Θρίλερ στην Αχαρνών: Εντοπίστηκαν δύο μαχαιρωμένοι σε απόσταση 150 μέτρων

Συναγερμός σήμανε στις αρχές μετά τον εντοπισμό δύο ανδρών, που βρέθηκαν τραυματισμένοι από μαχαίρι στην οδό Αχαρνών το βράδυ της Κυριακής 21.12.2025.

Οι δύο άνδρες βρέθηκαν τραυματισμένοι με μαχαίρι στην οδό Αχαρνών με τις κλήσεις στην ΕΛΑΣ να είναι μόλις λίγα λεπτά διαφορά η μία με την άλλη και τα περιστατικά να συμβαίνουν σε πολύ κοντινή απόσταση, κάτι που προβληματίζει αρκετά.

Η αστυνομία έλαβε κλήση στις 7.10 το απόγευμα από περίοικους ότι στην οδό Αχαρνών 217 βρίσκεται τραυματισμένος ένας νεαρός άνδρας στη μέση του δρόμου. Όταν έφτασαν εκεί οι αστυνομικοί δεν εντόπισαν κάποιον, καθως τον τρχαυματία είχε παραλάβει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τον είχε μεταφέρει στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός.

Μέσα σε λίγη ώρα εντοπίστηκε και δεύτερος άνδρας τραυματισμένος στο στήθος επίσης από μαχαίρι λίγα μέτρα πιο μακριά και συγκεκριμένα στην οδό Αχαρνών 306, που και εκείνος μεταφέρθηκε στον Ευαγγελισμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο πρώτος άνδρας είναι σε σοβαρή κατάσταση με τραύμα στην κοιλιακή χώρα.

Οι έρευνες στρέφονται στο πώς συνέβη το περιστατικό και αν υπάρχει κάποια σύνδεση μεταξύ των δύο περιστατικών με τα σενάρια που εξετάζονται να είναι είτε οι άνδρες να αλληλομαχαιρώθηκαν είτε κάποιο τρίτο πρόσωπο να τους επιτέθηκε.