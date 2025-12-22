Σμαράγδα Καρύδη για Σταύρο Ξαρχάκο: Ήταν μία από τις μεγαλύτερες σχέσεις της ζωής μου

Σε μία από τις μεγαλύτερες σχέσεις της και συγκεκριμένα στον Σταύρο Ξαρχάκο αναφέρθηκε η Σμαράγδα Καρύδη, σημειώνοντας ότι ο δεσμός τους ήρθε μετά την ερωτική της σύνδεση με τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη.

Η ηθοποιός σχολίασε ορισμένες από τις αναζητήσεις που υπάρχουν στο google με το όνομά της και ανάμεσα σε αυτές μερικές αφορούσαν στην προσωπική της ζωή και σχέσεις του παρελθόντός της. Σε συνέντευξη που παραχώρησε η Σμαράγδα Καρύδη στην εκπομπή του Fipster στο Youtube, «Θάρρος ή Αλήθεια» η ηθοποιός δήλωσε για τον Σταύρο Ξαρχάκο: «Ήταν μία από τις μεγαλύτερες σχέσεις της ζωής μου, μετά τον Μαρκουλάκη».