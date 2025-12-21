Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

SPOTLIGHT

/

Πάτρα: H πόλη χορεύει «Ασπιρίνη» και γίνεται viral στο TikTok- ΒΙΝΤΕΟ

Πάτρα: H πόλη χορεύει «Ασπιρίνη» και γίν...

Χορός, τραγούδι και κέφι για το νέο trend που κατακτά τις πλατφόρμες

Η «Ασπιρίνη» της Άντζυ Σαμίου κάνει δυναμικό comeback στο TikTok και έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο viral trends των ημερών.

Το τραγούδι του παρελθόντος βρήκε νέα ζωή μέσα από τα social media, με χορό, τραγούδι και άφθονο κέφι.

Το trend δεν άργησε να φτάσει και στην Πάτρα, όπου νεαρές κοπέλες «παίζουν» με την κάμερα, χορεύουν και τραγουδούν την «Ασπιρίνη» σε διάφορα σημεία της πόλης, βάζοντας τη δική τους πινελιά στο viral.

Ειδήσεις Τώρα

Νέα γυναικοκτονία στην Ιταλία: 40χρονος δολοφόνησε τη σύντροφό του και έβαλε τέλος στη ζωή του

Φαράγγι της Σαμαριάς: Φωταγωγήθηκε το μεγαλύτερο χριστουγεννιάτικο δέντρο της Ευρώπης

Οι Πατρινοί σε εορταστικούς ρυθμούς! «Ανεβάζει στροφές» η αγορά

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Tik Tok viral Άντζυ Σαμίου

Spotlight