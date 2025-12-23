Aνήμερα Πρωτοχρονιά το ντεμπούτο της πολυαναμενόμενης «Μεγάλης Χίμαιρας» με δυο επεισόδια

Πλησιάζει η διεθνής συμπαραγωγή της ΕΡΤ με Fotini Peluso, Ανδρέα Κωνσταντίνου, Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, Δημήτρη Κίτσο
Την Πέμπτη 1η Ιανουαρίου στο Ertflix αναμένεται η πρεμιέρα της μεγαλεπίβολης, διεθνούς συμπαραγωγής της ΕΡΤ «Η μεγάλη χίμαιρα».
Μια μίνι σειρά βασισμένη στο αριστουργηματικό μυθιστόρημα του Μ. Καραγάτση, της οποίας τα πρώτα δύο επεισόδια θα είναι διαθέσιμα στην ψηφιακή πλατφόρμα της δημόσιας τηλεόρασης από το πρώτο λεπτό της νέας χρονιάς. Στη συνέχεια, την Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2026, στις 22:00, η ΕΡΤ1 θα μεταδώσει τα εν λόγω επεισόδια. Οι τηλεθεατές θα έχουν ραντεβού με νέο επεισόδιο κάθε Κυριακή την ίδια ώρα.
«Η μεγάλη χίμαιρα» μάγεψε ήδη το κοινό κατά την avant-première στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση. Στην κατάμεστη αίθουσα παρουσία των πρωταγωνιστών, των συντελεστών και δημοσιογράφων, οι καλεσμένοι παρακολούθησαν τα πρώτα δύο επεισόδια της σειράς, σε σκηνοθεσία Βαρδή Μαρινάκη και σενάριο Παναγιώτη Ιωσηφέλη. Η υποδοχή ήταν ενθουσιώδης, καθώς η σκηνοθετική προσέγγιση, οι δυνατές ερμηνείες και η υψηλή αισθητική καθήλωσαν άπαντες.
Η τηλεοπτική μεταφορά του παθιασμένου ψυχογραφικού έργου του Μ. Καραγάτση, που κατέχει εξέχουσα θέση στη νεοελληνική λογοτεχνία, συνιστά σημαντικό σταθμό για την ελληνική τηλεοπτική παραγωγή, με την ΕΡΤ, ως συμπαραγωγό, να συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάδειξη και διάδοση της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν σε εμβληματικές τοποθεσίες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με τη Σύρο και την αρχοντική Ερμούπολη, το ιστορικό κέντρο της Αθήνας, την Τεργέστη της Ιταλίας, καθώς και τα νησιά της Μυκόνου, της Δήλου και της Ρήνειας σε πρώτο πλάνο.
Στον χαιρετισμό του, ο πρόεδρος της ΕΡΤ Γιάννης Παπαδόπουλος ανέφερε ότι «πρόκειται για τη μεγαλύτερη τηλεοπτική παραγωγή που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στην Ελλάδα και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ». «Αυτή είναι η ΕΡΤ της νέας εποχής, μια ΕΡΤ που στηρίζει τη μυθοπλασία και τους Έλληνες δημιουργούς, με στόχο την ενίσχυση των διεθνών συμπαραγωγών» ανέφερε. Αποκάλυψε ότι η ΕΡΤ ετοιμάζει ήδη την επόμενη μεγάλη συμπαραγωγή, σε συνεργασία με ένα από τα κορυφαία στούντιο παγκοσμίως, το βρετανικό ITV Studios.
Οι πρωταγωνιστές της «Μεγάλης Χίμαιρας» με τον πρόεδρο της ΕΡΤ, Γιάννη Παπαδόπουλο
Μάλιστα, ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΡΤ Κωνσταντίνος Παπαβασιλείου και υπογράμμισε ότι «Η μεγάλη χίμαιρα» είναι μόνο η αρχή, καθώς η δημόσια τηλεόραση θα συνεχίσει τις διεθνείς συμπαραγωγές.
Στο τέλος της εκδήλωσης, οι ηθοποιοί και οι συντελεστές της σειράς ανέβηκαν στη σκηνή προκαλώντας ενθουσιώδες χειροκρότημα. Ευχαρίστησαν την ΕΡΤ για την τολμηρή απόφασή της να επενδύσει στη σειρά και αναφέρθηκαν στην προσωπική τους εμπειρία από τα γυρίσματα.
Την εκδήλωση συντόνισε ο διευθυντής Εταιρικής Επικοινωνίας της ΕΡΤ, Κώστας Τσολάκης.
Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους συναντάμε τη Fotini Peluso, τον Ανδρέα Κωνσταντίνου, την Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, τον Δημήτρη Κίτσο. Επίσης, τον Γιάννο Περλέγκα, την Καίτη Μανωλιδάκη, τον Δημήτρη Τάρλοου, τη Βάσω Ιατροπούλου, την Κονδυλία Κωνσταντελάκη, την Αλεξάνδρα Αϊδίνη, τον Γιώργο Μιχαλάκη, τον Νικόλα Χανακούλα, τον Γιώργο Φριντζήλα, τον Νικόλα Παπαγιάννη, τον Γιάννη Νταλιάνη, τη Χριστίνα Κυπραίου, τον Λεωνίδα Χρυσομάλλη, τον Ελισσαίο Βλάχο. Την πρωτότυπη μουσική της σειράς υπογράφει ο Ted Regklis.
Η σειρά είναι μία συμπαραγωγή της ΕΡΤ, των ελληνικών εταιρειών παραγωγής Foss Productions και Boo Productions, της ιταλικής εταιρείας παραγωγής Mompracem Films και της γερμανικής διεθνών πωλήσεων και διεθνούς διανομής Beta Film. Κεντρική ηρωίδα είναι η Γαλλίδα Μαρίνα, η οποία παντρεύεται Ελληνα καπετάνιο και μετακομίζει στη Σύρο. Εκεί έρχεται αντιμέτωπη με τον ερωτισμό, την υπαρξιακή και πολιτισμική της ταυτότητα αλλά και τις αυτοκαταστροφικές της τάσεις.
