Νέα γυναικοκτονία στην Ιταλία: 40χρονος δολοφόνησε τη σύντροφό του και έβαλε τέλος στη ζωή του

Σοκ έχει προκαλέσει στην πόλη Κάβα ντε Τιρένι της Ιταλίας, στην επαρχία Σαλέρνο, μία νέα γυναικοκτονία που σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής.

Ένας 40χρονος άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι στη συνομήλικη σύντροφό του, προκαλώντας της θανάσιμο τραυματισμό, ενώ στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης τραυματίστηκε και η μητέρα του θύματος.

Η 40χρονη γυναίκα ήταν γνωστή στην τοπική κοινωνία ως επιχειρηματίας στον χώρο της ζαχαροπλαστικής, καθώς διατηρούσε το οικογενειακό ζαχαροπλαστείο της περιοχής. Μάλιστα, μόλις πρόσφατα, ο δήμαρχος της πόλης είχε τιμήσει την ίδια και την επιχείρησή της για τη συμπλήρωση 50 ετών συνεχούς λειτουργίας.

Σε ένδειξη πένθους, ο δήμαρχος της Κάβα ντε Τιρένι ανακοίνωσε την ακύρωση των προγραμματισμένων χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες υπό τις οποίες εκτυλίχθηκε η τραγωδία, ενώ η τοπική κοινωνία παραμένει συγκλονισμένη.