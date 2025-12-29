Από γιατρός… αρχαιολόγος: Για γυρίσματα στην Ελλάδα ο «Dr House», Χιου Λόρι

Η νέα κωμική σειρά Dig επικεντρώνεται σε ένα γυναικοκρατούμενο επιστημονικό team ανασκαφών
Aυξάνονται οι αφίξεις από παγκοσμίου φήμης stars στη χώρα μας.
Όπως γνωστοποιήθηκε, στις 12 Ιανουαρίου ξεκινούν γυρίσματα της νέας κωμικής σειράς «Dig» σε Λος Άντζελες και Ελλάδα. Πρωταγωνιστεί ο 66χρονος πολυβραβευμένος Βρετανός ηθοποιός και συγγραφέας, Χιου Λόρι που έχει συνδέσει το όνομά του με τη δημοφιλή ιατρική σειρά «House» των 8 σαιζόν.
Ο ρόλος του ιδιότροπου αλλά ευφιούς γιατρού, «μάγου» των διαγνώσεων, του χάρισε τεράστια φήμη, 3 Χρυσές Σφαίρες, 2 Sag και 10 υποψηφιότητες για Emmy.
Γεννημένος στην Οξφόρδη και πατέρας 3 παιδιών επανέρχεται στην tv πλάι στις Έιμι Πόλερ, Αντόνια Τόμας, Τζεραλντίν Βισβανάθαν και Φίνα Στράζα. Η καινούρια σειρά βασίζεται στο best seller «Excavations» με το οποίο η Αμερικανίδα Κέιτ Μάιερς -η οποία έχει σπουδάσει Αρχαιολογία στο Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια- έκανε το συγγραφικό ντεμπούτο της.
Η ιστορία παρουσιάζει 4 ασύμβατες μεταξύ τους γυναίκες που εργάζονται σε μια ανασκαφή στην Ελλάδα, ενώ διανύουν τελείως διαφορετικές φάσεις στη ζωή τους. «Όταν ανακαλύπτουν ένα μυστικό που ήταν θαμμένο για αιώνες και έχει τη δυνατότητα να ξαναγράψει την ιστορία, θα βρεθούν στο στόχαστρο μιας διεθνούς συνωμοσίας με υψηλά διακυβεύματα» αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση της παραγωγής.
Ειδικά ο Λόρι υποδύεται τον Neville, έναν Βρετανό καθηγητή που αγαπάει με πάθος την αρχαιολογία και θεωρεί τον εαυτό του πηγή έμπνευσης για όλους εργάζονται δίπλα του. Μάλιστα οι Ηραίοι Αγώνες εξάπτουν το επιστημονικό του ενδιαφέρον. Τελούνταν κατά την αρχαιότητα προς τιμή της θεάς Ήρας στην Ολυμπία, με τη συμμετοχή μόνον ανύπανδρων νεαρών γυναικών. Ο Παυσανίας αναφέρει ότι τελούνταν κάθε τέταρτο έτος, την ίδια χρονιά με τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Μάλιστα, θεωρείται ότι η διοργάνωση ήταν προγενέστερη των Ολυμπιακών Αγώνων.
Σύμφωνα με το People’s Book, η κορύφωση της ιστορίας βασίζεται στο ερώτημα: Κι αν τα αθλήματα, αυτή η απόλυτη έκφραση ανδρικής υπεροχής, είχαν θεσπιστεί από γυναίκες;
*Το σενάριο συνυπoγράφουν Ειμι Πόλερ και Μάικλ Σουρ ενώ ως τρίτη σεναριογράφος και εκτελεστική παραγωγός εμφανίζεται η Τζέι Τζέι Φίλμπιν.
