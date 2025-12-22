Με τη Νατάσα Θεοδωρίδου ξεφάντωσαν οι Καλλιπάτειρες- Ποιες πήγαν από Πάτρα

Την περασμένη Τρίτη πραγματοποιήθηκε το γιορτινό δείπνο του Πανελληνίου Σωματείου Γυναικών «Καλλιπάτειρα» που περιλάμβανε και live της δημοφιλούς ερμηνεύτριας Νατάσας Θεοδωρίδου.

Η βραδιά σηματοδότησε την έναρξη της περιόδου των Χριστουγένων στο Divani Caravel Hotel, το οποίο πλημμύρισε από μέλη, φίλους και υποστηρικτές του σωματείου.

Η Πρόεδρος της «Καλλιπάτειρας», Κατερίνα Ναυπλιώτη- Παναγοπούλου, πρέσβειρα της Ελλάδας στο Συμβούλιο της Ευρώπης για τον Αθλητισμό, την Ανοχή και το Ευ Αγωνίζεσθαι, πλαισιωμένη από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου – Έμη Λιβανίου Ζησιοπούλου, Αφροδίτη Δωρίτη, Σουζάνα Χατζηβασιλείου, Ιωάννα Καρυοφύλλη, Ιωάννα Ρούσσου-Οικονόμου, Νάνσυ Νικολακοπούλου και Ιωάννα Φωτίου – υποδέχθηκαν θερμά τους προσκεκλημένους.