Σμαράγδα Καρύδη για Σταύρο Ξαρχάκο: Ήταν μία από τις μεγαλύτερες σχέσεις της ζωής μου

Ξεκινήσαμε σαν φίλοι, αλλά ήμασταν μαζί για τρία χρόνια, δήλωσε η ηθοποιός για τη σχέση της με τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη

Σε μία από τις μεγαλύτερες σχέσεις της και συγκεκριμένα στον Σταύρο Ξαρχάκο αναφέρθηκε η Σμαράγδα Καρύδη, σημειώνοντας ότι ο δεσμός τους ήρθε μετά την ερωτική της σύνδεση με τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη.

Η ηθοποιός σχολίασε ορισμένες από τις αναζητήσεις που υπάρχουν στο google με το όνομά της και ανάμεσα σε αυτές μερικές αφορούσαν στην προσωπική της ζωή και σχέσεις του παρελθόντός της. Σε συνέντευξη που παραχώρησε η Σμαράγδα Καρύδη στην εκπομπή του Fipster στο Youtube, «Θάρρος ή Αλήθεια» η ηθοποιός δήλωσε για τον Σταύρο Ξαρχάκο: «Ήταν μία από τις μεγαλύτερες σχέσεις της ζωής μου, μετά τον Μαρκουλάκη».

Όσο για τη σχέση της με τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη, η Σμαράγδα Καρύδη εξήγησε πως αρχικά ήταν φίλοι και συμφοιτητές και στη συνέχεια υπήρξαν ζευγάρι για περίπου τρία χρόνια: «Ο Μαρκουλάκης είναι αδελφικός μου φίλος και όταν ήμασταν στη δραματική σχολή συμμαθητές ήμασταν σε σχέση. Ο κόσμος το ψάχνει τώρα αυτό γιατί υπάρχει στο παρελθόν μου. Έχουμε κάνει μαζί δουλειές και αγαπιόμαστε τρομερά. Δεν είναι κολλητοί μου όσοι έχουν υπάρξει μαζί μου ζευγάρι. Με τον Κωνσταντίνο ταιριάξαμε σαν άνθρωποι, ήμασταν φίλοι από πριν, γίναμε ζευγάρι στη σχολή γιατί σε εκείνες τις ηλικίες μπερδεύονται και τα όρια. Ξεκινήσαμε σαν φίλοι, αλλά ήμασταν μαζί για τρία χρόνια με κάποια on - off. Μετά μείναμε πολύ φίλοι».

