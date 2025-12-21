Πάτρα: H πόλη χορεύει «Ασπιρίνη» και γίνεται viral στο TikTok- ΒΙΝΤΕΟ

Η «Ασπιρίνη» της Άντζυ Σαμίου κάνει δυναμικό comeback στο TikTok και έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο viral trends των ημερών.

Το τραγούδι του παρελθόντος βρήκε νέα ζωή μέσα από τα social media, με χορό, τραγούδι και άφθονο κέφι.

Το trend δεν άργησε να φτάσει και στην Πάτρα, όπου νεαρές κοπέλες «παίζουν» με την κάμερα, χορεύουν και τραγουδούν την «Ασπιρίνη» σε διάφορα σημεία της πόλης, βάζοντας τη δική τους πινελιά στο viral.