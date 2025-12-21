Πού θα συναντήσουν μπλόκα οι εκδρομείς των Χριστουγέννων

Λίγες ημέρες πριν από την έξοδο των Χριστουγέννων, οι αγρότες συνεχίζουν με ένταση τις κινητοποιήσεις τους, διατηρώντας μπλόκα σε κομβικά σημεία της χώρας.

Σε αρκετές περιοχές, άνοιξαν προσωρινά τις μπάρες των διοδίων, επιτρέποντας την ελεύθερη διέλευση των οχημάτων.

Για ακόμη μία ημέρα, οι αγρότες στα μπλόκα μοίραζαν στους διερχόμενους οδηγούς τα προϊόντα τους, που δεν μπορούν να διαθέσουν στην αγορά. Στην Καρδίτσα, την Καλαμάτα, τα Καλάβρυτα, τη Λάρισα και τα Μάλγαρα, μαζί με τα προϊόντα μοίραζαν και φυλλάδια με τα αιτήματά τους. Στους δε οδηγούς που αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις, τόνιζαν ότι «η Αστυνομία κλείνει τους δρόμους».

Στις Σοφάδες Καρδίτσας οι αγρότες άνοιξαν σήμερα (21/12) τις μπάρες των διοδίων και κάλυψαν τις κάμερες, ενώ το ίδιο συνέβη χθες το βράδυ σε Ρίο και Αρφαρά. Αγρότες από το μπλόκο της Εύβοιας και από τη Βοιωτία άνοιξαν τις μπάρες στα διόδια των Αφιδνών.

Αγρότες της Αταλάντης άνοιξαν το απόγευμα της Κυριακής για δύο ώρες τα διόδια της Τραγάνας στο 125ο χλμ. της εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας, επιτρέποντας την ελεύθερη διέλευση των οχημάτων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, χωρίς την καταβολή αντιτίμου. Μετά τη λήξη της κινητοποίησης, τα τρακτέρ και τα αγροτικά οχήματα αποχώρησαν οργανωμένα και επέστρεψαν στο μπλόκο των αγροτών.

Για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, αγρότες συγκεντρώθηκαν στα διόδια του Ωραιοκάστρου. Στο μπλόκο της Νίκαιας δηλώνουν αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις, ενώ στον «χορό» συμμετέχουν και τα Καλάβρυτα.

Πεντάωρος αποκλεισμός αύριο Δευτέρα στις σήραγγες των Τεμπών

Οι αγρότες από το μπλόκο της Νίκαιας, της Καρδίτσας και των Τρικάλων, αποφάσισαν να κλείσουν αύριο Δευτέρα με δυναμική κινητοποίηση τις σήραγγες των Τεμπών στην εθνική οδό Αθηνών–Θεσσαλονίκης. Ειδικότερα, θα ξεκινήσουν στις 11:30 το πρωί τα τρακτέρ με προορισμό τις σήραγγες των Τεμπών, τις οποίες θα αποκλείσουν με τα αγροτικά τους οχήματα για πέντε ώρες.

Θα επιτρέπουν ωστόσο την διέλευση των Ι.Χ. αυτοκινήτων, όσο και των λεωφορείων, ενώ θα ισχύσει ο αποκλεισμός για τα οχήματα που θα μεταφέρουν προϊόντα. Ταυτόχρονα, από αύριο θα μπουν στην διαδικασία καλύτερης τακτοποίησης των τρακτέρ πάνω στο εθνική οδό, έτσι ώστε να μην παρενοχλείται η διέλευση των οχημάτων από τις 23 έως τις 28 Δεκεμβρίου, προκειμένου να μην ταλαιπωρηθούν οι πολίτες που ταξιδεύουν για την εορταστική περίοδο.

Τα μπλόκα που θα συναντήσουν οι εκδρομείς

Το πρώτο μπλόκο που θα συναντήσουν οι ταξιδιώτες με κατεύθυνση τη βόρεια Ελλάδα είναι αυτό της Θήβας, όπου περίπου 150 τρακτέρ έχουν παραταχθεί στην εθνική οδό. Οι αγρότες σχεδιάζουν την ερχόμενη Τρίτη να διακόψουν προσωρινά την κυκλοφορία για λόγους ασφαλείας. Κλειστό αναμένεται να παραμείνει και το Κάστρο Βοιωτίας, εκτός αν η Αστυνομία αναλάβει την ευθύνη για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας.

Στο μπλόκο του Μπράλου θα υπάρχει διαθέσιμη λωρίδα για τους εκδρομείς από τις 23 έως τις 28 Δεκεμβρίου.

Στις Μικροθήβες θα παραμείνει ανοιχτή μία λωρίδα για τα Ι.Χ.

Στη Νίκαια Λάρισας οι αγρότες προγραμματίζουν να μετακινήσουν τα τρακτέρ τους πιο κοντά στο στηθαίο, ώστε να επιτραπεί η διέλευση σε κάθε κατεύθυνση. «Σε κάθε ρεύμα κυκλοφορίας και προς Αθήνα και προς Θεσσαλονίκη θα υπάρχει μία λωρίδα ανοιχτή», τονίζουν.

Στα Μάλγαρα, η κατάσταση παραμένει αβέβαιη, καθώς οι διαπραγματεύσεις μεταξύ αγροτών και Τροχαίας συνεχίζονται. Οι αγρότες επιθυμούν να δοθούν δύο λωρίδες στο ρεύμα εξόδου προς Αθήνα, ωστόσο η Τροχαία ζητά την πλήρη απομάκρυνση των τρακτέρ από την εθνική οδό.

Αύριο Δευτέρα στο μπλόκο της Καρδίτσας θα γίνει αναδιάταξη των τρακτέρ, ώστε να δημιουργηθεί ευρύτερη λωρίδα κυκλοφορίας για τους εκδρομείς από τις 23 έως τις 28 Δεκεμβρίου.

Στην περιμετρική της Πάτρας, οι αγρότες σκοπεύουν να διευκολύνουν την κίνηση παραχωρώντας μία λωρίδα την Τρίτη και την Τετάρτη.

Στο Αγρίνιο δημιουργήθηκε νέο μπλόκο, χωρίζοντας εκ νέου την Αιτωλοακαρνανία στα δύο.

Παρέμβαση εισαγγελέα

Την ίδια ώρα, υπήρξε εισαγγελική παρέμβαση για το άνοιγμα των διοδίων στο Μακρυχώρι, με τη σχηματοποίηση δικογραφίας εις βάρος αγροτών που ανέβασαν τις μπάρες. Οι ίδιοι απαντούν πως «ο αγώνας τους δεν ποινικοποιείται», δηλώνοντας αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους.