brand». ------------------------------------------------------------------------------------------------- Έχει χαθεί η χαρά του shopping therapy. Ο κόσμος συνήθισε στην απρόσωπη πώληση του να χαζεύεις μόνος σου. Ζούμε την περίοδο της λογικής super market -------------------------------------------------------------------------------------------------

Η πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Σχεδιαστών Ορσαλία Παρθένη (Parthenis) στα παρασκήνια του Madwalk ανάμεσα στους συναδέλφους designers και μέλη του σωματείου, Xρήστο Πετρίδη και Βενέδικτο Αντύπα (Μaison Faliakos)

Είσαι επικεφαλής της Ένωσης Ελλήνων Σχεδιαστών Μόδας. Γιατί το σωματείο είναι τόσο ολιγομελές και ποιες είναι οι προτεραιότητές του; «Έχουμε συγκεκριμένα κριτήρια για τα μέλη, όμως δεν επιδιώκουμε να λειτουργούμε ως κλειστή παρέα. Ακόμα και αν κάποιος δεν πληρεί όλες τις προϋποθέσεις, εφόσον η δουλειά του είναι exceptional και πε ράσει από την επιτροπή των επαγγελματιών του χώρου, γίνεται δεκτός. Η Ένωση Ελλήνων Σχεδιαστών Μόδας στοχεύει στην διάδοση της ελληνικής μόδας τόσο εγχώρια όσο και διεθνώς, στον συγκερασμό και την πολυφωνία των εκπροσώπων του κλάδου μας, αλλά και στην επαγγελματική μας οχύρωση. Αντιπροσωπεύουμε τη σύγχρονη δημιουργικότητα της Ελλάδας. Η πολιτιστική κληρονομιά της χώρας μας δεν είναι μόνο ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός και τα σουβενίρ του ελληνικού folklore. Ο κρατικός μηχανισμός πρέπει να στηρίζει και να προωθεί τους Έλληνες σχεδιαστές εντός και εκτός συνόρων. Mίλησέ μας για την καινούρια, εντυπωσιακή συλλογή που είδαμε στα Madwalk. «Για το επόμενο καλοκαίρι, η συλλογή τιτλοφορείται «Virescence». Αυτήν παρουσιάσαμε και στα Madwalk, ως μελέτη πάνω στην ανανέωση, την καθαρότητα - διαύγεια των γραμμών, την ήρεμη κίνηση. Όπως πάντα εκφράζουμε την εκλεπτυσμένη απλότητα στην ελληνική μόδα. Η παλέτα ισορροπεί ανάμεσα στις ζωηρές citrus και acid green αποχρώσεις και στους ήπιους mineral neutrals τόνους. Η έμπνευση προέρχεται από τη φυσική διαδικασία του πρασινίσματος, αυτή τη λεπτή ώθηση ζωής που διαδέχεται τη γαλήνη. Η λάμψη αναδύεται από μέσα προς τα έξω». Τι προτείνεις να φορέσουμε τις χριστουγεννιάτικες μέρες; «Για τα Χριστούγεννα θα πρότεινα απέριττα μαύρα ή μπορντό φορέματα σε ενδιαφέρουσες γραμμές που κολακεύουν τη σιλουέτα. Μια μαύρη κρεπ φούστα που έχουμε στην τωρινή collection, συνδυασμένη με ένα μπροκάρ γιλέκο ή ένα αντρικό πουκάμισο. Έτσι νιώθεις άνετα στο γιορτινό κάλεσμα στο σπίτι με τους φίλους και την οικογένεια, στο δείπνο ή όταν παίζεις χαρτιά. Φτιάχνεις ένα statement look. Ταυτό χρονα αποφεύγεις τα άβολα μίνι και τα φαντεζί συνθετικά υφάσματα που προκαλούν φαγούρα!»

Μοντέλα με Parthenis looks από τη συλλογή «Virescence» για το επόμενο καλοκαίρι 2026

ΒΕΝΕΔΙΚΤΟΣ ΑΝΤΥΠΑΣ- MAISON FALIAKOS «Κουβαλάω μέσα μου την κάποτε υπέρκομψη πλατεία Όλγας» της Άντυς Μπακοπούλου, photo: Yiannis Spanos Ποιο είναι το δημιουργικό ντουέτο πίσω από το ελληνικό, ιστορικό label Maison Faliakos; Ο Πατρινός σχεδιαστής και εικαστικός Βενέδικτος Αντύπας, με σπουδές σε σχολή Βελουδάκη και Royal Academy of Arts της Αμβέρσας, χρίστηκε creative director το 2015 ενώνοντας δυνάμεις με τον Θεσσαλονικιό chief creative officer Χρήστο Πετρίδη. Ο τελευταίος, υπήρξε το «δεξί χέρι» του ιδρυτή Κωστή Φαλιάκου και ως άμεσος διάδοχός του, καθιέρωσε πέρα από την couture, pret a porter σει ρές και νυφικά. (Στις διάσημες νύφες συγκαταλέγονται μάλιστα η Νατάσα Καραμανλή και η Μαρέβα Μητσοτάκη). Και οι δυο μαζί, αλληλοσυμπληρώνονται σήμερα στο τιμόνι του οίκου, διατηρώντας ένα πανέμορφο ατελιέ για γυναίκες και άνδρες στη συνοι κία Μετς, λίγα βήματα από το Παναθηναϊκό Στάδιο. Ο Βενέδικτος ήταν γνήσιο τέκνο της πλατείας Όλγας και λείπει πολλά χρόνια από την Πάτρα, την οποία αναπολεί στο THE BEST MAGAZINE. Μας μίλησε εν μέσω του «πυρετού» προετοιμασίας του Madwalk,όχι μόνο για τον οίκο που διευθύνει, αλλά για και την Ένωση Ελλήνων Σχε διαστών Μόδας, καθώς και για την γκαρνταρόμπα των φετινών Χριστουγέννων. Ποια «εφόδια» και σταθμοί διαμόρφωσαν και καθόρισαν την πορεία σου στον χώρο; Ήξερα τι ήθελα να κάνω από την ηλικία των τεσσάρων. Οι σημαντικοί σταθμοί άπειροι, καθώς σε διαφορετικές ηλικίες υπήρξαν εμπειρίες- ορόσημα. Τα πρώτα μαθήματα σχεδίου, ο πρώτος πίνακας ζωγραφικής που πουλήθηκε, τα πρώτα ρούχα που φορέθηκαν, η Rihanna με ρούχο μου στους πρώτους μήνες της επαγγελματικής μου δραστηριότητας στον Χριστόφορο Κοτέντο, τα πρώτα shows στο Λονδίνο και τόσα άλλα! Από την Πάτρα ποιες μνήμες και εικόνες από μέρη και πρόσωπα «κουβαλάς» μέσα σου; Τα απογεύματα στην Καζάρμα, τα ηλιοβασιλέματα στην μαρίνα. Τον Άγγελο Γκίκα, έναν από τους πρώτους μέντορές μου, όσον άφορα σε αισθητικά κριτήρια και προσλαμβάνουσες. Tον Ζαφείρη και την Μπέ τυ, την Αrena, to Abya Yala, την Banana και το Βase, τα ξενύχτια με τον πατέρα μου που έκανα από μικρός, το Marinaio ένα από τα πιο ωραία γαλλικά εστιατόρια, το Beau Rivage, τον ζωγράφο Χάρη Πα παδημητρίου, τον Λευκό Χορό και τα εξωφρενικά ensembles που έχω δημιουργήσει για άλλους που θα πήγαιναν, τον φίλο μου Ακύλα και τις μουσικές του, την υπέροχη και κάποτε υπέρκομψη πλατεία Βασι λίσσης Όλγας, τα πρώτα μου graffiti στον σταθμό των τρένων και η λίστα δεν έχει τέλος!

Ο Πατρινός σχεδιαστής Βενέδικτος Αντύπας (τρίτος δεξιά), με τον συνοδοιπόρο του Χρήστο Πετρίδη σε συνέντευξή τους, στην είσοδο του Madwalk

Πώς θα περιέγραφες το DNA του label που διευθύνεις και πώς φαντάζεσαι το κοινό του; Αριστοτεχνικό, βαθιά καλλιτεχνικό, ενώ ταυτόχρονα πρακτικά καινοτόμο, με παριζιάνικο αέρα και ελληνιστικές κλασικές καταβολές. Υπέρκομψο. Το κοινό του δεν το φαντάζομαι, γιατί υπάρχει. Είναι ένα κράμα αστικής μπουρζουαζίας και εναλλακτικής πολυτέλειας. Χαιρόμαστε ιδιαιτέρως γιατί τα τελευταία χρόνια ερχόμαστε όλο και πιο κοντά στη νέα γενιά πελατών και ασπαστών της φιλοσοφίας του Maison Faliakos. Πώς έχει διαμορφωθεί το τοπίο στην ελληνική μόδα και πόσο είναι τελικά θελκτική στον μέσο καταναλωτή; Έχει δημιουργηθεί ένα μεγάλο κύμα από νέους σχεδιαστές και brands την τελευταία δεκαετία και κυρίως μετά τον covid. O χρόνος θα δείξει, όλα εκ του αποτελέσματος κρίνονται. Υπάρχει πάντως δυ ναμική, εξωστρέφεια και ταλέντο, υπάρχει και αδιάφορο πλεόνασμα. Όλοι εμείς στο H.F.D.A (Ένωση Ελλήνων Σχεδιαστών Μόδας) πάντως προσπαθούμε για το καλύτερο και προχωράμε στο μέλλον με πρό γραμμα για την ενδυνάμωση της Ελληνικής σκηνής. Την βρίσκω αρκετά θελκτική, υπάρχει μεγάλη γκάμα όσον άφορα τον παράγοντα budget, οπότε και ευρεία επιλογή, αρκεί ο κόσμος να επι λεγεί Έλληνες σχεδιαστές.- Γιατί είναι δύσκολο να περάσει τα σύνορα η ελληνική μόδα; Είναι ζήτημα εξωστρέφειας ή παραγωγής; Ποιες είναι οι προτεραιό τητες για μια καλύτερη επόμενη μέρα; Ποτέ δεν υπήρχε ένα εθνικό σχέδιο για την εξωστρέφεια της Ελληνικής μόδας και του design γενικότερα σε καμία ατζέντα, καμίας κυβέρνησης έως τώρα, συν το ότι καταστρέφεται ο πρωτογενής τομέας εδώ και δεκαετίες. Το πρόβλημα είναι πολύ σοβαρότερο από αυτό που φαίνεται. Επίσης επειδή αναφέρεις το εξωτερικό, όλοι οι γνω στοί αλλά και λιγότεροι γνωστοί οίκοι έξω, έχουν επενδυτές μικρούς ή μεγάλους που εξασφαλίζουν τη βιωσιμότητά τους. Στην Γαλλία και την Ιταλία για παράδειγμα η μόδα είναι στα υψηλοτέρα επίπεδα στα εθνικά εισοδήματα, πάνω από τρόφιμα, αυτοκίνητα ή και αμυντικό εξοπλισμό. Στην Ελλάδα μιλάμε ακόμα για τον τουρισμό ή για το λάδι και την φέτα. Η ιδιωτική, η συλλογική πρωτοβουλία συνεχίζουν όμως να έχουν λαμπρά αποτελέσματα, πραγματικά σε όλον τον κόσμο και μας κάνει πολύ υπερήφανους, είτε πρόκειται για τους εαυτούς μας, είτε για συναδέλφους μας. Πώς ντύνονται οι Ελληνίδες και οι Έλληνες; Μπορεί η χώρα μας να διεκδικήσει τον τίτλο της κομψότητας όπως π.χ. οι Γάλλοι ή οι Ιταλοί; Έχουν αρχίσει και είναι αρκετά περιποιημένοι σε σχέση με άλλους λαούς. Τώρα για τίτλους κομψότητας και τα λοιπά ας μείνουμε σε Γάλ λους και Ιταλούς. (Και εκείνοι πάντως όχι σε όλες τις πόλεις ή περιοχές, υπάρχει ένας μύθος και για αυτό!) Σε αυτό που είναι πρώτοι οι Έλληνες είναι το early adoption σε οτι δήποτε έρχεται στην μόδα, είτε μιλάμε για στυλ τσάντας, είτε στάση ζωής, ή είδος διασκέδασης! ------------------------------------------------------------------------------------------- Θυμάμαι από την Πάτρα τον μέντορά μου τον Άγγελο Γκίκα, τον Ζαφείρη και την Μπέτυ, την Αrena, τo Abya Yala, την Banana και το Βase, τα ξενύχτια με τον πατέρα μου, το Marinaio- ένα από τα πιο ωραία γαλλικά εστιατόρια, το Beau Rivage, τον ζωγράφο Χάρη Παπαδημητρίου, τον Λευκό Χορό... -----------------------------------------------------------------------------------------