Aνήμερα Πρωτοχρονιά το ντεμπούτο της πολυαναμενόμενης «Μεγάλης Χίμαιρας» με δυο επεισόδια

Την Πέμπτη 1η Ιανουαρίου στο Ertflix αναμένεται η πρεμιέρα της μεγαλεπίβολης, διεθνούς συμπαραγωγής της ΕΡΤ «Η μεγάλη χίμαιρα».

Μια μίνι σειρά βασισμένη στο αριστουργηματικό μυθιστόρημα του Μ. Καραγάτση, της οποίας τα πρώτα δύο επεισόδια θα είναι διαθέσιμα στην ψηφιακή πλατφόρμα της δημόσιας τηλεόρασης από το πρώτο λεπτό της νέας χρονιάς. Στη συνέχεια, την Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2026, στις 22:00, η ΕΡΤ1 θα μεταδώσει τα εν λόγω επεισόδια. Οι τηλεθεατές θα έχουν ραντεβού με νέο επεισόδιο κάθε Κυριακή την ίδια ώρα.

«Η μεγάλη χίμαιρα» μάγεψε ήδη το κοινό κατά την avant-première στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση. Στην κατάμεστη αίθουσα παρουσία των πρωταγωνιστών, των συντελεστών και δημοσιογράφων, οι καλεσμένοι παρακολούθησαν τα πρώτα δύο επεισόδια της σειράς, σε σκηνοθεσία Βαρδή Μαρινάκη και σενάριο Παναγιώτη Ιωσηφέλη. Η υποδοχή ήταν ενθουσιώδης, καθώς η σκηνοθετική προσέγγιση, οι δυνατές ερμηνείες και η υψηλή αισθητική καθήλωσαν άπαντες.

Η τηλεοπτική μεταφορά του παθιασμένου ψυχογραφικού έργου του Μ. Καραγάτση, που κατέχει εξέχουσα θέση στη νεοελληνική λογοτεχνία, συνιστά σημαντικό σταθμό για την ελληνική τηλεοπτική παραγωγή, με την ΕΡΤ, ως συμπαραγωγό, να συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάδειξη και διάδοση της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν σε εμβληματικές τοποθεσίες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με τη Σύρο και την αρχοντική Ερμούπολη, το ιστορικό κέντρο της Αθήνας, την Τεργέστη της Ιταλίας, καθώς και τα νησιά της Μυκόνου, της Δήλου και της Ρήνειας σε πρώτο πλάνο.

Στον χαιρετισμό του, ο πρόεδρος της ΕΡΤ Γιάννης Παπαδόπουλος ανέφερε ότι «πρόκειται για τη μεγαλύτερη τηλεοπτική παραγωγή που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στην Ελλάδα και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ». «Αυτή είναι η ΕΡΤ της νέας εποχής, μια ΕΡΤ που στηρίζει τη μυθοπλασία και τους Έλληνες δημιουργούς, με στόχο την ενίσχυση των διεθνών συμπαραγωγών» ανέφερε. Αποκάλυψε ότι η ΕΡΤ ετοιμάζει ήδη την επόμενη μεγάλη συμπαραγωγή, σε συνεργασία με ένα από τα κορυφαία στούντιο παγκοσμίως, το βρετανικό ITV Studios.