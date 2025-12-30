Χριστίνα Κοντοβά: «Tο μόνο που ήξερα σίγουρα, ήταν πως ήθελα να πετύχω»

Καθιέρωσε το δικό της fashion label και είναι πανευτυχής single μαμά με αφετηρία τα Ζαρουχλέικα της Πάτρας

Τη συναντήσαμε στο απέριττο «βασίλειό» της στον Νέο Κόσμο -κατάστημα, showroom, σχεδιαστήριο, γραφείο, αποθήκες- «όλα σε ένα», δίπλα σε προνομιακό πεζόδρομο με πολύ πράσινο. Δοκίμασε για χάρη μας τις πιο αντιπροσωπευτικές χειμερινές και χριστουγεννιάτικες δημιουργίες της, φλερτάροντας άνετα με το φακό. Ψιλόλιγνη, γοητευτική και με έμφυτη λάμψη, η σχεδιάστρια μόδας Χριστίνα Κοντοβά αναπόλησε τα παιδικά και νεανικά της χρόνια στην Πάτρα, τότε «που κανείς δεν μάντευε την εξέλιξή της». Οι νέοι, πολλαπλοί ρόλοι της ζωής της, η Αφρική και η κόρη της συνθέτουν ένα ανεκτίμητο ταξίδι αφύπνισης και ολοκλήρωσης, που υπερβαίνει κατά πολύ το αρχικό πλάνο για κυνήγι της επαγγελματικής επιτυχίας. συνέντευξη: Άντυ Μπακοπούλου-THEBEST MAGAZINE photo: Νίκος Ψαθογιαννάκης styling – outfits: CKontova

Τι σου έρχεται στο μυαλό στο άκουσμα της λέξης Πάτρα; Το μεγαλύτερο κομμάτι της ζωής μου- 27 χρόνια πια- μένω στην Αθήνα. Η Πάτρα είναι η πόλη που μεγάλωσα και τη συνδέω με τα ανέμελα χρόνια μου πριν την ενηλικίωση. Ζούσαμε στα Ζαρουχλέικα, σε μια καθημερινότητα παλιάς γειτονιάς, με παιχνίδι στις πλατείες, τους δρόμους και τις αλάνες. Πήγαινα με τα πόδια στο σχολείο, δεν ήταν τόσο χτισμένη η περιοχή, όπως σήμερα. Αργότερα, μέχρι και τα φοιτητικά μου χρόνια επέστρεφα τα σαββατοκύριακα. Έζησα τις εποχές της «Αρένας» και του «Oggi», απόλαυσα το Καρναβάλι. Έχω δουλέψει μάλιστα και σε νυχτερινά μπαράκια σε Πάτρα και Ναύπακτο. Με τους περισσότερους φίλους από τότε έχουμε χαθεί, κρατάω επαφές μόνο με τις Αντωνία και Ρίτα Μπουχάγιερ. Οι γονείς και το πατρικό μου παραμένουν στην πόλη, αλλά δεν τους επισκέπτομαι συχνά, περισσότερο έρχονται εκείνοι να δουν εμένα και τις αδελφές μου στην Αθήνα. Κατάγονται από Αιτωλοακαρνανία και Ευρυτανία, οπότε προτιμώ να τους βλέπω όταν είναι στο χωριό μέσα στη φύση, παρά στην Πάτρα. ------------------------------------------------------------------------------- ΖΟΥΣΑΜΕ ΣΤΑ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΑ, ΣΕ ΜΙΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΙΑΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ, ΜΕ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΙΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ, ΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΛΑΝΕΣ --------------------------------------------------------------------------------------- Η καθιέρωσή σου στο χώρο της μόδας ήταν προβλέψιμη από μικρή ηλικία; Ήμουν πολύ καλή μαθήτρια με έφεση στα μαθηματικά, αλλά δεν ήξερα τι θα κάνω στο μέλλον. Σκεφτόμουν διάφορα, από… αστυνομικός μέχρι δημόσιες σχέσεις. Όποιος με ήξερε στα 20 δεν θα μάντευε με τίποτα τη σημερινή μου εξέλιξη. Η μόδα δεν ήταν στα σχέδιά μου, ούτε υπήρχε κάποιο υπόβαθρο προς αυτή την κατεύθυνση. Απλά με θυμάμαι να θέλω να αποκτήσω αυτό που επιθυμώ και μου αρέσει, καθώς και να πειραματίζομαι με το ντύσιμό μου. Για παράδειγμα έκανα την πρώτη μου δουλειά για να αγοράσω μπότες. Το μόνο που ήξερα σίγουρα ήταν πως ήθελα να πετύχω. Ψαχνόμουν για το δικό μου success story, έπρεπε να δω τι καλύτερο μπορούσα να κάνω για τη ζωή μου. Πως έγιναν λοιπόν τα πρώτα βήματα και πως θα περιέγραφες το DNA του label; Το ΤΕΙ Βιοιατρικής στον Πειραιά δεν μου άρεσε ποτέ. Μετά τα 30 μου, αφού εντόπισα τυχαία μια διαφήμιση, γράφτηκα στο τμήμα styling της Σχολής Βελουδάκη και ανακάλυψα το ταλέντο μου στο fashion design. Ήμουν τότε ακόμα παντρεμένη, δεν το περίμενα, αλλά μέσα από αυτό άνθισα και ανακάλυψα τον εαυτό μου. Έτσι, πριν 18 χρόνια ξεκίνησα τη δική μου εταιρεία παρουσιάζοντας αρχικά μαγιό. Το label CKontova εί ναι εμπνευσμένο από τον τρόπο που ζω. Είμαι άνθρωπος που θα εργαστεί, θα βγει, θα ταξιδέψει, οπότε τα ρούχα είναι «γήινα» και φορέσιμα. Οι τιμές είναι λογικές, ώστε κάποιος να μπορεί να τα αποκτήσει, θέλω δηλαδή οι συλλογές να είναι ποιοτικές και εμπορικές ταυτόχρονα. Μιλάμε για μινιμαλιστικά, άνετα και διαχρονικά κομμάτια. Δεν υιοθε τώ τις τάσεις της μόδας, απλά τυγχάνει τα υλικά που μου δειγματίζουν και χρησιμοποιώ, να οδηγούν σε επιρροές από τα διεθνή trends. Πάντα όμως παίζω στα βασικά, γήινα χρώματα με κάποια πινελιά καινούριου τόνου. Με ενδιαφέρει να συνδυάζονται οι νέες μου δημιουργίες με πα λιότερες, δηλαδή να αντέχουν στο χρόνο. Τι θα συστηνες να φορέσουν οι γυναίκες φέτος, τις ημέρες των Χριστουγέννων; Καταρχήν, θα έλεγα στις γυναίκες να ντυθούν όπως αισθάνονται. Εξαρτάται και που θα πάνε βέβαια. Προσωπικά είμαι οπαδός του φορέματος και του all time classic μαύρου χρώματος στα γιορτινά events. Δεν είμαι υπέρ των πολύ φανταχτερών looks, αλλά προτείνω ειδικά τέτοιες μέρες να επιλέξουν υφάσματα που λάμπουν ή διαφάνειες.

Διαθέτοντας εντυπωσιακή παρουσία, πως σχολιάζεις αυτή τη γενική εμμονή με την ομορφιά; Αφήνεσαι στα χέρια των beauty experts; Το κλειδί σε όλο αυτό είναι το μέτρο. Θέλω να είμαι καλοδιατηρημένη, προσεγμένη και εμπιστεύομαι τον δερματολόγο μου. Επειδή δεν μου αρέσουν οι έντο νες αλλαγές, του λέω τι με ενοχλεί και ζητάω φυσικό αποτέλεσμα, επειδή η αισθητική μας ταυτίζεται. Κατά την άποψή μου, είναι ωραίο σε όποια φάση κι αν βρί σκεσαι να είσαι περιποιημένη και κυρίως να δείχνεις ο εαυτός σου. Eχεις icons που θαυμάζεις και παραδέχεσαι; Πάντα μου άρεσαν η Σαρλίζ Θερόν και η Αντζελίνα Τζολί. Πρόκειται βέβαια για δυο πραγματικές καλλο νές, αλλά επειδή το συζήτησα με τον ψυχολόγο μου, δεν είναι αυτό που θαυμάζω τελικά. Πρόκειται για γυναίκες που η προσωπικότητά τους υπερτερεί της όψης τους, έχουν καθιερωθεί στη δουλειά τους, είναι ενεργές στον ακτιβισμό και έχουν υιοθετήσει παιδιά. Πάντα πρόσεχα τις δυναμικές γυναίκες. Και σήμερα, μετά από χρόνια αναλογίζομαι πως και η μητέρα μου, που τη θεωρούσα μια απλή νοι κοκυρά, μεγάλωσε, τρία παιδιά μόνη της σε χρόνια που ο πατέρας μου έλειπε διαρκώς. Θαυμάζω λοιπόν αυτό που αποπνέει μία γυναίκα μέσα από την πορεία και τα πεπραγμένα της, έχοντας «ξεφύγει» από το κλισέ του παρουσιαστικού της. Ποιες είναι οι συνήθειές σου ως πολιτογραφημένη Αθηναία πλέον; Μένω πολλά χρόνια στο κέντρο της Αθήνας στην περιοχή της Ακρόπολης. Κυκλοφορώ κυρίως πεζή σε μια κοντινή ακτίνα. Αισθάνομαι ευλογημένη που ζω έτσι, καθώς μπορώ και περπατάω κάθε μέρα, πη γαίνοντας εύκολα στη δουλειά και στο σχολείο της κόρης μου, δίχως να με απασχολεί η οδήγηση με κίνηση. Ταυτόχρονα, απολαμβάνω τον ρυθμό της πόλης και «χάνομαι» μέσα στα μαγαζιά, όπου συχνάζουν πολλοί τουρίστες. Τους παρατηρώ και εμπνέομαι, θεωρώ μάλιστα πως χάρη σε όλο αυτό το σκηνικό είναι έντονος ο «city» χαρακτήρας των ρούχων μου. Πως αντιμετωπίζεις την αναγνωρισιμότητα, έχει δυσάρεστες επιπτώσεις για σένα; Το περιβάλλον σου συνθέτουν επώνυμα πρόσωπα; Την αναγνωρισιμότητα δεν την βάζω στο κάδρο μου. Δεν με ενοχλεί, γιατί δεν ζω σύμφωνα με τη δημόσια εικόνα μου. Θέλω πάντα να είμαι εγώ. Μάλιστα, ομολογώ πως τη θεωρώ και καλοδεχούμενη, γιατί έγινα γνωστή στον κόσμο μέσα από τη δουλειά μου και τη στάση ζωής μου και όχι εξαιτίας κάποιου άλλου και αυτό με χαροποιεί. Όσο για το περιβάλλον μου είναι ανάμικτο. Υπάρχουν κάποιοι καλοί φίλοι που είναι προβεβλημένα πρόσωπα, αλλά δεν δέσαμε μέσω showbiz, δεν ήταν δηλαδή επιδίωξη να είμαστε μαζί επειδή είναι celebrities.

