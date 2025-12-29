Από γιατρός… αρχαιολόγος: Για γυρίσματα στην Ελλάδα ο «Dr House», Χιου Λόρι

Η νέα κωμική σειρά Dig επικεντρώνεται σε ένα γυναικοκρατούμενο επιστημονικό team ανασκαφών

Aυξάνονται οι αφίξεις από παγκοσμίου φήμης stars στη χώρα μας. Όπως γνωστοποιήθηκε, στις 12 Ιανουαρίου ξεκινούν γυρίσματα της νέας κωμικής σειράς «Dig» σε Λος Άντζελες και Ελλάδα. Πρωταγωνιστεί ο 66χρονος πολυβραβευμένος Βρετανός ηθοποιός και συγγραφέας, Χιου Λόρι που έχει συνδέσει το όνομά του με τη δημοφιλή ιατρική σειρά «House» των 8 σαιζόν. Ο ρόλος του ιδιότροπου αλλά ευφιούς γιατρού, «μάγου» των διαγνώσεων, του χάρισε τεράστια φήμη, 3 Χρυσές Σφαίρες, 2 Sag και 10 υποψηφιότητες για Emmy.

Γεννημένος στην Οξφόρδη και πατέρας 3 παιδιών επανέρχεται στην tv πλάι στις Έιμι Πόλερ, Αντόνια Τόμας, Τζεραλντίν Βισβανάθαν και Φίνα Στράζα. Η καινούρια σειρά βασίζεται στο best seller «Excavations» με το οποίο η Αμερικανίδα Κέιτ Μάιερς -η οποία έχει σπουδάσει Αρχαιολογία στο Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια- έκανε το συγγραφικό ντεμπούτο της. Η ιστορία παρουσιάζει 4 ασύμβατες μεταξύ τους γυναίκες που εργάζονται σε μια ανασκαφή στην Ελλάδα, ενώ διανύουν τελείως διαφορετικές φάσεις στη ζωή τους. «Όταν ανακαλύπτουν ένα μυστικό που ήταν θαμμένο για αιώνες και έχει τη δυνατότητα να ξαναγράψει την ιστορία, θα βρεθούν στο στόχαστρο μιας διεθνούς συνωμοσίας με υψηλά διακυβεύματα» αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση της παραγωγής.