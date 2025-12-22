Με τη Νατάσα Θεοδωρίδου ξεφάντωσαν οι Καλλιπάτειρες- Ποιες πήγαν από Πάτρα

Το λαμπερό event των Χριστουγέννων έγινε στο Divani Caravel της Αθήνας, ενώ το Αχαιών Αγάπης Γεύμα αναμένεται 24/1
Την περασμένη Τρίτη πραγματοποιήθηκε το γιορτινό δείπνο του Πανελληνίου Σωματείου Γυναικών «Καλλιπάτειρα» που περιλάμβανε και live της δημοφιλούς ερμηνεύτριας Νατάσας Θεοδωρίδου.
Η βραδιά σηματοδότησε την έναρξη της περιόδου των Χριστουγένων στο Divani Caravel Hotel, το οποίο πλημμύρισε από μέλη, φίλους και υποστηρικτές του σωματείου.
Η Πρόεδρος της «Καλλιπάτειρας», Κατερίνα Ναυπλιώτη- Παναγοπούλου, πρέσβειρα της Ελλάδας στο Συμβούλιο της Ευρώπης για τον Αθλητισμό, την Ανοχή και το Ευ Αγωνίζεσθαι, πλαισιωμένη από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου – Έμη Λιβανίου Ζησιοπούλου, Αφροδίτη Δωρίτη, Σουζάνα Χατζηβασιλείου, Ιωάννα Καρυοφύλλη, Ιωάννα Ρούσσου-Οικονόμου, Νάνσυ Νικολακοπούλου και Ιωάννα Φωτίου – υποδέχθηκαν θερμά τους προσκεκλημένους.
Ιωάννα Βασιλάκη, Ανδρέας Φουστάνος, Κατερίνα Παναγοπούλου, Αντζελα Γκερέκου, Ανδρέας Φωτόπουλος
Σια Κοσιώνη, Κατερίνα Γκαγκάκη, Μάριος Ηλιοπουλος Κώστας Μπακογιάννης Σπύρος Καπραλος
Εμη Λιβανίου, Κατερίνα Παναγοπούλου
Νατάσα Θεοδωρίδου, Κατερίνα Παναγοπούλου
Στο βήμα ήταν η έγκριτη δημοσιογράφος Σία Κοσιώνη. Στον χαιρετισμό της, η κ. Παναγοπούλου, αναφέρθηκε στις σημαντικές κοινωνικές δράσεις που υλοποιήθηκαν μέσα στο 2025, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή προσήλωση της «Καλλιπάτειρας» στην κοινωνική προσφορά. Τόνισε ότι το σωματείο συνεχίζει δυναμικά το έργο του, σχεδιάζοντας νέες πρωτοβουλίες με ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα.
Στιγμιότυπο από το βήμα
Tyler McBeth, Φανή Λεβέντη, Παναγιώτης Τόμπρας, Στέφανος Κασσελάκης, Εμη Λιβανίου
Νάνσυ Νικολακοπούλου, Σοφία Δοξιάδη, Αλκηστη Πρίνου Μπουκουβάλα
Ντόρα Πάλλη, Φάνη Πάλλη- Πετραλιά. Δεξιά Τάνια Παπακωνσταντινου, Στέλιος Αγιοστρατιτης
Ολυμπία Πασσά, Κατερίνα Παναγοπούλου Εύη Πασσά, Σπύρος Γεωργαράς
Δήμητρα Φιλίππου, Νινέτα Βαφειά, Βάνα Δελούδη, Σοφία Μπουλινάκη, Μάιρα Τσαβλίρη
Παρούσες ήταν βέβαια στην Αθήνα και Καλλιπάτειρες από την Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή, με επικεφαλής την πρόεδρο του εδώ παραρτήματος Μαρία Μανουσάκη- Μαλλιώρη. Όπως μαθαίνουμε άλλωστε, ετοιμάζει πυρετωδώς το πάντα sold out Αχαιών Αγάπης Γεύμα, με ημερομηνία 24 Ιανουαρίου.
Κατερίνα Παναγοπούλου, Μαρία Μανουσάκη
Ιωάννα Καριοφύλλη, Μένη Μαλλιωρη, Έλενα Κουλαουζίδου, Μαρία Μανουσάκη, Αγγελική Μαλλιώρη, Έλλη Χουλιαρα, Λένα Κολοκύθα, Εύη Πασσά, Ολυμπια Πασσά.
Μένη Μαλλιώρη, Μαρία Μανουσάκη
Οι κομψή συντροφιά από τα μέρη μας
Total black...
Στην είσοδο της εκδήλωσης
