Ευγένιος Ο΄ Νηλ στο θέατρο Μπάρι: Τρίωρο αλλά το απόλυτο must see των ημερών!

Χειροκροτήσαμε μια παράσταση υψηλών επιδόσεων σε σφαιρικό επίπεδο, μην τη χάσετε

Μην σας πτοήσει το… σούσουρο πως διαρκεί σχεδόν τρεις ώρες. Χειροκροτήσαμε το «Ταξίδι μιας μεγάλης μέρας μέσα στη νύχτα» στο κατάμεστο θέατρο Μπάρι της οδού Σάντα Ρόζα και σας συστήνουμε να σπεύσετε. Καταρχήν επιτέλους το ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας παρουσιάζει με αξιώσεις ένα κλασικό αριστούργημα συμβάλλοντας στην θεατρική μας κουλτούρα. Παρουσιάζει κορυφαίο, αυτοβιογραφικό έργο του «πατέρα» του σύγχρονου αμερικάνικου θεάτρου, Ευγένιου Ο Νηλ, ένα κείμενο διάσημο (και must see) στο παγκόσμιο δραματολόγιο. Επιπλέον, μιλάμε για μια παράσταση με προσεγμένη αισθητική -σε χώρο τον οποίο η πλειοψηφία δεν έχει καν επισκεφθεί- και αναμφίβολα ένα «μπουκέτο» ερμηνειών, με τη σφραγίδα του διακεκριμένου σκηνοθέτη Γιώργου Ζαμπουλάκη (καθηγητή στο Ωδείο Αθηνών και στη Δραματική Σχολή του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας).

Τέσσερις ηθοποιοί έχουν να αναμετρηθούν με ένα πολύ απαιτητικό ψυχογράφημα. Τα τραγικά πρόσωπα της οικογένειας Ταϊρόν ξεδιπλώνουν τα τραύματα της ζωής τους μέσα στο σπίτι τους. Ολοι είναι δυστυχισμένοι σε μια σπαρακτική αλληλεξάρτηση. Μέσα από τους αποκαλυπτικούς τους διαλόγους βυθιζόμαστε στην υπαρξιακή και συναισθηματική τους κατάρρευση. Μιλάμε για ένα έργο «δωματίου», όπου τα εσώψυχα των ηρώων εκτίθενται χωρίς ουσιαστική δράση, αλλά μέσα από καθημερινούς διαλόγους και έντονες αντιπαραθέσεις. Το παιχνίδι ανάμεσα στην αυταπάτη και την αλήθεια είναι μοναδικό. (Εδώ αντιλαμβάνεται κανείς τη μαεστρία του μεγάλου συγγραφέα να πλάθει ολοκληρωμένους και πολυδιάστατους χαρακτήρες αγγίζοντας ζητήματα κοινωνικά και οικουμενικά αλλά και να ξεγυμνώνει τις δικές του πραγματικές πληγές). Το σκηνικό παραπέμπει σε ένα σαλόνι με μεγάλα παράθυρα αιθρίου και ρετρό τραπεζαρία. Στον τοίχο προβάλλονται ονόματα από τα μεγάλα πνεύματα που σημάδεψαν διεθνώς την εξέλιξη της τέχνης. Τα κοστούμια περιορίζονται αρμονικά σε εκρού και ουδέτερους τόνους.